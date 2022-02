താലിബാന്റെ കൈയിലെ അവസാന അമേരിക്കൻ ബന്ദി: വിട്ടുതരണമെന്ന് ബൈഡൻ, തുടരുന്ന വിലപേശൽ

താലിബാന്റെ കൈവശം ഇപ്പോഴും ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ തുടരുന്ന അമേരിക്കക്കാരൻ മാർക്ക് ഫ്രെറിക്ക്സിനെ വിട്ടുതരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോഴുള്ള അവസാന അമേരിക്കൻ ബന്ദിയെന്നാണ് മാർക്ക് ഫ്രെറിക്ക്സ് അറിയപ്പെടുന്നത്. യുഎസ് നേവി മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മാർക്ക് ഫ്രെറിക്ക്സ് പത്തു വർഷത്തിലേറെയായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സിവിൽ എൻജിനീയറായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്റർനാഷനൽ ലൊജിസ്റ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് ഇദ്ദേഹം താലിബാന്റെ പിടിയിലായത്, 2020 ജനുവരി 31ന്. അന്ന് 57 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രെറിക്സിനെ ഇപ്പോൾ താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തിൽ പങ്കാളികളായ ഭീകരരായ ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കാണു കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നാണു പ്രബലമായുള്ള അഭ്യൂഹം. അഫ്ഗാൻ പ്രവിശ്യയായ ഖോസ്റ്റിൽ വച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാതായത്. തുടർന്ന് യുഎസ് സൈന്യം ഖോസ്റ്റിൽ വ്യാപക തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഫ്രെറിക്സിനെ വിട്ടുകിട്ടിയില്ല.

ഫ്രെറിക്സിനെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതു വരെ താലിബാനെ ഭീകരഭരണകൂടമായി അമേരിക്ക കാണുന്നതു തുടരുമെന്നും ബൈഡൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസ്താവിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കില്ലെന്നും ആളുകളെ ബന്ദിയാക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഹീനമായ പ്രവൃത്തിയും ഭീരുത്വവുമാണെന്നും ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് യുഎസ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും പൂർണപിൻമാറ്റം നടത്തിയത്. ഇതോടൊപ്പം താലിബാൻ രാജ്യത്ത് മുന്നേറ്റം നേടുകയും രണ്ടാംവട്ടം അധികാരം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

മാർക്ക് ഫ്രെറിക്സിനെ കൈമാറുന്നതിൽ താലിബാന് എതിർപ്പില്ല, എന്നാൽ പകരം യുഎസിൽ ഹെറോയ്ൻ കടത്തലിന് അറസ്റ്റിലായ താലിബാൻ അനുകൂലിയും അഫ്ഗാൻ യുദ്ധപ്രഭുവുമായ ബഷീർ നൂർസായിയെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം.ഈ വിലപേശലിൽ യുഎസിനു തീരെ താൽപര്യമില്ല.

ഫ്രെറിക്സിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോചനത്തിനായി വലിയ ക്യാംപെയ്ൻ യുഎസിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയായ ഷാർലിൻ സകോറ, വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റ് ദിനപത്രത്തിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് എഡിറ്റോറിയൽ ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു.യുഎസ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫ്രെറിക്സിന്റെ മോചനത്തിനായി നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവായ ജെൻ സാക്കി അറിയിക്കുന്നത്. ഫ്രെറിക്സിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് 10 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ എഫ്ബിഐയും, 50 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ, റിവാർഡ്സ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് ഫോറം എന്ന മറ്റൊരു സംഘടനയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

