കുതിച്ചെത്തിയത് 40 മിസൈലുകൾ, വൻ സ്ഫോടനങ്ങൾ, തകർന്നത് വിമാനമോ? രണ്ടാം ദിവസവും വൻ ആക്രമണം

യുക്രെയ്നിലെ കീവ് ലക്ഷ്യമാക്കി ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് റഷ്യൻ അധിനിവേശം രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്കു കടന്നിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം ദിവസവും 40 ക്രൂസ്, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ യുക്രേനിയൻ തലസ്ഥാനത്ത് പതിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഏതുതരം മിസൈലുകളാണ് റഷ്യ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പൂർണമായി വ്യക്തമല്ല.

യുക്രെയ്നിയൻ തലസ്ഥാനത്തിനു മുകളിൽ ആകാശത്തുണ്ടായ വലിയ സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്പരവിരുദ്ധമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, യുക്രെയ്ന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം റഷ്യൻ വിമാനമോ മിസൈലോ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയതായാണ് രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് ആന്റൺ ഹെരാഷ്‌ചെങ്കോ പറഞ്ഞത്. യുക്രെയ്നിന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് സിഎൻഎന്നും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊരു യുക്രെയ്നിയൻ എസ്‌യു -27 ഫ്ലാങ്കർ യുദ്ധവിമാനത്തെ റഷ്യയുടെ മിസൈൽ വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തിയതാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

രണ്ടാം ദിവസവും വൻ ആക്രമണം നടന്നേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കീവ് നിവാസികളിൽ പലരും ഇതിനകം നഗരത്തിലെ സബ്‌വേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ബോംബർ ഷെൽട്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ആക്രമണത്തിന്റെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മുതൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന റഷ്യ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളെ വീണ്ടും ഉന്നംവയ്ക്കാനും പുതിയ താവളങ്ങളിലേക്ക് ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിക്കാനും നീക്കം നടത്തുന്നതായി സൂചനയുണ്ടെന്ന് രാജ്യാന്തരമാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു.

ഒരു ഭാഗത്ത് റഷ്യ വ്യോമ, മിസൈൽ, പീരങ്കി ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിലും യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം രാത്രിയും പ്രതിരോധം തുടർന്നു. ചില മേഖലകളിൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയെന്നും വിവരമുണ്ട്. റഷ്യൻ പാരാട്രൂപ്പുമായുള്ള നേർക്കുനേർ പോരാട്ടത്തിനു ശേഷം കീവിനടുത്തുള്ള ഹോസ്‌റ്റോമെൽ വിമാനത്താവളം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ സൈനികർക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തി രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ രാജ്യത്തിന്റെ ‘അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹാക്കർമാരോട്’ അഭ്യർഥിച്ചു. ഹാക്കര്‍മാർ ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായിത്തന്നെ റഷ്യൻ സർക്കാരിനെതിരായ സൈബർ യുദ്ധത്തിലാണെന്ന് അനോണിമസ് ഹാക്കർ കൂട്ടായ്‌മയുടെ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. റഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ ഔട്ട്‌ലെറ്റ് ആർ‌ടിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം താറുമാറാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കൂടുതൽ വിഡിയോകളും ട്വീറ്റുകളും താഴെ...

