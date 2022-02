അതിർത്തി കാക്കാൻ റോബട്ട് നായകൾ: യുഎസ് നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം

യുഎസിലേക്ക് എത്താൻ അഭയാർഥികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മെക്സിക്കൻ അതിർത്തിയിൽ പട്രോളിങ്ങിനായി റോബട്ട് നായകളെ ഏർപ്പെടുത്താൻ യുഎസ് നീക്കം. ദുഷ്കരമായ കാലവസ്ഥയും സൗകര്യങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യവുമുള്ള ഇവിടെ പട്രോളിങ് നിൽക്കാൻ മനുഷ്യ സൈനികർക്ക് പാടാണ് എന്നതിനാലാണു നീക്കം. എന്നാൽ അഭയാർഥി നീക്കത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ഇത് മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായ നീക്കമാണെന്ന ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് കമ്പനിയായ ഗോസ്റ്റ് റോബട്ടിക്സാണു യന്ത്ര നായ്ക്കളെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ആദ്യം ഇവരിറക്കിയ നായ മോഡലുകളിൽ നായകളുടെ തലയിൽ സ്നൈപ്പർ തോക്ക് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതും പ്രതിഷേധക്കാരെ ചൊടിപ്പിച്ചു. യുഎസിലെ പ്രമുഖ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ അലക്സാൻഡ്രിയ ഒകേഷ്യോ കോർട്ടസ്, യുവാൻ എസ്കലന്റെ തുടങ്ങിയവർ പദ്ധതിക്കെതിരെ മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്.



ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഗോസ്റ്റ് റോബട്ടിക്സുമായി യന്ത്രനായ്ക്കൾക്കുള്ള കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. 45 കിലോ ഭാരമുള്ള യന്ത്രനായ്ക്കൾക്കു നാലുകാലിൽ നടക്കാൻ സാധിക്കും. കുഴഞ്ഞ മണ്ണിലും പൊടിമണലിലും മലകളിലും സ്റ്റെയർകേസുകളിലുമൊക്കെ ഇവയ്ക്കു നടക്കാൻ സാധിക്കും. റോബട്ടുകളെ ടെക്സസിനു സമീപം എൽ പാസോയിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു.മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ഇവയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.

മെക്സിക്കോ അതിർത്തി വഴി അഭയാർഥി കുടിയേറ്റം മാത്രമല്ല ഉള്ളതെന്ന് യുഎസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബോർഡർ അധികൃതർ പറയുന്നു. മനുഷ്യക്കടത്ത്, ലഹരിക്കടത്ത്, ആയുധക്കടത്ത് എന്നിവയെല്ലാം സംഭവിക്കാറുണ്ട്.മെക്സിക്കോ, എൽ സാൽവദോർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ കുപ്രസിദ്ധ ഗ്യാങ് അംഗങ്ങൾ വരെ ഇതുവഴി കടക്കാറുണ്ട്.ഇവരുടെ മുന്നിൽപെട്ടാൽ യന്ത്രറോബട്ടുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടാം. ഇതു ചെറുക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷിയും ഈ റോബട്ട് നായകൾക്കുണ്ടെന്ന് നി‍ർമാതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എന്താണ് ഈ പ്രതിരോധ ശേഷിയെന്ന് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.

റോബട്ടുകളെ പ്രതിരോധ, നിരീക്ഷണ, പട്രോളിങ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇതാദ്യമായല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇസ്രയേൽ പട്രോളിങ് നടത്താനും വേണമെങ്കിൽ വെടിയുതിർക്കാനും ശേഷിയുള്ള റോബട്ടുകളെ ഉപയോഗിച്ചത് വലിയ വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. കടുത്ത പരിതസ്ഥിതികളിലും തീരെ മേൽക്കൈയില്ലാത്ത ഭൂമികളിലുമൊക്കെ പട്രോളിങ്, ഗാർഡ് ഡ്യൂട്ടിക്കുമൊക്കെ റോബട്ടുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സൈനികരുടെ മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പറയുന്നു.

യുദ്ധരംഗത്ത് റോബട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഇസ്രയേലിന്റെ ഡി9ടി പാൻഡ, എൽബിറ്റ് ഹെർമിസ് 450, യുഎസിന്റെ ആർമ്ഡ് റോബട് വെഹിക്കിൾ തുടങ്ങിയവ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്. യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അത്യാധുനിക റോബട്ടുകളുടെ ഗവേഷണത്തിലാണ് പല രാജ്യങ്ങളും.

