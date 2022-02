മാസങ്ങളോളം നിരീക്ഷണം, കൃത്യമായ മാപ്പിങ്; ഖുറൈഷിയെ വധിച്ചത് ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സ്

ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് നേതാവ് അബു ഇബ്രാഹിം അൽ–ഹാഷ്മി അല്‍ ഖുറൈസിയെ വേട്ടയാടി വധിച്ച ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സ് ചെറിയ ടീമല്ല. അമേരിക്കയുടെ രഹസ്യ ദൗത്യം നടപ്പിലാക്കിയ ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സ് യുഎസ് മിലിട്ടറിയിലെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റുകളിലൊന്നാണ്. മാസങ്ങളോളം നിരീക്ഷണം നടത്തി കൃത്യമായ മാപ്പിങ്ങിലൂടെയാണ് ഖുറൈഷിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ടര വർഷത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സ് ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് മേധാവിയെ വധിക്കുന്നത്. രണ്ടര വർഷം മുന്‍ ഐഎസ് മേധാവി ബാഗ്ദാദിയെ വധിച്ചതും ഡെൽറ്റാ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു.



∙ ഡെൽറ്റ ഫോഴ്‌സ് ബ്രിട്ടന്റെ എസ്എഎസിന്റെ മാതൃക

ഇറാഖി കുർദിസ്ഥാനിലെ അർബ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ ഫോഴ്‌സ് ബ്രിട്ടന്റെ എസ്എഎസിന്റെ മാതൃകയാണ്. ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ശ്രേണിയിലെ ഉന്നത അംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി രൂപീകരിച്ച ‘എക്‌സ്‌പെഡേഷണറി ടാർഗെറ്റിങ് ഫോഴ്‌സ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സ്.

∙ 200 ഓളം കമാൻഡോകള്‍

ഇറാഖിലെ ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സിൽ 200 ഓളം കമാൻഡോകളുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഹോക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, അത്യാധുനിക റോബോട്ടുകൾ, ബോംബുകൾ, ചെറിയ മിസൈലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സ് സംഘത്തോടൊപ്പമുണ്ട്. ഐഎസ് ഭീകരരുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സുമായി ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഖുറൈഷിയെ നേരിട്ട സംഘത്തിൽ നാവിക, വ്യോമസേനകളും ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. എന്നാലും ഖുറൈഷിയുടെ ഒളിത്താവളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും ആക്രമിക്കാനും യുഎസ് ഉപയോഗിച്ച മുഖ്യ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഡെൽറ്റ ഫോഴ്‌സ്.

∙ ഐഎസിനെതിരെ വിജയകരമായ രണ്ടാം ദൗത്യം

യുഎസ് ആർമിയുടെ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റായ ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഐഎസിനെതിരെ നടത്തിയ ഏറ്റവും വിജയകരമായ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഖുറൈഷിയുടെ വധം. യുഎസ് സ്‌പെഷ്യൽ ഫോഴ്‌സ് ഓഫിസർ കേണൽ ചാർലി ബെക്ക്‌വിത്ത് 1977ൽ സ്ഥാപിച്ച ഡെൽറ്റ ഫോഴ്‌സ് എസ്‌എ‌എസിന്റെ അതേ റിക്രൂട്ടിങ് രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്.

∙ രഹസ്യ ദൗത്യങ്ങള്‍ക്ക് ഡെൽറ്റ

സ്‌പെഷൽ ഫോഴ്‌സ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിറ്റാച്ച്‌മെന്റ് –ഡെൽറ്റ എന്നാണ് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ പേര്. നോർത്ത് കരോലിനയിലെ ഫോർട്ട് ബ്രാഗ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, യുഎസ് ജോയിന്റ് സ്‌പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ കമാൻഡിന്റെ ഭാഗമാണിത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇറാഖ്, സിറിയ, സൊമാലിയ, ലിബിയ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രഹസ്യ യുദ്ധ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഡെൽറ്റ ഫോഴ്‌സ് ഉപയോഗിച്ചു.

∙ ഒസാമയെ വധിച്ച സീൽ ടീം 6 ന്റെ സ്ഥാനം ഡെൽറ്റ ഫോഴ്‌സിനെക്കാൾ മുകളിൽ

2011 മെയ് മാസത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനിലെ അബോട്ടാബാദിലെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പറന്നിറങ്ങി ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ വെടിവച്ച് കൊന്ന സീൽ ടീം 6 ന്റെ സ്ഥാനം ഡെൽറ്റ ഫോഴ്‌സിനെക്കാൾ മുകളിലാണ്. പെന്റഗൺ സാധാരണയായി ഡെൽറ്റ ഫോഴ്‌സിന്റെ അസ്തിത്വം പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. എന്നാലും സീൽ 6 ടീം പോലെ പ്രധാന ഐഎസ് നേതാക്കളുടെ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് രഹസ്യാന്വേഷണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഡെൽറ്റ ഫോഴ്‌സ് സിഐഎയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ബഗ്ദാദിയെ നേരിടാനുള്ള സംയുക്ത തിരയലിൽ സി‌ഐ‌എയുടെ വിവരങ്ങൾ നിർ‌ണായകമായിരുന്നു.

∙ ബ്ലാക്ക് ഹോക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ

200 പേരുള്ള എക്‌സ്‌പെഡീഷണറി ടാർഗെറ്റിങ് ഫോഴ്‌സിന് അടിയന്തര രഹസ്യ നീക്കം നടത്താൻ മതിയായ ശക്തിയുണ്ട്. യുഎസ് ആർമിയുടെ 160-ാമത്തെ സ്‌പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ഏവിയേഷൻ റെജിമെന്റുമായി ചേർന്ന് നൈറ്റ് സ്റ്റോക്കേഴ്‌സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘമാണ് ബഗ്ദാദിയെ വധിക്കൽ ദൗത്യം നടപ്പിലാക്കിയത്. ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ശബ്‌ദം കുറച്ച റോട്ടറുകൾ ഘടിപ്പിച്ച ബ്ലാക്ക് ഹോക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് ഡെല്‍റ്റ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവ ട്രീ-ഹോപ്പിങ് ഉയരത്തിലാണ് പറക്കുന്നത്.

∙ പ്രധാന ദൗത്യകേന്ദ്രം സിറിയ

2015 ൽ ഐഎസ് സ്ഥാപിച്ചതു മുതൽ ഡെൽറ്റ ഫോഴ്‌സ് സിറിയയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. യൂണിറ്റിന്റെ കമാൻഡോകൾ 2015 മെയ് മാസത്തിൽ കിഴക്കൻ സിറിയയിൽ ഒരു രഹസ്യ ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ഐഎസിന്റെ എണ്ണ മന്ത്രി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അബു സയ്യഫിനെ പിടികൂടുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അന്ന് സിറിയൻ എണ്ണ കിണറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത് ഡെൽറ്റ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു.

അന്നത്തെ വെടിവയ്പിൽ സയ്യഫ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പിന്നീട് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിർണായക രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ട ഭാര്യയെ ഡെൽറ്റ ഫോഴ്‌സ് പ്രവർത്തകർ പിടികൂടി. എന്നാൽ എല്ലാ ഡെൽറ്റ ഫോഴ്‌സ് ദൗത്യവും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. 2014 ൽ സിറിയയിൽ ഐഎസ് കൈവശം വച്ചിരുന്ന അമേരിക്കൻ, മറ്റ് വിദേശ ബന്ദികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന് യുഎസ് ആർമി യൂണിറ്റ് നേതൃത്വം നൽകി. ബന്ദികളിൽ അമേരിക്കൻ പത്രപ്രവർത്തകനായ ജെയിംസ് ഫോളിയും യുഎസ് സഹായ പ്രവർത്തകനായ കെയ്‌ല മുള്ളറും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് ആ ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടു. അമേരിക്കൻ ബന്ദികളെയും മറ്റുള്ളവരെയും അവരുടെ ഐഎസ് തടവുകാർ കൊലപ്പെടുത്തി.

English Summary: ISIS leader killed during US special operations raid in Syria