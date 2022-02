അണ്വായുധ ഹൈപർസോണിക്, ക്രൂസ്, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുമായി റഷ്യ

യുക്രെയ്‌നെ ആക്രമിക്കാൻ മോസ്കോ 'സജ്ജമായിരിക്കുന്നു' എന്ന് യുഎസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ റഷ്യ നിരവധി മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ സൈനികാഭ്യാസത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ യുക്രെയ്‌നെ ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായും അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് റഷ്യ ശനിയാഴ്ച ആണവശേഷിയുള്ള മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ചത്.



ബെലറൂസിൽ അണ്വായുധ ശേഷിയുള്ള ഹൈപർസോണിക്, ക്രൂസ്, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ് റഷ്യ പരീക്ഷിച്ചത്. മിസൈലുകളെല്ലാം കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി എന്നും ആണവസേനയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ചെന്നും റഷ്യൻ പ്രതിനിധി വലേറി ജെറാസിനോവ് പറഞ്ഞു. അരലക്ഷത്തോളം സൈനികരാണ് ബെലറൂസിലുള്ളത്.

ടി-യു 95 ബോംബറുകൾ, മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ, മറ്റു പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ബെലറൂസ് പ്രസിഡന്‍റ് അലക്സാണ്ടർ ലുകാഷെങ്കോയും പരീക്ഷണം കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ യുക്രേനിയൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്‌കി പാശ്ചാത്യ സഖ്യകക്ഷികളുടെ പിന്തുണ തേടുന്നതിനായി ജർമനിയിൽ എത്തി.

ഏറ്റവും പുതിയ ഹൈപർസോണിക്, ക്രൂസ്, അണ്വായുധ ശേഷിയുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ, ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് ആണവ വിക്ഷേപണ കോഡുകളെ കുറിച്ച് പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു.

