യുക്രെയ്ൻ സൈനികരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരന്റെ ബാൻഡ്

ന്യൂഡൽഹി∙ 2014ൽ നടന്ന റഷ്യ–യുക്രെയൻ സംഘർഷത്തിൽ എണ്ണായിരത്തോളം യുക്രെയ്ൻ സൈനികരുടെ മുറിവുണക്കിയത് ലിയോ മാവേലി എന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിയുടെ കണ്ടുപിടിത്തമായിരുന്നു. ആക്സിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന ബാൻഡ് ആണ് യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം അന്നുപയോഗിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ശ്രദ്ധനേടിയ ലിയോ ഒടുവിൽ എത്തിപ്പെട്ടതു ഫോർച്യൂൺ മാഗസിന്റെ 40 അണ്ടർ 40 പട്ടികയിൽ.



സ്പോഞ്ചുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആക്സിയോസ്റ്റാറ്റ് ബാൻഡ് മുറിവുള്ള ഭാഗത്തുവച്ച് അമർത്തിയാൽ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ രക്തവുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് ഒഴുക്കു തടയും. ആശുപത്രിയിലെത്താൻ വൈകിയാലും സാരമില്ല. വിദഗ്ധചികിൽസ തുടങ്ങും മുൻപു മുകളിൽ അൽപം ഉപ്പുലായനി ഒഴിച്ചുകൊടുത്താൽ ജെല്ലിപോലെ ബാൻഡ് അലിഞ്ഞുപോകുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യൻ ആർമി, സിആർപിഎഫ്, ബിഎസ്എഫ്, എൻഎസ്ജി എന്നിവയുടെ സുപ്രധാനമായ മിഷനുകളിലെല്ലാം ബയോ എൻജിനീയറിങ് വിദഗ്ധനായ ലിയോ വികസിപ്പിച്ച ആക്സിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന ബാൻഡ് രക്ഷയായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

ലിയോ മാവേലി

ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ബിഎസ്എഫ് നടത്തിയ മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയിലാണ് ആക്സിയോസ്റ്റാറ്റ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത്. ദൈർഘ്യമേറിയ ദൗത്യങ്ങൾ സേനാവിഭാഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകുമെന്നതാണ് മെച്ചം. സാരമല്ലാത്ത പരുക്കുകളേറ്റ ശേഷം ബേസിലേക്കു മടങ്ങാൻ മൂന്ന്–നാല് മണിക്കൂർ താമസം വന്നാൽപോലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല.

