ചെറിയൊരു രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ പുട്ടിന് എന്തിനാ ഇത്രയും ആയുധങ്ങൾ? റഷ്യ ഉപയോഗിച്ച മിസൈലുകളെക്കുറിച്ച്

വൻശക്തികളടക്കം പല രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനികശേഷിയെപ്പറ്റിയും ആയുധശേഖരത്തെപ്പറ്റിയും പല റിപ്പോർട്ടുകളും സൂചനകളുമൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളോ രാജ്യാന്തര ഏജൻസികളോ പുറത്തുവിടാറുണ്ട് എന്നതൊഴിച്ചാൽ, അവരുടെ പുതിയ ആയുധങ്ങളെയോ അവയുടെ മികവിനെയോ പ്രഹരശേഷിയെയോ പറ്റി ലോകത്തിന് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ. യുക്രെയ്നിനു നേരേ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയ റഷ്യയുടെ ആക്രമണ രീതി സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുകയാണ് ലോകം. യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ റഷ്യ അതീവ കൃത്യതയുള്ള മിസൈലുകള്‍ പ്രയോഗിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഡോണ്‍ബാസ് മേഖലയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ റഷ്യ, യുക്രെയ്ന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മിസൈല്‍ ആക്രമണമാണ് റഷ്യയ്ക്കു കൂടുതല്‍ മേൽക്കൈ നൽകുക എന്ന വിലയിരുത്തല്‍ മൂലമാണ് അത്യാധുനിക മിസൈലുകളെ അവര്‍ ആശ്രയിച്ചതെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.



കരയില്‍നിന്നും കടലില്‍നിന്നും ആകാശത്തുനിന്നും മിസൈലുകള്‍ തൊടുത്തായിരുന്നു ആദ്യഘട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍. കരിങ്കടൽത്തീരത്തെ തുറമുഖ നഗരമായ ഒഡെസാ അടക്കം യുക്രെയ്ന്റെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകള്‍, വ്യോമസേനാ താവളങ്ങള്‍, മറ്റ് വ്യോമപ്രതിരോധ മേഖലകള്‍ തുടങ്ങിയവ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു അവ. യുക്രെയ്ന്റെ പ്രതിരോധം തകര്‍ക്കുക, സൈനിക വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ പരമാവധി ഇല്ലാതാക്കുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ആക്രമണോദ്ദേശ്യം. ക്രൂസ് മിസൈലുകള്‍, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള്‍, വായുവില്‍ നിന്നുതൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാന്‍ഡ്ഓഫ് മിസൈലുകള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് തുടക്കത്തില്‍ റഷ്യ ഉപയോഗിച്ചത്.

∙ 3എം14 കാലിബർ (3M14 Kalibr)

യുക്രെയ്ന്റെ പ്രതിരോധ വകുപ്പു പറയുന്നത് തുടക്കത്തില്‍ വന്ന മിസൈലുകളില്‍ 30 എണ്ണം 3 എം14 കാലിബർ മിസൈലുകളായിരുന്നു എന്നാണ്. സിറിയന്‍ ആഭ്യന്തര യുദ്ധ സമയത്ത് റഷ്യ ഇത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ ഈ മിസൈലിനെ വിളിക്കുന്നത് എസ്എസ്-എന്‍-30എ സഗാരിസ് (SS-N-30A Sagaris) എന്നാണ്. ഏകദേശം 930 - 1,550 മൈല്‍ റേഞ്ചുള്ള ഈ മിസൈലിന് 449 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള പോർമുന വഹിക്കാനാവും. കാലിബർ കുടുംബത്തിലെ ഒരു വകഭേദം മാത്രമാണ് 3എം14 മിസൈല്‍. അന്തര്‍വാഹിനികളെ തകര്‍ക്കാൻ കഴിവുള്ള വേരിയന്റുകള്‍ വരെ ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ട്. ഇവ തമ്മിലുള്ള സമാനത അവയെല്ലാം ഒരുവെര്‍ട്ടിക്കല്‍ ലോഞ്ച് സംവിധാനത്തിൽനിന്നാണ് തൊടുക്കുന്നത് എന്നതാണ്. യുദ്ധക്കപ്പലുകളിലും അന്തര്‍വാഹിനികളിലുമൊക്കെ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാം. ചെറിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകളില്‍നിന്നു പോലും ഇവ അയയ്ക്കാം. യുക്രെയ്നിലേക്ക് അയച്ച 3എം14 കാലിബർ മിസൈലുകള്‍ കരിങ്കടലിൽ നിന്നായിരിക്കാം തൊടുത്തതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോമാഹോക്ക് കര ആക്രമണ മിസൈലിനോട് സാമ്യമുള്ളവയാണ് 3എം14 കാലിബർ.

∙ എയര്‍-ലോഞ്ച്ഡ് ക്രൂസ് മിസൈല്‍

ഏതെങ്കിലും വിമാനത്തില്‍നിന്ന് ക്രൂസ് മിസൈലുകള്‍ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഉറപ്പില്ല. ഉണ്ടാവാം എന്ന ചില സൂചനകളുണ്ടു താനും. അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറയുന്നത് റഷ്യ ആദ്യം അയച്ച എയര്‍-ലോഞ്ച്ഡ് ക്രൂസ് മിസൈലുകളില്‍ 75 എണ്ണം ഫിക്‌സ്ഡ് വിങ് ഹെവി ആന്‍ഡ് മീഡിയം ബോംബറുകളാണെന്നാണ്. ഹെവി ബോംബറുകളില്‍ ടിയു-160 ബ്ലാക്ജാക്ക്, ടിയു-95എംഎസ് ബെയര്‍-എച് ബോംബറുകള്‍, ടിയു-22എം3 ബാക്ഫയര്‍-സിഎസ് എന്നിവ ഉണ്ടെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ഇതു ശരിയാണെങ്കില്‍ മീഡിയം ബോംബറുകളില്‍ എസ്‌യു-24 ഫെന്‍സര്‍, എസ്‌യു-34 ഫുള്‍ബാക്ക് സ്‌ട്രൈക് എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇവയില്‍ ടിയു-160 ബ്ലാക്ജാക്ക്, ടിയു-95എംഎസ് എന്നിവ മിസൈല്‍ വാഹകരാണ്. ഇവയ്ക്ക് അന്തരീക്ഷത്തില്‍നിന്ന് മിസൈലുകള്‍ ലോഞ്ചു ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.

∙ റഷ്യയ്ക്ക് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള എയര്‍-ലോഞ്ച്ഡ് ക്രൂസ് മിസൈലുകള്‍

നിലവില്‍ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള, അന്തരീക്ഷത്തില്‍നിന്ന് അയയ്ക്കാവുന്ന ക്രൂസ് മിസൈലുകളാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവയില്‍ കെഎച്ച്-101 (എഎസ്-23എ കൊഡിയാക്) ( Kh-101 (AS-23A Kodiak) ആണ് ഏറ്റവും ആധുനികം. ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കാതെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ള സബ്‌സോണിക് ക്രൂസ് മിസൈലാണിത്. ഇതിന്റെ പരിധി ഏകദേശം 1,870 - 2,480 മൈലാണ്. സിറിയയില്‍ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പഴയ തലമുറയിലുള്ളതാണ് കെഎച്ച്-555 (എഎസ്-22 ക്ലജ്). ഇതില്‍ കെഎച്ച്-555എം (എഎസ്-15 കെന്റ്) സബ്‌സോണിക് ക്രൂസ് മിസൈലും പരമ്പരാഗത ആയുധവും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. (ഇതില്‍ ആണവ പോർമുനയും ഉപയോഗിക്കാം.) ഇതിന് 1,860 മൈല്‍ വരെ റേഞ്ച് ഉണ്ട്.

∙ ഇസ്‌കന്‍ഡര്‍-എം

റഷ്യന്‍ ആര്‍മിയുടെ 9കെ720 ഇസ്‌കന്‍ഡര്‍-എം ഹ്രസ്വദൂര മിസൈലിനെ പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ വിളിക്കുന്നത് എസ്-22 സ്‌റ്റോണ്‍ എന്നാണ്. ഈ മിസൈല്‍ ഏതാനും ആഴ്ച മുൻപ് യുക്രെയ്നിന്റെ അതിർത്തിപ്രദേശത്തേക്ക് റഷ്യ എത്തിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നിര്‍ണായക ആയുധം എന്നാണ് യുക്രെയിന്റെ പ്രതിരോധ വിഭാഗം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇസ്‌കന്‍ഡര്‍-എം സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് 9എം723 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ അയയ്ക്കുന്നത്.

∙ ഭൂഗര്‍ഭ അറയും തകര്‍ക്കാം

ഇവയ്ക്ക് 310 മൈല്‍ ദൂരപരിധിയാണ് ഉള്ളതെന്നു പറയുന്നു. എന്നാല്‍, അവ അതിനേക്കാളേറെ സഞ്ചരിക്കുമെന്നുള്ള വാദവും ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇവയ്ക്ക് 680 കിലോ വരെയുള്ള പോർമുനകൾ വഹിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഭൂഗര്‍ഭ അറകള്‍ തകര്‍ക്കാനുള്ള ശക്തിയും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. ഇവ ആണവ പോര്‍മുനകളും വഹിക്കും. 9എം723 വേരിയന്റിന് അതിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ ഏശാതെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നും ചില അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട്. മിസൈലുകളെ വീഴ്ത്താനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സന്നാഹങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്കു പോലും ഇവ ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നു പറയുന്നു.

∙ ഇസ്‌കന്‍ഡര്‍-കെ

ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ടര്‍-ഇറെക്ടര്‍-ലോഞ്ചര്‍ (ടെല്‍), സപ്പോര്‍ട്ട് വാഹനങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ പിന്‍ബലത്തില്‍ ഇസ്‌കന്‍ഡര്‍ സിസ്റ്റത്തിന് 9എം728 ക്രൂസ് മിസൈലുകളും ലോഞ്ചു ചെയ്യാം. ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഇത്തരത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇസ്‌കന്‍ഡര്‍-കെ (എസ്എസ്‌സി-7 സൗത്‌പോ) എന്നാണ്. റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഇതിനും ഏകദേശം 310 മൈല്‍ ദൂരപരിധിയാണ് ഉള്ളത്. ഈ ആയുധം യുക്രെയ്നില്‍ പ്രയോഗിച്ചുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ട്. അതീവകൃത്യതയോടെ ഹ്രസ്വദൂര ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകര്‍ത്തെറിയാനുള്ള കഴിവ് ഇതിന് കൂടുതലാണ്.

∙ ടോച്കാ (Tochka)

ശീതയുദ്ധ കാലഘട്ടത്തില്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ടോച്കാ, അല്ലെങ്കില്‍ എസ്എസ്-21 സ്‌കാരബ്. ഇതിനെ മൊബൈല്‍ ഹ്രസ്വദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന്റെ പട്ടികയിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രീ റോക്കറ്റ് ഓവര്‍ ഗ്രൗണ്ട് സീരീസിനു പകരമാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്. പല തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളും വഹിക്കാന്‍ ഇതിനു സാധിക്കും. ഏകദേശം 453 കിലോ വരെ പോർമുന വഹിക്കും. ഏറ്റവും പുതിയ ടോച്ക-യു വേര്‍ഷന് പരമാവധി 75 മൈലാണ് ദൂരപരിധി. ഇത് യുക്രെയ്നില്‍ ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

∙ കെഎച്-31പി

സൂപ്പര്‍സോണിക്, ആന്റി-റേഡിയേഷന്‍ മിസൈലായ കെഎച്-31പി (എഎസ്-17എ ക്രിപ്റ്റണ്‍) ഇതിനു മുൻപൊരു യുദ്ധത്തിലും ഉപയോഗിച്ചതായി അറിവില്ല. യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ ഇത് പ്രയോഗിച്ചു എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. റഡാര്‍സംവിധാനങ്ങൾ തകർക്കാനായിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. പാട്രിയറ്റ് അടക്കമുള്ള, പടിഞ്ഞാറന്‍ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണിത്. റഡാറുകളെ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങളും ഇവയില്‍ പിടിപ്പിക്കാം.

ഇതുവരെ റഷ്യ യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന മിസൈലുകളുടെ ലിസ്റ്റാണിത്. എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള മിസൈലുകളെല്ലാം ക്രെംലിന്‍ ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കാന്‍ ഇടയില്ലെന്നാണ് പെന്റഗണ്‍ കരുതുന്നതെന്നും മനസ്സില്‍ വയ്ക്കണം.

