റഷ്യയും യുക്രെയ്നും അക്രമം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് താലിബാൻ, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളോട് ട്രോൾ

യുദ്ധത്തിലാഴ്ന്നിരിക്കുന്ന റഷ്യ, യുക്രെയ്ൻ സേനകൾ അക്രമം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് ധാരണയിലെത്തി സമാധാനത്തിന്റെ പാത തേടണമെന്നും താലിബാൻ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ ഭരണകൂടം പുറത്തിറക്കിയ നയതന്ത്രക്കുറിപ്പിലാണു റഷ്യയോടും യുക്രെയ്നോടുമുള്ള അഭ്യർഥനയുള്ളത്. എന്നാൽ, താലിബാന്റെ ഈ കുറിപ്പിനെ സമൂഹ മാധ്യമ ഉപയോക്താക്കൾ ട്രോളോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.



യുക്രെയ്നിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ താലിബാൻ ഭരണകൂടം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിൽ താലിബാനു വളരെയധികം ആശങ്കയുണ്ടെന്നും കുറിപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇരുകൂട്ടരും സമാധാനത്തിന്റെ പാത തേടാനും അക്രമം തീവ്രമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഇല്ലാതെയാക്കാനും കുറിപ്പിൽ ആവശ്യമുണ്ട്.

തങ്ങൾക്ക് നിഷ്പക്ഷമായ വിദേശനയമാണുള്ളതെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ഇരുകൂട്ടരോടുമായാണ് അഭ്യർഥനയെന്നും താലിബാൻ പറയുന്നു.യുക്രെയ്നിലുള്ള അഫ്ഗാ‍ൻ വിദ്യാർഥികളുടെയും അഭയാർഥികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട്.

റഷ്യയുമായി സങ്കീർണ ചരിത്രമുള്ള രാജ്യമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. 1919ൽ അവസാനിച്ച മൂന്നാം ആംഗ്ലോ–അഫ്ഗാൻ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം അഫ്ഗാനുമായി നയതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ രാജ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയനാണ്. 1979ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റോം 333 എന്ന പേരിൽ അഫ്ഗാനിൽ സൈനിക നടപടി നടത്തി. ഇതെത്തുടർന്ന് അഫ്ഗാനിൽ സോവിയറ്റ് വിരുദ്ധ വികാരം ഉടലെടുക്കുകയും സോവിയറ്റ് പട്ടാളമായ റെഡ് ആർമിക്കെതിരായി മുജാഹിദ് പോരാട്ടങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1992ൽ റഷ്യൻ പിന്തുണയോടെയുള്ള അഫ്ഗാൻ സർക്കാർ തകർന്നു.

തുടർന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പുതിയ ഭരണമായി. റഷ്യ താമസിയാതെ രാജ്യവുമായി പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും കാബൂളിൽ എംബസിയും മസാർ ഇ ഷെറീഫിൽ കോൺസുലേറ്റും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന താലിബാൻ ഭരണത്തെ റഷ്യ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിരുന്നില്ല. ചെച്നിയൻ വിമതർക്ക് താലിബാൻ കൊടുത്ത പിന്തുണയായിരുന്നു പ്രധാനകാരണം. താലിബാനെതിരെ പോരാടുന്ന വടക്കൻ സഖ്യത്തിനു റഷ്യ സൈനികമായും സാമ്പത്തികമായും സഹായങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. പിന്നീട് യുഎസ് ആക്രമണത്തോടെ ഒന്നാം താലിബാൻ സർക്കാർ നിലംപൊത്തി. ഇതിനു ശേഷമുള്ള ജനാധിപത്യ സർക്കാരുകൾക്കും അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിനും റഷ്യ സഹായങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു.

താലിബാനുമായും റഷ്യ 2007 മുതൽ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി ഏറിയും കുറഞ്ഞുമിരുന്നു. 2015 മുതൽ ഐസ് ഖൊറസാൻ ഭീഷണി ഉയർന്നതോടെ റഷ്യ വീണ്ടും താലിബാനുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. താലിബാനും ഐഎസ്–കെയുമായുള്ള ശത്രുതയാണ് ഇതിനു പ്രധാനകാരണമായത്. കഴിഞ്ഞവർഷം താലിബാൻ ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷവും റഷ്യ മൃദുവായ നിലപാടാണ് പുലർത്തിയതെന്ന് രാഷ്ട്രീയവിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

