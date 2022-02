ഇസ്രയേലിൽ എവിടെയും ആക്രമിക്കാം, പുതിയ മിസൈലുമായി ഇറാൻ

ഇസ്രയേലിൽ എവിടെയും ആക്രമണം നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള പുതിയ മിസൈൽ ഇറാൻ പുറത്തിറക്കി. ഖൈബർ ബസ്റ്റർ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മിസൈലിന് ഇറാനു സമീപ മേഖലകളിലുള്ള യുഎസ് ബേസുകളിലും ആക്രമണം നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. 1400 കിലോമീറ്ററോളം റേഞ്ചുള്ള പുതിയ മിസൈൽ ഖര ഇന്ധനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഇറാൻ ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപാരമായ കൃത്യതയുള്ള മിസൈലിന് ഏതു മിസൈൽ കവച സംവിധാനങ്ങളെയും കീഴടക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നും ഇറാൻ പറയുന്നു. പൂർണമായും തദ്ദേശീയമായാണു മിസൈൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.



ഇറാൻ സൈന്യാധിപനായ മുഹമ്മദ് ബാഗേരി, മിസൈലിനെ വളരെ തന്ത്രപ്രധാനവും ലോംഗ് റേഞ്ചുള്ളതുമായ മിസൈൽ എന്നാണു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇറാന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് ശക്തിയുടെ ഭാഷ മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂ എന്ന മുഖവുരയോടെയാണു മിസൈൽ പുറത്തിറക്കപ്പെട്ടത്. ഇറാനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അകലം 1000 കിലോമീറ്ററാണ്. മധ്യപൂർവ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസൈലുകൾ ഉള്ള രാജ്യം ഇറാനാണ്. 20 തരം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും മറ്റ് അനവധി ക്രൂസ് മിസൈലുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നെന്ന് ഇന്റർനാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

780 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചുള്ള ഖയാം 1760 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചുള്ള ഗദർ 1 എന്നിവയൊക്കെ ഇറാന്റെ ദീർഘദൂര റേഞ്ച് മിസൈലുകളാണ്. എന്നാൽ ഇവയെ വെല്ലുന്ന കൃത്യതയാണ് പുതിയതായി പുറത്തിറക്കിയ മിസൈലിനുള്ളത്. ഇറാൻ ആണവക്കരാറിനെക്കുറിച്ച് ഓസ്ട്രിയൻ തലസ്ഥാനം വിയന്നയിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണു പുതിയ മിസൈലിന്റെ പുറത്തിറക്കൽ നടന്നതെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഇസ്രയേലും ഇറാനും തമ്മിൽ 30 വർഷത്തോളം സൗഹൃദം നിലനിന്നിരുന്നു. സോവിയറ്റുകളുമായി അകൽച്ചയും യുഎസുമായി അടുത്ത ബന്ധവും പുലർത്തിയിരുന്ന ഷാ ഭരണകൂടമായിരുന്നു ഈ ബന്ധത്തിനു കാരണം. 1979ൽ ഇറാനിൽ ഭരണമാറ്റം നടന്ന ശേഷം നയതന്ത്രബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇറാഖുമായുള്ള യുദ്ധസമയത്ത് ഇസ്രയേൽ ഇറാന് ആയുധ സഹകരണം നൽകിയിരുന്നു. അതിർത്തിയോ നയതന്ത്ര മേഖലകളോ പങ്കിടുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ കലുഷിതമാണ്. ഒരു അപ്രഖ്യാപിത ശീതയുദ്ധം തന്നെ ഇറാനും ഇസ്രയേലിനുമിടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് രാജ്യാന്തര പൊളിറ്റിക്‌സ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. നാടാൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഇറാന്റെ ആണവ സമ്പുഷ്ടീകരണ നിലയങ്ങളിൽ നടന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഇസ്രയേലാണെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇസ്രയേലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നാഫ്താലി ബെനറ്റും ഇറാനെതിരെ ആഹ്വാനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.

English Summary: Iran unveils new missile said to put Israel, US regional bases within range