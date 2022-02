യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി റഷ്യ, രാപ്പകൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നത് നിരവധി ചാരവിമാനങ്ങൾ

ശീതയുദ്ധത്തിന് ശേഷം യുദ്ധത്തിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് റഷ്യ- യുക്രെയ്ന്‍ സംഘര്‍ഷം യൂറോപ്പിനെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈയൊരു സാഹചര്യം അമേരിക്കയും നാറ്റോ സഖ്യരാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം രഹസ്യ വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുക എന്നതിന് കൂടി കാരണമായിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ചാരവിമാനങ്ങളാണ് റഷ്യ- യുക്രെയ്ന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നത്.



സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ നേരത്തെ തന്നെ നിര്‍ണായകമായ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ദൈനംദിന സൂഷ്മവിവരങ്ങള്‍ അതിവേഗത്തില്‍ കൈമാറുന്ന ദൗത്യമാണ് പൈലറ്റുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ചാരവിമാനങ്ങള്‍ക്കും നിരീക്ഷണ ഡ്രോണുകള്‍ക്കുമുള്ളത്. ജനുവരി 30 ഓടെ യുക്രെയ്ന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഒരു ലക്ഷം റഷ്യന്‍ സൈനികർ എത്തിയെന്നും നിലവില്‍ വേഗത്തില്‍ ലഭ്യമായതില്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ട് റഷ്യന്‍ സൈന്യവും യുക്രെയ്ന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെത്തി എന്നതുമെല്ലാം ഇത്തരം നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിവരശേഖരണത്തിലൂടെയാണ് പുറത്തറിഞ്ഞത്.

ആധുനിക പോര്‍വിമാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള നിര്‍ണായക വിവരശേഖരണത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. യുക്രെയ്ന്‍–റഷ്യ അതിര്‍ത്തിയിലെ ആകാശത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും മാസങ്ങളായി ദൗത്യങ്ങള്‍ തുടരുന്നു. എതിരാളികളുടെ ഏറ്റവും നിര്‍ണായകമായ വിവരങ്ങള്‍ നിശബ്ദം ശേഖരിക്കുന്ന ചാരവിമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം.

∙ ഇ-8സി ജോയിന്റ് സ്റ്റാര്‍സ്

സിന്തറ്റിക് –അപേച്ചർ റഡാർ ( എസ്എആർ) സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂപടം അതിവേഗത്തില്‍ തയാറാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയുടെ ഇ-8സി ജോയിന്റ് സ്റ്റാര്‍സ് വിമാനം. കരയിലെ ചലനങ്ങള്‍ മുകളില്‍ നിന്നും പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കും. രാപ്പകല്‍ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും പണിയെടുക്കാനാകും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി യുക്രെയ്ന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ സജീവം.

∙ ആര്‍സി-135വി/ഡബ്ല്യു റിവെറ്റ് ജോയിന്റ്

രഹസ്യ സിഗ്നലുകള്‍ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതില്‍ സ്‌പെഷലിസ്റ്റാണ് അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയുടേയും ബ്രിട്ടിഷ് വ്യോമസേനയുടേയും ഈ വിമാനം. റഷ്യന്‍ സേനയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് വാര്‍ത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ ഈ വിമാനം നല്‍കും. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം, ശത്രുക്കളുടെ റഡാറുകള്‍, വാര്‍ത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങള്‍, ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധോപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ആര്‍സി-135വി/ഡബ്ല്യു വിവരങ്ങൾ നല്‍കും.

ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുക്കാനും ഈ ചാരവിമാനത്തിന് ശേഷിയുണ്ട്. ഈ വിമാനത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ശത്രുക്കള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നടപടിയെടുക്കും മുൻപേ അക്കാര്യം അറിയാനും ഇത് സഹായിക്കും. ശേഖരിക്കുന്ന രഹസ്യവിവരങ്ങള്‍ അതിവേഗത്തില്‍ തങ്ങളുടെ സേനാവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറാനും ഈ വിമാനത്തില്‍ സംവിധാനമുണ്ട്.

∙ യു-2എസ്

പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത രഹസ്യ വിവര ശേഖരണ ശേഷിയാണ് ഡ്രാഗണ്‍ ലേഡി എന്ന് വിളിക്കുന്ന യു-2എസിനുള്ളത്. ആര്‍ക്യു-4 ഗ്ലോബല്‍ ഹോക്ക് പോലുള്ള ചാരവിമാനങ്ങളുടെ വരവ് യു-2എസിന്റെ പിന്‍വാങ്ങലിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല. 70,000 അടിയിലേറെ ഉയരത്തില്‍ മണിക്കൂറുകളോളം പറന്നുകൊണ്ട് വിവരശേഖരണം നടത്താന്‍ ഈ ചെറുവിമാനത്തിനാകും. അഡ്വാൻസ്ഡ് സിന്തറ്റിക് അപ്പേച്ചർ റഡാർ സിസ്റ്റം-2 (ASARS-2) ആണ് ഈ വിമാനത്തിലെ റഡാര്‍. റേഡിയോ വാര്‍ത്താവിനിമയം അടക്കമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നലുകളുടെ നിരീക്ഷണം ഇതുവഴി സാധ്യമാണ്. വിദൂര സൂഷ്മനിരീക്ഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ക്യാമറകളും ഇവയിലുണ്ട്. അതിവേഗത്തില്‍ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളില്‍ ഭൂമിയിലെ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ വഴി ഈ അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത സിംഗിള്‍ ജെറ്റ് അയച്ചുകൊടുക്കും.

∙ ആര്‍ക്യു-4 ഗ്ലോബല്‍ ഹോക്ക്

അമേരിക്കയുടെ പൈലറ്റില്ലാ നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളില്‍ മുന്നിലുള്ള പേര്. ഏറ്റവും അത്യാധുനികമായ അമേരിക്കന്‍ ചാര ഡ്രോണുകളിലൊന്ന്. 60000 അടിയിലേറെ ഉയരത്തില്‍ ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണില്‍ പെടാതെ പറന്ന് റഡാര്‍, ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നലുകളുടെ വിവരശേഖരണം കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുന്ന ചാരവിമാനം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളില്‍ ഈ അമേരിക്കന്‍ ചാരവിമാനങ്ങളില്‍ ചിലത് റഷ്യ യുക്രെയ്ന്‍ അതിര്‍ത്തിക്ക് മുകളില്‍ മാരത്തോണ്‍ പറക്കലിലായിരുന്നു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പ്രതിദിനം ഒരു ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ പ്രദേശം നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഇവയ്ക്കാകും. ഇത് ദക്ഷിണകൊറിയ, ഐസ്‌ലാൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ വിസ്തൃതിയോളം വരും. നോര്‍ത്രോപ് ഗ്രുമ്മന്‍ നിര്‍മിച്ച ഈ ചാര ഡ്രോണ്‍ 1998 മുതല്‍ അമേരിക്കയുടേയും നാറ്റോ സഖ്യ രാഷ്ട്രങ്ങളുടേയും കൈവശമുണ്ട്.

∙ എംക്യു-9 റീപ്പര്‍

ഇറ്റാലിയന്‍ നാവിക കേന്ദ്രമായ സിഗോനെല്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് കരിങ്കടലിലെ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ചാര ഡ്രോണുകള്‍. അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയുടെ എംക്യു-9 ഡ്രോണുകളുടെ സാന്നിധ്യം റുമാനിയയിലെ കാപിയ ടുര്‍സിയിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും റഷ്യ -യുക്രെയ്ന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് നിരീക്ഷണ പറക്കല്‍ നടത്താനും കരിങ്കടലിലെ നീക്കങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കാനും ഇവയ്ക്കാകും.

∙ ഇപി-3ഇ ഏരീസ് II

അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയുടെ ചാര വിമാനങ്ങളില്‍ സവിശേഷ സ്ഥാനം ഏരീസ് II വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട വിമാനങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്. പ്രധാനമായും സമുദ്ര മേഖലകളിലെ വിവരശേഖരണത്തിനാണ് ഇവയെ ഉപയോഗിക്കുക. ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ വാര്‍ത്താവിനിമയ സിഗ്നലുകള്‍ പിടിച്ചെടുക്കാനും വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം പോലുള്ളവയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനും ഏരീസ് II വിഭാഗത്തിലെ ചാര വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം ശേഷിയുണ്ട്. റഷ്യന്‍ കപ്പലുകളുടേയും നാവികസേനയുടേയും നീക്കങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ അമേരിക്ക ഇപി-3ഇ ഏരീസ് II ചാരവിമാനങ്ങളെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. 2001ല്‍ ദക്ഷിണ ചൈന ഉള്‍ക്കടലില്‍ വച്ച് ചൈനീസ് പോര്‍വിമാനമായ ജെ 8II ഉം ഇപി-3ഇ ഏരീസ് II ചാരവിമാനവും നേര്‍ക്കുനേര്‍ വന്നിരുന്നു. അതിനു ശേഷം റഷ്യന്‍ പോര്‍വിമാനങ്ങളുമായി കരിങ്കടലില്‍ വച്ചും ഈ ഏരീസ് II നേര്‍ക്കുനേര്‍ വന്നിരുന്നു.

∙ പി-8എ പോസെയ്ഡണ്‍

വിസ്തൃതമായ പ്രദേശത്ത് സമുദ്ര നിരീക്ഷണം സാധ്യമാക്കുന്ന പി-8എയെ അമേരിക്കന്‍ നാവികസേനയും ബ്രിട്ടിഷ് വ്യോമസേനയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിശക്തമായ ക്യാമറകള്‍ രാപ്പകല്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായിരിക്കും. ശക്തമായ റഡാര്‍ സംവിധാനവും നിരീക്ഷിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ചെറു നീക്കം പോലും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി ഇവയ്ക്ക് നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇ-8 ഉമായാണ് പലപ്പോഴും ഈ നിരീക്ഷണ വിമാനത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്താറെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് തീരദേശ നിരീക്ഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായ മുന്‍തൂക്കമുണ്ട്.

∙ ആര്‍ക്യു-4ഡി ഫോണിക്‌സ്

നാറ്റോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചാര ഡ്രോണുകളിലൊന്നാണ് ആര്‍ക്യു-4ഡി ഫോണിക്‌സ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാത്രം പുറത്തിറക്കിയ ഈ ഡ്രോണും ഉക്രൈനിന്റെ ആകാശത്തുണ്ട്. അടുത്തിടെയാണ് അഞ്ച് ഫോണിക്‌സ് ഡ്രോണുകളുടെ സംഘം പോളണ്ടിന്റെ ആകാശത്ത് ദീര്‍ഘ സമയം നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. അടുത്തുകിടക്കുന്ന യുക്രെയ്നിലേക്കും മെഡിറ്ററേനിയന്‍ പ്രദേശത്തു നിന്നുമെല്ലാം ഈ ഡ്രോണുകള്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളികളയാനാവില്ല. കരിങ്കടലിന് മുകളിലായി തുടര്‍ച്ചയായി 24 മണിക്കൂറിലേറെ നീളുന്ന ദൗത്യങ്ങളും ഈ ഡ്രോണുകള്‍ നടത്താറുണ്ട്.

∙ ബായ്‌റക്തര്‍ ടിബി2

യുക്രെയ്നിന്റെ പക്കലുള്ള അപൂര്‍വം ചാര ഡ്രോണുകളിലൊന്നാണ് ബായ്‌റക്തര്‍ ടിബി2. തുര്‍ക്കി നിര്‍മിത ടിബി 2 ഡ്രോണ്‍ റഷ്യയുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം വര്‍ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് യുക്രെയ്ന്‍ സ്വന്തമാക്കിയതു തന്നെ. ലിബിയയിലും സിറിയയിലുമെല്ലാം നിരീക്ഷണത്തിന് മാത്രമല്ല ആക്രമണത്തിനും ഈ ഡ്രോണുകളെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

റഷ്യ യുക്രെയ്ന്‍ സംഘര്‍ഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രദേശത്ത് അമേരിക്കന്‍-നാറ്റോ ചാര വിമാനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തുടരുമെന്ന് തന്നെ കരുതാം. നേരിട്ട് യുദ്ധം നടന്നില്ലെങ്കില്‍ പോലും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനും സഖ്യത്തിനും തന്ത്രപരമായ മുന്‍തൂക്കം നല്‍കുന്നതിന് ഇത്തരം ചാര വിമാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന പങ്ക് ചെറുതല്ല.

