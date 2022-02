അമേരിക്കയും നാറ്റോയും യുക്രെയ്നെ ചതിച്ചു? രക്ഷയ്ക്ക് പാട്രിയറ്റ് നൽകാൻ തയാറിയില്ല

സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് ഇന്നും യുക്രെയ്‌നുള്ളത്. ശത്രുക്കളുടെ സൈനികനേയോ യുദ്ധ ടാങ്കോ കാണും മുൻപ് തന്നെ യുക്രെയ്‌നെ സൈനികമായി തകര്‍ത്തുകളയാന്‍ ശേഷിയുള്ള വ്യോമാക്രമണമാണ് ഇപ്പോള്‍ ആ രാജ്യത്തിനെതിരെ റഷ്യ നടത്തുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അമേരിക്കയും യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളും നിരന്തരമായ അഭ്യര്‍ഥനകള്‍ക്കിടയിലും ആധുനിക വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം യുക്രെയ്‌നു നല്‍കാതിരുന്നത്? ഒബാമയും ട്രംപും അടക്കമുള്ള അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍ക്ക് അതിന് വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു.



മികച്ച വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനമില്ലാത്തത് റഷ്യന്‍ മിസൈലാക്രമണത്തിന് മറുപടിയില്ലാത്തവിധം ദുര്‍ബലരാക്കി യുക്രെയ്‌നെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. മുന്‍നിര ലോക മഹാ ശക്തികളിലൊന്നായ റഷ്യയുടെ വ്യോമാക്രമണം പൂര്‍ത്തിയാവും മുൻപ് തന്നെ യുക്രെയ്‌ന്റെ പ്രതിരോധം ദുര്‍ബലമാവുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. 2014ല്‍ റഷ്യ ക്രീമിയ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയപ്പോള്‍ യുക്രെയ്‌ന് വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം നല്‍കണമെന്ന വാദം ശക്തമായിരുന്നു. 'പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങളും നാറ്റോയും മറ്റു ലോകരാജ്യങ്ങളുമെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ നഷ്ടമായ അവസരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം. മറ്റൊരു തീരുമാനമായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന ചിന്ത എല്ലാവരേയും ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്. നമ്മള്‍ മികച്ച ഒരു അവസരമാണ് നഷ്ടമാക്കിയത്' എന്നാണ് റഷ്യയുടെ 2014 ആക്രമണ സമയത്ത് നാറ്റോ കമാന്റായിരുന്ന റിട്ടയേഡ് എയര്‍ഫോഴ്‌സ് ജനറല്‍ ഫിലിപ്പ് ബ്രീഡ്‌ലൗവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് എന്‍ബിസിന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തത്.

ബോംബര്‍ വിമാനങ്ങളും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും മറ്റ് മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ച് വിപുലവും ശക്തവുമായ വ്യോമാക്രമണം റഷ്യ യുക്രെയ്‌നെതിരെ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇതിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ മറുപടി യുക്രെയ്‌നില്ല. കര വഴിയുള്ള ആക്രമണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ റഷ്യക്ക് വലിയ മുന്‍തൂക്കമാണ് ഇത് നല്‍കുക. 2014ല്‍ ക്രീമിയ റഷ്യ കീഴടക്കിയശേഷം യുക്രെയ്‌ന് വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യം പിന്നീട് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരായിരുന്ന ഒബാമയും ട്രംപും നിരസിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ മെല്ലെപോക്ക് നയമാണ് ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടവും സ്വീകരിച്ചതെന്ന വിമര്‍ശവും സജീവമാണ്.

ഏതാണ്ട് ആറ് മാസം മുൻപാണ് അമേരിക്കന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് റഷ്യ യുക്രെയ്‌നതിരെ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടെ പാട്രിയറ്റ് മിസൈല്‍ പോലുള്ള വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം യുക്രെയ്ന്‍ സൈന്യത്തിന് നല്‍കി പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നുവെന്നും പ്രതിരോധ വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈനിക വിദഗ്ധര്‍ യുക്രെയ്ന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. റഷ്യന്‍ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ പോന്ന വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനമില്ലെന്നായിരുന്നു അമേരിക്കന്‍ സൈനിക വിദഗ്ധരുടെ സംഘവും റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയത്.

റഷ്യക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രകോപനം, അമേരിക്കന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ റഷ്യന്‍ കൈകളിലെത്തുമോ എന്ന ആശങ്ക, യുക്രെയ്ന്‍ സൈന്യത്തിന് ഇത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനാകുമോ എന്ന സംശയം തുടങ്ങി നിരവധി കാരണങ്ങളാണ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം യുക്രെയ്‌ന് കൈമാറുന്നതില്‍ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചത്. വ്യോമാക്രമണത്തെ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി യുക്രെയ്‌നുണ്ട്. അവരുടെ യൂറോപ്യന്‍ പങ്കാളികളായ ലിത്വാനിയയും ലാത്വിയയും ഭൂമിയില്‍ നിന്നും വായുവിലേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന മിസൈലുകള്‍ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് യുക്രെയ്‌ന് നല്‍കിയത്.

1980കളില്‍ റഷ്യക്കെതിരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ മുജാഹിദീന്‍ ഉപയോഗിച്ച അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത ആയുധമാണിത്. സിഐഎ കൈമാറിയ ഈ ആയുധങ്ങള്‍ പിന്നീട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ അമേരിക്കക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയാവുകയും ചെയ്തു. യുക്രെയ്‌നില്‍ വ്യോമാക്രമണം തുടര്‍ന്നാല്‍ കുറച്ച് പോര്‍വിമാനങ്ങളെയെങ്കിലും ഇത്തരം മിസൈലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് യുക്രെയ്ന്‍ സൈന്യത്തിന് തകര്‍ക്കാനായേക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് യുദ്ധമേഖലയിലെ വ്യോമ നിയന്ത്രണത്തില്‍ റഷ്യന്‍ പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് അനുഭവപരിചയം കുറവാണെന്ന വിലയിരുത്തലുള്ളപ്പോള്‍. അതേസമയം ദീര്‍ഘദൂര മിസൈലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെങ്കില്‍ യുക്രെയ്ന്‍ പ്രതിരോധം കൂടുതല്‍ ദുര്‍ബലമാകും. ശക്തമായ റഷ്യന്‍ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ യുക്രെയ്ന്‍ സൈന്യത്തിന് അടിതെറ്റിയാല്‍ കര സേനക്ക് വളരെയെളുപ്പത്തില്‍ യുക്രെയ്ന്‍ അധിനിവേശം നടത്താനും സാധിക്കും.

