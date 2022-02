ആണവായുധം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ യുക്രെയ്ൻ: ഉണരുകയാണോ മറ്റൊരു ആണവ മത്സരം?

2014ലേതു പോലെ തന്നെ ഇത്തവണയും യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യ യുദ്ധസാധ്യത അനുദിനം കൊടുമ്പിരികൊള്ളുമ്പോൾ ആണവമേഖലയും ആണവായുധങ്ങളും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യ പ്രതിസന്ധി യുക്രെയ്നിലും റഷ്യയിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും യുഎസ്, നാറ്റോ തുടങ്ങിയവരുടെ ഇടപെടൽ യുദ്ധമുഖത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നെന്നും രാജ്യാന്തര പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഏതുയുദ്ധത്തെപ്പറ്റി ചർച്ചവരുമ്പോഴും അത് എത്തിച്ചേരാവുന്ന തീവ്രമായ തലത്തിനെപ്പറ്റിയും ചർച്ച ഉയരാറുണ്ട്. ആണവയുദ്ധമാണ് ആ തീവ്ര തലം. യുഎസും റഷ്യയും എതിർച്ചേരിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ യുക്രെയ്ൻ–റഷ്യ യുദ്ധം ആണവയുദ്ധത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് അതിശയോക്തി കലർന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ചിലർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. എന്നാൽ വരുംകാല ആണവമേഖലയ്ക്ക് തീർച്ചയായും കാര്യമുള്ള ഒരു തലം ഈ പ്രതിസന്ധിക്കുണ്ട്. അതെക്കുറിച്ച് രാജ്യാന്തര പ്രതിരോധവിദഗ്ധരും ആണവ നിർവ്യാപനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരും ആശങ്കാകുലരാണ്.



∙ ആണവായുധം കൈവിട്ട യുക്രെയ്ൻ

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവശക്തിയായ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ 1991ൽ തകർന്നു പലരാജ്യങ്ങളായപ്പോൾ ഏറ്റവുമധികം ആണവായുധങ്ങൾ റഷ്യയ്ക്കാണു ലഭിച്ചത്. ഇതു കഴിഞ്ഞുള്ള പങ്ക് യുക്രെയ്നും, ബെലാറസിനും, കസഖ്സ്ഥാനും ലഭിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണവായുധങ്ങളുള്ള മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമായി മാറി.എന്നാൽ 1994ലെ ബുഡാപെസ്റ്റ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം തങ്ങളുടെ എല്ലാ ആണവ ആയുധങ്ങളും ആണവനിർവ്യാപന നടപടികളിൽ പങ്കു ചേരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യുക്രെയ്ൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. റഷ്യയും യുഎസും ബുഡാപെസ്റ്റ് ഉടമ്പടിക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കാനായുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുപതു വർഷം യുക്രെയ്ന് സുരക്ഷ എന്ന ഉറപ്പ് ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. കൗതുകകരമായ കാര്യമെന്തെന്നാൽ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ച 2014ൽ തന്നെ വ്ലാഡിമിർ പുടിന്റെ റഷ്യൻ സൈന്യം യുക്രെയ്നിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറുകയും യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഏകപക്ഷീയമായ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം യുക്രെയിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ക്രിമിയ റഷ്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി. യുക്രെയ്നെപ്പോലെ തന്നെ ബെലാറസും കസഖ്സ്ഥാനും തങ്ങളുടെ ആണവായുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഈ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് റഷ്യയുടെ സ്വാധീനവലയത്തിലാണ്.

∙ ഉണരുമോ മറ്റൊരു ആണവമത്സരം

യുക്രെയ്ൻ അന്ന് ആണവായുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് വൻ മണ്ടത്തരമായെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഇന്ന് ആ രാജ്യത്തുണ്ട്. തങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ അതുവഴി തങ്ങളുടെ സുരക്ഷ റഷ്യയുടെ കൈവശം അടിയറവ് വച്ചെന്ന് അവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് പല കാരണങ്ങളാലാണ് യുക്രെയ്ൻ അത്തരമൊരു നടപടി കൈക്കൊണ്ടതെന്നതാണു സത്യമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉപരോധങ്ങളും മറ്റും അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേനെ. യുക്രെയ്നെപ്പോലെ അപ്പോൾ പിറവിയെടുത്ത രാജ്യത്തിന് അതൊട്ടും ഗുണകരമാകില്ലായിരുന്നു.

ഏതായാലും യുക്രെയ്നിലുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ ഒരുപാടു കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആണവ ശക്തികളായ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പൂർണ തോതിൽ അധിനിവേശത്തിനു വഴിവയ്ക്കുന്ന നിലയിൽ യുദ്ധം നടന്നിട്ടില്ലെന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇവ പരിഹരിച്ച് സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ രാജ്യാന്തര ലോകം വലിയ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നു.

യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചാൽ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ആണവ നിർവ്യാപന ശ്രമങ്ങൾക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയാകും ലഭിക്കുകയെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സ്വയം സുരക്ഷിതരാകാൻ കൂടുതൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ആണവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനിടയുണ്ട്. ഇത് മറ്റൊരു ആണവായുധ മത്സരത്തിനു വഴിവയ്ക്കും. വെപ്പൺസ് ഓഫ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് നശീകരണ ആയുധങ്ങളുടെ ആവശ്യവും ഗവേഷണവും ഇതുമൂലം കുതിച്ചുയരും. രാജ്യാന്തര സമാധാനത്തിനും ശാന്തിക്കും വലിയ കോട്ടമാകും ഇതു മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത്.

