വിദേശത്തു നിന്നും അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ഇറാനുമേല്‍ ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലക്കിന് ദശാബ്ദങ്ങള്‍ പഴക്കമുണ്ട്. ഫലത്തില്‍ തദ്ദേശീയമായി പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കുന്നതിലേക്കാണ് ഈ വിലക്ക് ഇറാനെ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കുകയായിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് തങ്ങളുടേതെന്നാണ് ഇറാന്റെ അവകാശവാദം. തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മിച്ച ഒരു കൂട്ടം റഡാര്‍ സംവിധാനങ്ങളുടെ കരുത്തിലാണ് ഇറാന്റെ എയര്‍ ഡിഫന്‍സ് ഫോഴ്‌സ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് കമാന്‍ഡര്‍ അലിരേസ സബാഹിഫാര്‍ദ് പറയുന്നത്.



'മേഖലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് ഇറാന്റേത്. എത്ര ഉയരത്തില്‍ പറക്കുന്ന വസ്തുക്കളേയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കാന്‍ നമുക്കാകും. ഇറാന്‍ തന്നെ നിര്‍മിച്ച റഡാറുകളാണ് ഇതിന്റെ കരുത്ത്. നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി നാള്‍ക്കുനാള്‍ വികസിക്കുകയാണ്. ഇറാന്റെ യുവതയാണ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങളുടെ പിന്നിലെന്ന് തെഹ്‌റാന്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടെ സബാഹിഫാര്‍ദ് പറഞ്ഞു.

ഇറാന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സേന അടുത്തിടെ നിരവധി പുതിയ റഡാറുകളെയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് ഇറാന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധം മേഖലയിലെ തന്നെ മികച്ചതാക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പേര്‍ഷ്യന്‍ ഭാഷയില്‍ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ളത് എന്നര്‍ഥം വരുന്ന അല്‍ബോര്‍സ് എന്ന 3ഡി ഫേസ്ഡ് അറേ റഡാര്‍ 2021ല്‍ ഇറാന്‍ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. 450 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വരെ തിരിച്ചറിയാന്‍ ഈ റഡാറിന് സാധിക്കും.

റഡാറുകളുടെ സഹായത്തില്‍ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കരയില്‍ നിന്നും തൊടുക്കാവുന്ന മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനവും 2021ല്‍ ഇറാന്‍ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. പട്ടാള വാഹനങ്ങളില്‍ കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയുന്ന ക്വോഡ് റഡാറുകളും കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറില്‍ ഇറാന്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ റഡാറുകള്‍ക്ക് 500 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ അകലത്തിലും 90,000 അടി വരെ ഉയരത്തിലുമുള്ള വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കും.

പിക്ക്അപ്പ് ട്രക്കില്‍ ഘടിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന കാഷെഫ് -99 റഡാര്‍ 2020ലാണ് ഇറാന്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ചെറു വിമാനങ്ങളേയും ഡ്രോണുകളേയും 12 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ ചുറ്റളവില്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നതായിരുന്നു കാഷെഫ് 99. ഇതേ വര്‍ഷം തന്നെയാണ് ദ മൊറാക്വെബ്, കാലിജ് ഇ ഫാര്‍സ് എന്നീ ത്രിഡി ഫേസ്ഡ് അറേ റഡാര്‍ സിസ്റ്റങ്ങളും ഇറാന്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇറാന്റെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്നും 400 മുതല്‍ 800 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ ദൂരത്തുള്ള അമേരിക്കന്‍ സൈനികതാവളങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഈ 3ഡി റഡാറുകളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇറാന്റെ അവകാശവാദം.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് തങ്ങളുടേതെന്ന ഇറാന്റെ അവകാശവാദത്തിന് അടിവരയിടുന്ന വേറെയും ആയുധങ്ങള്‍ അവരുടെ ആവനാഴിയിലുണ്ട്. വാഹനങ്ങളില്‍ കൊണ്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കുന്നതും സ്ഥിരമായി സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി റഡാറുകള്‍ ഇവര്‍ക്കുണ്ട്. റഷ്യയുടെ എസ് 300 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് സമാനമായ ബേവര്‍ 373 ഇറാനുണ്ട്. 2019ല്‍ ഏതാണ്ട് 220 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ വിലയുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഗ്ലോബല്‍ ഹോക്ക് നിരീക്ഷണ ഡ്രോണിനെ വെടിവച്ചിട്ട ഇറാന്റെ നടപടി ഇരു രാജ്യങ്ങളേയും യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ചിരുന്നു.

English Summary: ‘Any Airborne Object Can Be Detected, Tracked, Dealt With’: Iran Boasts of Power of Indigenous Radar