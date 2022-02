യുഎഇയിലേക്ക് അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ‍, യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ... വ്യോമ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കും

യെമൻ വിമതരായ ഹൂതികളുടെ തുടർച്ചയായ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിനെ സഹായിക്കാൻ യുഎസ് രംഗത്തിറങ്ങി. ഹൂതികളുടെ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡിസ്ട്രോയറും അത്യാധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങളും വിന്യസിക്കുമെന്ന് യുഎസ് അറിയിച്ചു.

യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയ്ഡ് ഓസ്റ്റിനും അബുദാബി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ കോളിനെ തുടർന്നാണ് നിലവിലെ ഭീഷണിക്കെതിരെ യുഎഇയെ സഹായിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങുന്നതെന്ന് യുഎഇയിലെ യുഎസ് എംബസി അറിയിച്ചു.

ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡിസ്ട്രോയർ ആയ യുഎസ്എസ് കോൾ യുഎഇ നാവികസേനയുമായി സഹകരിച്ച് അബുദാബിയിൽ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെ അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും യുഎഇയിൽ വിന്യസിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ജനുവരി 24 ന്, അബുദാബിയിലെ അൽ ദഫ്ര എയർ ബേസിൽ നിലയുറപ്പിച്ച യുഎസ് സേനയുടെ പാട്രിയറ്റ് വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം നഗരത്തിലേക്ക് വന്ന രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെ തകർത്തിരുന്നു.

യെമനിലെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർക്കെതിരെ പോരാടുന്ന സൗദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ യുഎഇ തുടർച്ചയായ ആഴ്ചകളിൽ മൂന്ന് തവണയാണ് മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ നേരിട്ടത്.

English Summary: US To Send Warship, Fighter Jets To Assist UAE After Yemen Houthi Attacks