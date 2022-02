സെക്സ്, പണം, കെണിയൊരുക്കി സുന്ദരികൾ, ലോകത്തിനു ഭീഷണിയായി ചൈനീസ് ചാര സംഘം

അടുത്തകാലം വരെ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള പല വന്‍ ശക്തി രാഷ്ട്രങ്ങളുടേയും പ്രധാന ചാര വെല്ലുവിളി റഷ്യയില്‍ നിന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അത് ചൈനയില്‍ നിന്നാണെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്. തികച്ചും ആസൂത്രിതവും വിപുലവുമായാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചാര സംഘമെന്ന വിശേഷണമുള്ള ചൈനീസ് ചാര സംഘടനയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം. ലക്ഷ്യമിടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പണവും പെണ്ണും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചൈന വീഴ്ത്തുന്നത്.



∙ ചോര്‍ത്തി മുന്നേറിയ ചൈന

ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി, സര്‍ക്കാര്‍, സൈന്യം എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ മൂന്ന് വിഭാഗമായാണ് ചൈനീസ് ചാര സംഘങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി ഇവക്കെല്ലാം ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേയുള്ളൂ ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം വെല്ലുവിളികളില്ലാതെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവുക. മാവോക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും തലയെടുപ്പുള്ള ചൈനീസ് നേതാവെന്ന വിശേഷണമുള്ള ഷി ജിന്‍പിങ് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കാണുന്നതും.

ഷി ജിന്‍പിങിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ചൈനയിലെ രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘങ്ങളെല്ലാം. സോങ് താവോ എന്ന ഷിയുടെ തൊട്ടടുത്ത അനുയായിയാണ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലയസണ്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന്റെ (ILD) തലപ്പത്ത്. ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തേക്കാളും ശക്തമാണ് ഐഎല്‍ഡിയുടെ ഓഫീസെന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. ലോകത്തെ ഏതാണ്ടെല്ലാ ചൈനീസ് എംബസികളിലും ഐഎൽഡിയുടെ പ്രതിനിധികള്‍ ജോലിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാത് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള രഹസ്യ വിവരശേഖരമാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. ചൈന അസോസിയേഷന്‍ ഫോര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ അണ്ടര്‍സ്റ്റാന്റിങ്(CAIO) എന്നതാണ് ഇവരുടെ പരസ്യ സംഘടന.

തികച്ചും ലളിതവും അതേസമയം ഫലപ്രദവുമാണ് സിഎഐഒയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം. രാജ്യങ്ങളിലെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലാണ് ആദ്യ പടി. സിസിപി നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ അടക്കം പല സാഹചര്യങ്ങളും ഇതിനായി നിര്‍മിക്കും. ചൈനീസ് സഹായത്തോടെയുള്ള ബിസിനസ് അവസരങ്ങള്‍, ചൈനീസ് നയങ്ങളെ അനുകൂലിച്ചാല്‍ ലഭിക്കുന്ന പല വിധ സൗകര്യങ്ങളും വാഗ്ദാനങ്ങളും നല്‍കും. പണവും ചാര സുന്ദരികളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹണി ട്രാപ്പുകളും ചൈനീസ് ചാര സംഘടനകളുടെ പ്രധാന വിവര മോഷണത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങളാണ്.

ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലേയും ഏറ്റവും ആധുനികമായ സൈനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും നയങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളുമൊക്കെ വിദഗ്ധമായി ചോര്‍ത്തപ്പെടും. വിദേശ കമ്പനികളിലെ നിക്ഷേപം, ഹാക്കിങ്, ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരെ സ്വാധീനിക്കല്‍ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുറയ്ക്ക് നടക്കും. ഈ ചൈനീസ് ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് അവര്‍ക്ക് ലഭിച്ച പ്രതിഫലം വളരെ വലുതായിരുന്നു. ലോകത്തെ ഏതൊരു രാജ്യത്തേയും ബഹിരാകാശ, പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യകളോട് കിടപിടിക്കുന്ന രാജ്യമായി ചൈന മാറിയത് ഇത്തരം തന്ത്രപരമായ ചോര്‍ത്തലുകളിലൂടെയാണെന്ന് ബ്രിട്ടിഷ് നയതന്ത്രജ്ഞനായ ജോണ്‍ ഡോബ്‌സണ്‍ സണ്‍ഡേ ഗാര്‍ഡിയനില്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

∙ പെണ്ണും പണവും

ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഏജന്റെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ ലീ ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടി എംപി ബാറി ഗാര്‍ഡിനറിനെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് എംഐ5 വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ബാറി ഗാര്‍ഡിനറിന്റെ ഓഫിസിലേക്കോ ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടിക്കോ 6.75 ലക്ഷം പൗണ്ട് ഈ ചൈനീസ് ഏജന്റ് വഴി കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ബ്രിട്ടിഷ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സിയുടെ ആരോപണം.

പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരില്‍ നിന്നും വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തുന്നതിന് പണവും ലൈംഗികതയും ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ബക്കിങ്ഹാം സര്‍വകലാശാലയിലെ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റലിജന്‍സ് സ്റ്റഡീസ് പ്രഫസര്‍ ആന്റണി ഗ്ലീസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. വിവരങ്ങളും സ്വാധീനവുമാണ് ചൈനീസ് ഏജന്റുമാര്‍ തങ്ങളുടെ ഇരകളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി എല്ലാവിധ ആഢംബര സൗകര്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചൈനീസ് ട്രിപ്പുകളും സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹണി ട്രാപ്പുകളുമെല്ലാം ഇവര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉന്നത കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള രഹസ്യ വിവരങ്ങളാണ് ഇത്തരം കെണിയില്‍ പെടുത്തുന്നവരില്‍ നിന്നും ചൈനീസ് ഏജന്റുമാര്‍ ചോര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ചൈനയുമായുള്ള നയത്തില്‍ എങ്ങനെ സ്വാധീനം ചെലുത്താമെന്നതും ചൈനീസ് ഏജന്റുമാര്‍ക്ക് പ്രധാനമാണ്. നിര്‍ണായക സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഷി ജിന്‍പിങ്ങിന് അനുകൂല നിലപാടെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് ചൈന നല്‍കുന്നത്.

∙ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍

ബ്രിട്ടന്‍ അടക്കമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ തങ്ങളുടെ ഉന്നതര്‍ക്ക് ചൈനീസ് ഹണി ട്രാപ്പുകളെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ ഉന്നത സര്‍വകലാശാലകളില്‍ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയ വടിവൊത്ത ഇംഗ്ലിഷ് സംസാരിക്കുന്ന സുന്ദരികളെയാണ് ഹണി ട്രാപ്പിനായി ചൈന നിയോഗിക്കാറ്. ലിങ്ക്ഡ്ഇന്‍, ഫെയ്സ്ബുക് പോലുള്ള സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായി ഇവര്‍ പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുക. ഒരിക്കല്‍ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇവര്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ഇരയെ കിടപ്പറയിലെത്തിച്ച് കുടുക്കുകയും ചെയ്യും.

അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗമായിരുന്ന എറിക് സ്വാള്‍വെല്ലും ചൈനീസ് ഏജന്റെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റിയന്‍ ഫാങുമായുള്ള ബന്ധം പരസ്യമായതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കയും പരസ്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ രണ്ട് മേയര്‍മാരുമായി ഫാങ് ശാരീരികബന്ധം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നതായി പിന്നീട് തെളിഞ്ഞിരുന്നു. ഇവരടക്കം ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന ഈ ചൈനീസ് ഏജന്റ് 2011ലാണ് അമേരിക്കയിലെത്തിയത്. 2015ല്‍ ഇവര്‍ ചൈനയിലേക്ക് തിരിച്ച് പറന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം 2020ലാണ് അമേരിക്ക ചൈനീസ് ചാരപ്പണിയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത് പോലും.

ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന തെരേസ മേയുടെ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളെ ഹണി ട്രാപ്പില്‍ കുടുക്കാന്‍ ചൈന ശ്രമിച്ചെന്നും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. 2016ല്‍ ഹാങ്‌സൗവില്‍ നടന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിക്കിടെയായിരുന്നു ഇത്. 2011ല്‍ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്താനായി ചൈന ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഫ്രാന്‍സും നല്‍കിയിരുന്നു. അല്‍പം വൈകിയാലും ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള ഈ വെല്ലുവിളിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് വേണം ഈ വിവരങ്ങളില്‍ നിന്നും മനസിലാക്കാന്‍.

