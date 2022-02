റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിനിടെ കിമ്മിന്റെ മിസൈൽ, ഉത്തര കൊറിയക്കെതിരെ ജപ്പാനും ദക്ഷിണകൊറിയയും

ഞായറാഴ്ച കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ഉത്തരകൊറിയ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ തൊടുത്തതായി ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ജോയിന്റ് ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് അറിയിച്ചു. റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.



പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 7.52 ഓടെ ഉത്തരകൊറിയയിലെ സുനൻ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് മിസൈൽ തൊടുത്തതെന്ന് സംയുക്ത മേധാവികൾ അറിയിച്ചു. 300 കിലോമീറ്റർ (186 മൈൽ) ദൂരവും പരമാവധി 600 കിലോമീറ്റർ (373 മൈൽ) ഉയരവും വരെ പറന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ഉത്തര കൊറിയ തൊടുത്തതെന്ന് ജാപ്പനീസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി നോബുവോ കിഷി പറഞ്ഞു.

ജനുവരി 30-ന് ശേഷം ഉത്തരകൊറിയയുടെ ആദ്യ മിസൈൽ പരീക്ഷണമാണിത്. 2017 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണമാണിതെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. ഹ്വാസോംഗ്-12 ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ (IRBM) ആണ് ഇന്ന് പരീക്ഷിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലോകം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പരീക്ഷണം ശരിയായില്ലെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ (എൻഎസ്‌സി) പറഞ്ഞു. ഈ വർഷത്തെ എട്ടാമത്തെ മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിൽ എൻഎസ്‌സി അഗാധമായ ആശങ്കയും ഖേദവും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നയതന്ത്രത്തിലൂടെ സമാധാനപരമായ പ്രമേയത്തിന് വിരുദ്ധമായ നടപടികൾ ഉടനടി നിർത്താൻ ഉത്തരമേഖലയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

