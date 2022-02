യുക്രെയ്ൻ - റഷ്യ പ്രതിസന്ധി യുദ്ധമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഡോൺബാസിലെ വിമതമേഖലകളുടെ താൽപര്യത്തിനു വേണ്ടി എന്ന തൊടുന്യായം പറഞ്ഞ് യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറുകയാണ് വ്‌ലാഡിമിർ പുടിന്‌റെ പട്ടാളം. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ യുദ്ധത്തിൽ ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നതും എതിർക്കുന്നുണ്ടെന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ്.



സ്വാഭാവികമായും റഷ്യയെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർക്കുന്ന രാജ്യം യുക്രെയ്ൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യുഎസ് ആകും. നേരിട്ടു റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങില്ലെന്നു യുഎസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യുക്രയ്ൻ ആയുധമുൾപ്പെടെ മറ്റു പിന്തുണ നൽകും.

നാറ്റോയിലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിനെതിരാണ്. എന്നാൽ യുഎസിനെപ്പോലെ ശക്തമായ എതിർസ്വരത്തിനു പകരം വളരെ തന്ത്രപരമായ നിലപാടാണ് ഇവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ മോസ്‌കോയിൽ നേരിട്ടെത്തി പുടിനുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ജർമൻ ചാൻസലറും ഈ പാത സ്വീകരിച്ചു. എങ്കിലും നാറ്റോ സേന യുക്രെയ്‌നു ശക്തമായ പിന്തുണയുമായി പോളണ്ട്, ലിത്വാനിയ ഉൾപ്പെടെ സമീപ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ റഷ്യ പോലൊരു വൻ ശക്തിയുമായി നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനു നാറ്റോ തയാറാകില്ലെന്നു തന്നെയാണു രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. റഷ്യൻ പ്രകൃതിവാതക സമ്പത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണു യൂറോപ്പിൽ പല രാജ്യങ്ങളും നിൽക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും ബ്രിട്ടനുൾപ്പെടെ ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യൻ നടപടിയെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

ചൈനയിൽ നിന്നാണു നിലവിൽ റഷ്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് രാജ്യാന്തര രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. യുക്രെയ്‌നിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് പുടിൻ ബെയ്ജിങ്ങിൽ ശീതകാല ഒളിംപിക്‌സിന്റെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്തിയിരുന്നു. ചൈനയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം കൂടിയായാണ് ഈ ശ്രമം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്.

രാജ്യാന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വിവാദ കക്ഷിയായ ഉത്തരകൊറിയയനും റഷ്യയ്ക്കു പിന്തുണയുമായുണ്ട്. ചൈനീസ് താൽപര്യങ്ങളോട് ചേർന്നു പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഉത്തര കൊറിയ പുലർത്തുന്നതിനാലാണിത്. അർമീനിയ, കസഖ്സ്ഥാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ, തജിക്കിസ്ഥാൻ, ബെലാറൂസ് എന്നീ മുൻ സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളും റഷ്യയെ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. നാറ്റോയുടെ മാതൃകയിൽ കലക്ടീവ് സെക്യുരിറ്റി ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ (സിഎസ്ടിഒ) എന്ന സഖ്യയവും റഷ്യയമായി ചേർന്ന് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇറാനും റഷ്യയെ പരോക്ഷമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ റഷ്യയെ പേരെടുത്തുപറയാൻ തയാറല്ലെങ്കിലും യുക്രെയ്‌ന്റെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഇന്ന് ആഹ്വാനമിറക്കിയിരുന്നു.

