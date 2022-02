24 മണിക്കൂറിൽ യുക്രെയ്ൻ പൈലറ്റ് വെടിവച്ചിട്ടത് 6 റഷ്യന്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, സംഭവിച്ചതെന്ത്?

ഏതൊരു യുദ്ധവും പ്രചാരണങ്ങളുടേയും അവകാശവാദങ്ങളുടേയും യുദ്ധം കൂടിയാണ്. റഷ്യയുടെ ആറ് പോര്‍വിമാനങ്ങളെ യുക്രെയ്‌ന്റെ ഒരു മിഗ് 29 പൈലറ്റ് ഒറ്റക്ക് തകര്‍ത്തുവെന്ന പ്രചാരണം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശക്തമാണ്. ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് കീവ് എന്ന ഓമനപ്പേരില്‍ വിളിക്കുന്ന ഈ യുക്രെയ്ന്‍ പൈലറ്റിന്റെ കഥ സത്യമാണോ എന്നുറപ്പിക്കാവുന്ന തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ധീരകൃത്യത്തിന്റെ കഥകള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലാകെ പാട്ടായിരിക്കുകയാണ്.



യുക്രെയ്‌ന്റെ വന്യമായ സ്വപ്‌നം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കുന്നതിന് സമാനമാണ് ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് കീവിനെക്കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍. ആള്‍ ബലം കൊണ്ടും ആയുധം കൊണ്ടും ഏറെ മുന്നിലുള്ള റഷ്യയെ ഒറ്റക്ക് തകര്‍ക്കുന്നതിന് സമാനമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് കീവ് ചെയ്തതായി പ്രചരിക്കുന്നത്. ഒരു പൈലറ്റിന് ഏതാനും റഷ്യന്‍ പോര്‍വിമാനങ്ങളെ തകര്‍ക്കാനായാല്‍ പോലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ അത് ചരിത്ര നേട്ടമായി തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തും.

വിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ധാരാളം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് കീവിന്റെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 24 മണിക്കൂറിനിടെ ആറ് റഷ്യന്‍ പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് കീവ് തകര്‍ത്തുവെന്നാണ് അവകാശവാദം. രണ്ട് സുഖോയ് 35എസ്, ഒരു സുഖോയ് 27, ഒരു മിഗ് 29, രണ്ട് സുഖോയ് 25എസ് എന്നീ പോര്‍വിമാനങ്ങളെ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് കീവ് വെടിവെച്ചുവീഴ്ത്തിയെന്നാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്.

യുക്രെയ്ന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം റഷ്യയുടെ പത്ത് വിമാനങ്ങളും ഏഴ് ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളും ഇതുവരെ തകര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. സുഖോയ് 35 പോലുള്ള പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് റഷ്യ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതില്‍ പോലും ഇതുവരെ ഉറപ്പില്ലാതിരിക്കെയാണ് അവകാശവാദ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരികൊള്ളുന്നത്.

ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് കീവിന്റെ മിഗ് 29 പോര്‍വിമാനത്തിന് പരമാവധി വായുവില്‍ നിന്നും വായുവിലേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന ആറ് മിസൈലുകള്‍ മാത്രമാണ് കൈവശം വെക്കാനാവുക. 30 എംഎം തോക്കുകൊണ്ട് 150 റൗണ്ട് വെടിവയ്ക്കാനും മിഗ് 29ന് സാധിക്കും. ഈ പരിമിതമായ ആയുധശേഷി ഉപയോഗിച്ച് പോര്‍വിമാനങ്ങളെ വെടിവച്ചിടുകയും പരുക്കേല്‍ക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുകയും തുടര്‍ച്ചയായി ചെയ്യുക എളുപ്പമല്ല.

യുക്രെയ്‌ന്റെ മിഗ് 29 പടയെ റഷ്യന്‍ അധിനിവേശത്തിന് മുൻപ് വാസില്‍കീവിലും ഇവാനോ ഫ്രാങ്കിവ്‌സിലുമാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഈ രണ്ട് സൈനിക താവളങ്ങളിലും വലിയ തോതില്‍ റഷ്യ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. റഷ്യന്‍ ആക്രമണത്തിന് ശേഷവും എത്രത്തോളം മിഗ് 29 പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലും വ്യക്തതയില്ല. എങ്കിലും യുക്രെയ്ന്‍ അനുകൂലികള്‍ക്കിടയില്‍ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് കീവിന് വന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

യുദ്ധമുഖത്ത് വ്യക്തികളെ നായികാ -നായകരാക്കുന്ന അനുഭവകഥകള്‍ക്ക് വലിയ പ്രചാരമാണ് ലഭിക്കാറ്. റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ന്‍ അധിനിവേശത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. സായുധരായ റഷ്യന്‍ സൈനികരോട് തര്‍ക്കിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ വിഡിയോ സമാനമായ രീതിയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. റഷ്യന്‍ സൈനിക വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയെ ഒറ്റക്ക് തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന യുക്രെയ്ന്‍ പൗരന്റെ വിഡിയോയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ കറങ്ങുന്നുണ്ട്.

English Summary: The ‘Ghost of Kyiv’ Is The Mythical Hero Ukraine Needs Right Now