ഇത് യുക്രെയ്ൻ വേറെയാണ്, റഷ്യയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങാൻ എകെ 47 കയ്യിലെടുത്ത് മുത്തശ്ശിയും

റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം തുടരുകയാണ്. റഷ്യയുടെ ഒരു സംഘം സൈന്യം പിൻമാറിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നെങ്കിലും ഏതു നിമിഷവും ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഇതിനിടെ യുക്രെയ്നിലെ ജനങ്ങൾ പോലും റഷ്യയ്ക്കെതിരെ പോരാടാൻ പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോകളിലും റിപ്പോർട്ടുകളിലും വ്യക്തമാക്കുന്നു. റഷ്യയെ നേരിടാൻ യുക്രെയ്നിൽ നിന്നുള്ള മുത്തശ്ശി എകെ 47 ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലനം നടത്തുന്ന വിഡിയോ ഇതിനകം തന്നെ ഹിറ്റാണ്.



വാലന്റീന കോൺസ്റ്റാന്റിനോവ്‌സ്‌ക എന്ന യുക്രെയ്നിയൻ മുത്തശ്ശിയാണ് എകെ–47 പരിശീലനം നടത്തിയത്. യുക്രെയ്‌നിലെ സിവിലിയൻ കോംബാറ്റ് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു എകെ 47 റൈഫിൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുമാണ് വിഡിയോയിൽ കാണുന്നത്.

കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ മരിയുപോളിലാണ് 79 വയസ്സുള്ള വൃദ്ധയ്ക്ക് ആക്രമണ റൈഫിൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് സൈനികർ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നത്. ‘എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ വെടിവയ്ക്കാൻ തയാറാണ്. ഞാൻ എന്റെ വീടിനെയും നഗരത്തെയും കുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കും. ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും, കാരണം ഞാൻ അതിന് സ‍ജ്ജമാണ്. എനിക്ക് എന്റെ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല’, അവർ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

നിരവധി സമൂഹ മാധ്യമ ഉപയോക്താക്കൾ അവളെ ഒരു ഹീറോ ആയി വാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി വിഡിയോകളാണ് യുക്രെയ്നിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. റഷ്യയുമായി അതിർത്തിയിൽ സംഘര്‍ഷം തുടരുന്നതിനാൽ യുക്രെയ്നിൽ പൊതു, അടിസ്ഥാന സൈനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളെല്ലാം സാധാരണക്കാരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. റാഗ്-ടാഗ് ആർമി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തുടനീളം നടത്തിയ നിരവധി അഭ്യാസങ്ങളിൽ ഒന്നിലാണ് മുത്തശ്ശിയും പങ്കെടുത്തത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ റഷ്യയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നവരിൽ പ്രായമായവരും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Great-Grandmother From Ukraine Is Training With An AK-47 To Fight Off Russia Amid Invasion Tension