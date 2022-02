യുക്രെയ്ൻ വ്യോമപാത നിശ്ചലം, അമേരിക്കയുടെ ആർക്യു–4 ഗ്ലോബലും മടങ്ങി

റഷ്യ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ യുക്രെയ്ൻ വ്യോമപാത നിശ്ചലമായി. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലത്തെ ഡേറ്റ പ്രകാരം സൈനിക വിമാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും മാത്രമാണ് യുക്രെയ്ന്റെ വ്യാമപാതയിൽ കാണുന്നത്. യാത്രാ വിമാനങ്ങളെല്ലാം രാജ്യം വിടുകയോ, സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



യുക്രെയ്നിലെ പ്രധാന മൂന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ്‌നിപ്രോ, ഖര്‍കീവ്, സപോറിഴ്യാ എന്നീ വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, യുക്രെയ്നിന്റെ വ്യോമപാതയിലൂടെ വിമാനങ്ങള്‍ പറത്തരുതെന്നും അതീവ അപകടരമാണെന്നും വ്യോമഗതാഗത നിരീക്ഷണ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റ്റഡാർ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം യുക്രെയ്നിനു മുകളിലൂടെ വിമാനങ്ങളൊന്നും പറക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതേസമയം, യുഎസിന്റെയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെയും ചാര വിമാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും പറന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതും ഏറെകുറെ നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ ആർക്യൂ–4 ഗ്ലോബൽ ഹോക്ക് യുക്രെയ്നിൽ നിന്ന് മടങ്ങി എന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ്റഡാർ ഡേറ്റ കാണിക്കുന്നത്. ഏതു നിമിഷവും റഷ്യയുടെ ആക്രമണം സംഭവിക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് സൂചന ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം, സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഓരോ നിമിഷവും റഷ്യയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച യുഎസും നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.

