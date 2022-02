കടലിലും നദിയിലും ഇറക്കാൻ ഭീമൻ വിമാനവുമായി ചൈന, ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിരവധി

സാങ്കേതിക മേഖലയില്‍ അതിവേഗം മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ചൈന. വ്യോമയാന മേഖലയിലും ചൈനീസ് കുതിപ്പ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കരയിലും കടലിലും ലാൻഡ്ചെയ്യാവുന്ന ഭീമൻ വിമാനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൈന അവതരിപ്പിച്ചത്. സീപ്ലെയിനുകൾ വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന വിമാനങ്ങളാണ്, അവയ്ക്ക് സാധാരണ ലാൻഡിങ് ഗിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നദിയിലും തടാകത്തിലും കടലിലും കൂടാതെ കരയിലെ റൺവേകളിലും ഇറങ്ങാൻ കഴിയും. ചൈനയ്‌ക്ക് ധാരാളം ജലപാതകളുണ്ടെന്നതിനാൽ പുതിയ സീപ്ലെയിൻ അവതരിപ്പിക്കുക ചൈനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നുമാണ്.



ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചൈന (എവിഐസി)യാണ് പുതിയ സീപ്ലെയിൻ പുറത്തിറക്കിയത്. എജി600-1003 സീപ്ലെയിൻ വിമാനത്തില്‍ നാല് ടർബോപ്രോപ്പ് എൻജികളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചൈനയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൈയിങ് ബോട്ടായി മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

വിമാനത്തിനു കുൻലോങ്ങ് എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2021 ഡിസംബർ 26 നാണ് വിമാനം അസംബിൾ ചെയ്തു പുറത്തിറക്കിയത്. വിമാനത്തിലെ നാല് എൻജിനുകളുടെയും പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നു എന്ന് ചൈന സെൻട്രൽ ടെലിവിഷൻ (സിസിടിവി) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

എജി600 വിമാനം 100 മണിക്കൂറിലധികം ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണ പറക്കലുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഇതിലൂടെ ധാരാളം ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന എവിഐസി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 121 അടി നീളവും 127 അടി നീളത്തില്‍ ചിറകുകളുമുള്ള എജി600 ഒരു ബോയിങ് 737 വിമാനത്തിന്റെ വലുപ്പവും നിലവിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജലവിമാനത്തേക്കാൾ വലുതുമാണ്. ജപ്പാന്റെ ഷിൻമേവ യുഎസ്-2 നിലവിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജലവിമാനം. വെള്ളത്തിലെ തിരച്ചിൽ, രക്ഷാപ്രവർത്തനം, അഗ്നിശമന സേനയുടെ ദൗത്യങ്ങൾ, സമുദ്ര രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഈ വിമാനം ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

