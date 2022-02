ലോകം ഭയന്നുവിറച്ച ദിനങ്ങൾ, അന്നും അണ്വായുധം പ്രയോഗിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ടു, അമേരിക്കയെ രക്ഷിച്ചത് ഉപരോധം

യുക്രെയ്‌നെതിരായ റഷ്യയുടെ നീക്കം ലോകത്തെ വീണ്ടുമൊരു ആണവയുദ്ധത്തിന്റെ ഭീതിയിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും നേര്‍ക്കുനേര്‍ നിന്നിരുന്ന ശീതയുദ്ധകാലത്തും പലതവണ ലോകം ആണവയുദ്ധ ഭീതിയിലായിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ 1962ലെ ക്യൂബന്‍ മിസൈല്‍ പ്രതിസന്ധിയോടാണ് ബ്രിട്ടിഷ് ആരോഗ്യമന്ത്രി നിലവിലെ യുക്രെയ്ന്‍- റഷ്യ സംഘര്‍ഷത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോള്‍ ഇരുപക്ഷത്തുമുള്ള റഷ്യയും യുക്രെയ്‌നും അടങ്ങുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍ ഒരുഭാഗത്തും അമേരിക്ക അടങ്ങുന്ന പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങള്‍ മറുഭാഗത്തുമായിരുന്നു അന്നത്തെ ക്യൂബന്‍ മിസൈല്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍. ലോകത്തെ ആണവഭീതിയിലെത്തിച്ച പ്രതിരോധ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു 1962ല്‍ സംഭവിച്ചത്. ആ വര്‍ഷം ഒക്ടോബര്‍ 16 മുതല്‍ നവംബര്‍ 20 വരെയുള്ള ഒരു മാസവും നാല് ദിവസവും ഈ വന്‍ശക്തി രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സൈനിക ബലാലബലം നീണ്ടു. തുര്‍ക്കിയില്‍ മിസൈല്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അമേരിക്കന്‍ നീക്കത്തിനെതിരെ ക്യൂബയില്‍ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍ പ്രതികരിച്ചതോടെയാണ് ലോകം യുദ്ധ ഭീതിയിലായത്.

ക്യൂബയെ തങ്ങളുടെ സായുധശേഷി ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് 1960ലാണ് അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് പ്രസിഡന്റ് നികിത ക്രൂഷ്‌ചേവ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. മധ്യ, ദീര്‍ഘദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള്‍ ക്യൂബയില്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സോവിയറ്റ് നീക്കത്തെ അമേരിക്ക എതിര്‍ക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ക്രൂഷ്‌ചേവിന്റെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. വിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ മിനിറ്റുകള്‍ക്കകം അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കന്‍ നഗരങ്ങളില്‍ വരെ എത്താന്‍ ശേഷിയുള്ളവയായിരുന്നു ക്യൂബയില്‍ സ്ഥാപിച്ച ഈ മിസൈലുകള്‍.

ക്യൂബയില്‍ ഇത്തരം മിസൈലുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന വിവരം 1962ലാണ് അമേരിക്കന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ മനസ്സിലാക്കിയത്. സോവിയറ്റ് സാങ്കേതികവിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തില്‍ ക്യൂബയില്‍ നിര്‍മാണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അമേരിക്കന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു. ക്യൂബയില്‍ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ സ്ഥാപിച്ചെന്ന് ഒക്ടോബര്‍ 14നാണ് അമേരിക്ക സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയുടെ എയര്‍ഫോഴ്‌സ് യു 2 ചാരവിമാനമായിരുന്നു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന്റെ ചിത്രം എടുത്തത്.

അമേരിക്കന്‍ അധിനിവേശം തടയാനായി സഹായിക്കണമെന്ന ക്യൂബയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഈ നീക്കം. ഇറ്റലിയിലും തുര്‍ക്കിയിലും അമേരിക്കന്‍ ജൂപിറ്റര്‍ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചതും സോവിയറ്റ് യൂണിയന് പ്രകോപനമായി. 1962 ജൂലൈയില്‍ ക്രൂഷ്‌ചേവും ഫിദല്‍ കാസ്‌ട്രോയും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കൊടുവില്‍ ഉണ്ടായ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ക്യൂബയില്‍ മിസൈല്‍ സ്ഥാപിച്ചതെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.



അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജോണ്‍ എഫ്. കെന്നഡി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരക്കുകള്‍ക്കിടെയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍ ക്യൂബയില്‍ മിസൈല്‍ സ്ഥാപിച്ച വിവരം അറിയുന്നത്. ഉന്നതതല കൂടിക്കാഴ്ചകളില്‍ വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെ ക്യൂബയിലെ മിസൈല്‍ വിക്ഷേപണത്തറ തകര്‍ക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ ക്യൂബയ്ക്കുമേലുള്ള ഉപരോധം കടുപ്പിക്കാനും കടല്‍ വഴിയുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്താനുമാണ് കെന്നഡി തീരുമാനിച്ചത്. കൂടുതല്‍ മിസൈലുകള്‍ ക്യൂബയിലേക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയനില്‍നിന്ന് എത്തുന്നത് തടയാനായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ഈ കടല്‍ ഉപരോധം.

ആയുധങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട സാമഗ്രികളും കടല്‍ വഴി കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ തടയുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ഫലത്തില്‍ അത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനുള്ള മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു. ഈയൊരു പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം, ക്യൂബയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട സോവിയറ്റ് കപ്പലുകള്‍ തിരിച്ചുപോയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടേയും നേതാക്കള്‍ തമ്മില്‍ ചൂടേറിയ വാക് പോരുകള്‍ തുടര്‍ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായി. ഇതോടെ ലോകം ആണവയുദ്ധ ഭീതിയുടെ കൊടുമുടികയറി. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികള്‍ മാറിയിട്ടില്ലാത്ത ലോകത്തിന് മറ്റൊരു ആണവയുദ്ധം കൂടി താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ 1962 ഒക്ടോബര്‍ 28ന് ക്യൂബയിലെ സോവിയറ്റ് മിസൈലുകള്‍ പിന്‍വലിച്ചതായി ക്രൂഷ്‌ചേവ് അറിയിച്ചതോടെയാണ് പിരിമുറുക്കം ഇല്ലാതായത്. ക്യൂബയില്‍ നടന്ന മിസൈല്‍ വിക്ഷേപണ തറകളുടെ നിര്‍മാണവും നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുമെന്നും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍ അറിയിച്ചു. സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ലക്ഷ്യമാക്കി തുര്‍ക്കിയില്‍ അമേരിക്ക സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ആണവ മിസൈലുകള്‍ പിന്‍വലിക്കാമെന്ന് കെന്നഡി രഹസ്യമായി സമ്മതിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ക്യൂബയെ അമേരിക്ക ആക്രമിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പ് കൂടി വാങ്ങിയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍ പിന്‍വാങ്ങിയതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

