അമേരിക്ക ഡോഗ്ഫൈറ്റിനിറങ്ങിയാൽ ചൈന ആ ‘വജ്രായുധം’ പുറത്തെടുത്തേക്കും

ഡോഗ്‌ഫൈറ്റുകളില്‍ തങ്ങളുടെ ഡ്രോണുകള്‍ക്ക് വിജയിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന നിര്‍മിത ബുദ്ധി ചൈനീസ് ഗവേഷകര്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതായി സൗത്ത് ചൈന മോണിങ് പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സമാനമായ അമേരിക്കന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയെ അപേക്ഷിച്ച് 5000 ഇരട്ടി കാര്യക്ഷമമാണ് ചൈനീസ് സാങ്കേതികവിദ്യയെന്നാണ് അവകാശവാദം. സിചുവാന്‍ പ്രവിശ്യയിലെ ചൈന എയറോഡൈനാമിക്‌സ് റിസര്‍ച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സെന്ററാണ് ഈ ആകാശയുദ്ധത്തില്‍ ചൈനക്ക് നിര്‍ണായകമായേക്കാവുന്ന കണ്ടെത്തലിനു പിന്നില്‍.



2020ല്‍ അമേരിക്കന്‍ എഫ്–16 പൈലറ്റും നിര്‍മിത ബുദ്ധിയും തമ്മില്‍ ഡോഗ്‌ഫൈറ്റ് നടന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അന്ന് തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചു തവണ അനുഭവസമ്പന്നനായ പൈലറ്റിന് പുതിയ നിര്‍മിത ബുദ്ധി അല്‍ഗോരിതത്തിനോട് പരാജയപ്പെടേണ്ടി വന്നു. സമാനമായ രീതിയില്‍ ഡ്രോണും പോര്‍വിമാനവും തമ്മിലാണ് ചൈനയും ഡോഗ്‌ഫൈറ്റ് നടത്തിയത്. അമേരിക്കന്‍ പരീക്ഷണത്തിലേതു പോലെ തന്നെ ചൈനീസ് പരീക്ഷണത്തിലും മനുഷ്യ പൈലറ്റിനെ തുടര്‍ച്ചയായി തോല്‍പിക്കാന്‍ നിര്‍മിത ബുദ്ധിക്ക് സാധിച്ചു. ഏതാണ്ട് 400 കോടി സാധ്യതകള്‍ പരിശോധിച്ചാണ് അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത ബുദ്ധി തീരുമാനങ്ങളെടുത്തിരുന്നതെങ്കില്‍ വെറും എട്ട് ലക്ഷം സാധ്യതകള്‍ പരിശോധിച്ച് ശരിയായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന്‍ ചൈനീസ് മോഡലിനായെന്നതാണ് പ്രത്യേകത.

ചൈനക്ക് അമേരിക്കയേക്കാള്‍ 5000 ഇരട്ടി കാര്യക്ഷമത നല്‍കുന്നത് കുറഞ്ഞ സാധ്യതകള്‍ പരിശോധിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളിലെ മികച്ച ഫലങ്ങള്‍ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ചൈനീസ് അല്‍ഗോരിതം പിന്തുടരുന്നത്. ഇതാണ് വലിയ തോതില്‍ സാധ്യതകളെ കുറയ്ക്കാന്‍ ചൈനീസ് ഗവേഷകരെ സഹായിച്ചതെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഹുവാങ് ജിയാങ്‌ടോ വിശദീകരിക്കുന്നു.

പുതിയ തലമുറയില്‍പെട്ട അമേരിക്കന്‍ ചാര വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് എളുപ്പം ചൈനീസ് വ്യോമ പ്രതിരോധം തകര്‍ക്കാനാകും. ഇതിനുള്ള മറുപടിയെന്ന നിലയിലാണ് നിര്‍മിത ബുദ്ധി കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഡ്രോണ്‍ പ്രതിരോധത്തെ ചൈന അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ വികേന്ദ്രീകരിച്ച് അമേരിക്കന്‍ ആക്രമണ സാധ്യതയെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ചൈന നടത്തുന്നുണ്ട്.

