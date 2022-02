തലയ്ക്ക് മുകളിൽ തീമഴ, യുക്രെയ്നെ തളർത്തിയത് റഷ്യയുടെ കാലിബർ, ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച വജ്രായുധം

യുക്രെയ്നിലെ സൈനിക താവളങ്ങളെ നേരിടാൻ റഷ്യ പ്രയോഗിച്ചത് അത്യാധുനിക മിസൈലുകളാണ്. റഷ്യയുടെ എക്കാലത്തേയും മികച്ച ക്രൂസ് മിസൈലുകളിൽ ഒന്നായ കാലിബറിന്റെ വിവിധ വേരിയന്റുകളാണ് യുക്രെയ്നിലെ സൈനിക താവളങ്ങളും വിമാനത്താവളങ്ങളും മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളും തകർക്കാൻ പ്രയോഗിച്ചത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്. അമേരിക്കൻ നിർമിത ടോമാഹോക്കിന്റെ എതിരാളിയായി റഷ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ദീർഘദൂര ക്രൂസ് മിസൈലാണ് കാലിബർ.



1990-കളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും 2015-ൽ ആദ്യമായി യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്‌ത കാലിബർ കപ്പലുകൾക്കോ അന്തർവാഹിനികൾക്കോ കരസേനയ്‌ക്കോ വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും. പോര്‍വിമാനങ്ങളിൽ നിന്നു പ്രയോഗിക്കാവുന്ന പതിപ്പ് പരീക്ഷണത്തിലാണ്.

2017 ൽ സിറിയയിലെ ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾ തകര്‍ക്കാൻ റഷ്യ കാലിബർ ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അന്ന് കടലിൽ നിന്നായിരുന്നു ആക്രമണം നടത്തിയത്. യുദ്ധക്കപ്പലുകളും മുങ്ങിക്കപ്പലുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു സിറിയയിലെ ഭീകരരുടെ താവളമായ പാൽമിറ തകർത്തത്.

വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്‍പ് സിറിയയില്‍ വ്യോമാക്രമണം നടത്താനുപയോഗിച്ച കാലിബർ ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും റഷ്യയുടെ പ്രധാന ആയുധം. കാരണം 2,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ഇവയ്ക്കു താണ്ടാനാകുമെന്നതു തന്നെ. ടാര്‍ഗറ്റിനെ അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ പരിധി വ്യത്യാസപ്പെടുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

സിറിയയിലെ ദൗത്യത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്ര കൃത്യതയാർന്ന മിസൈലുകള്‍ റഷ്യ വ്യോമാക്രണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പല തവണ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ച കാലിബർ ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ ‘ക്ലബ്’ എന്ന പേരിലാണു റഷ്യ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കു നൽകുന്നത്. വിയറ്റ്നാമും ഇന്ത്യയും ഈ മിസൈലിന്റെ സേവനം നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

മിസൈൽ ‌ടെക്നോളജി മാത്രമല്ല പുതിയ ബോംബ് ടെക്നോളജിയും റഷ്യ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ സിബിയു-105 നു പകരം വയ്ക്കാവുന്ന ബോംബാണു റഷ്യയുടെ ആർ ബികെ-500 എസ്പിബിഇ-ഇ. പേരിലെ 500 സൂചിപ്പിക്കും പോലെ 500 കിലോ സ്ഫോടകവസ്തുവിന്റെ പ്രഹര ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ ബോംബ്. വെവ്വേറെ സെൻസറുകളോടു കൂടിയ 15 ചെറുബോംബുകളും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതും ഐഎസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

15 ടാങ്കുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ തക്ക ശേഷി ഇതിനുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. മനുഷ്യനെയും ഉപകരണങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ലക്ഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാനാകുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത. ഇതിനാൽ മനുഷ്യവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് അപകടം വിതയ്ക്കില്ല.

∙ കാലിബർ മിസൈലുകൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചത്

റഷ്യ അടുത്ത കാലത്ത് സിറിയയില്‍ വ്യോമാക്രമണം നടത്താനുപയോഗിച്ച കാലിബർ ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചതാണ്. കാരണം 2,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ഇവയ്ക്കു താണ്ടാനാകും എന്നതു തന്നെ. സിറിയയെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് 2017 ൽ കാസ്പിയൻ കടലിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ച കാലിബർ മിസൈൽ സഞ്ചരിച്ചത് 1,500 കിലോമീറ്റർ (932 മൈൽ) ആണ്. ഐഎസ് തീവ്രവാദികളെ നേരിടാനാണ് അന്ന് മിസൈല്‍ പ്രയോഗിച്ചത്. അൽഖായിദയുടെ അധീനതയിലായിരുന്ന ഇദ്‌ലിബ് പ്രവിശ്യയിലും ഈ മിസൈൽ വൻനാശമാണു വിതച്ചത്.

മുപ്പതടി നീളവും 2.3 ടൺ വരെ ഭാരവുമുള്ള, 500 കിലോഗ്രാം വരെ സ്‌ഫോടകവസ്തുവോ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ പോർമുനകളോ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കാലിബർ, ലക്ഷ്യത്തിൽ കൃത്യമായി ആക്രമണം നടത്താൻ മികച്ച ആയുധമാണ്.

തങ്ങളുടെ മിസൈൽ ടെക്നോളജി ദശാബ്ദങ്ങൾ പിന്നിലാണെന്നു പറഞ്ഞു കളിയാക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും റഷ്യയുടെ മികച്ച മറുപടിയാണ് ഈ മികച്ച മിസൈൽ. തങ്ങളുടെ ടെക്നോളജി തെല്ലും പിന്നിലല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാലിബർ മിസൈൽ ഭീകരരെ നേരിടുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

