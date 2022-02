പുടിൻ എല്ലാം നേരത്തേ തീരുമാനിച്ചു, യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം മുൻകൂട്ടി ചിത്രീകരിച്ചത്? വിഡിയോ മെറ്റാഡേറ്റ പുറത്ത്

അയൽരാജ്യമായ യുക്രെയ്‌നെതിരെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിന്റെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം ഔദ്യോഗികമായി വന്നത് ഫെബ്രുവരി 24 നാണ്. എന്നാൽ മുൻ സോവിയറ്റ് രാജ്യത്തിനെതിരെ പുടിൻ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വിഡിയോ മറ്റൊരു കഥയാണ് പറയുന്നത്.



യുക്രെയ്നിന്റെ അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുടിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, വിഡിയോ യഥാർഥത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 21 നാണ് ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഫെബ്രുവരി 24 ന് അല്ല ഈ വിഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യയുടെ ആസൂത്രിത അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഇടക്കിടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു എന്നാണ്. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ അതേ ടൈയും കറുത്ത സ്യൂട്ട് ജാക്കറ്റുമാണ് പുടിൻ ധരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതെല്ലാം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാകുന്നത്.

1945ന് ശേഷം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധമാണ് പുടിൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണും ബിബിസിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. യുക്രെയ്‌ൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ സദുദ്ദേശ്യപരമായ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ റഷ്യ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, യുക്രെയ്‌നിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പുടിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നീണ്ട ഗൈഡ്ബുക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്.

ട്വിറ്ററിലെ ഉപയോക്താക്കൾ വിഡിയോയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 21 ന് പുറത്തിറക്കിയ മറ്റൊരു വിഡിയോയുമായി മറ്റ് സമാനതകളും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധമുണ്ടായാൽ പുടിനെപ്പോലുള്ള നേതാക്കളെ ഉത്തരവാദിയാക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റാഡേറ്റ വെളിപ്പെടുത്തൽ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വിഡിയോകളുടെ മെറ്റാഡേറ്റ പുറത്തുവന്നതിന്റേ പേരിൽ നേരത്തേയും വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.

