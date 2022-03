റഷ്യയുടേത് അതിഭീകര ആണവേതര ആയുധം, മനുഷ്യരെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലുന്നത് ക്രൂരത, എന്താണ് വാക്വം ബോംബ്?

കീവിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും യുദ്ധം രൂക്ഷമായപ്പോൾ റഷ്യ യുക്രെയ്നിയക്കാർക്കെതിരെ ക്ലസ്റ്റർ ബോംബുകളും വാക്വം ബോംബുകളും പ്രയോഗിച്ചതായി യുഎസിലെ യുക്രെയ്ൻ അംബാസഡറും മനുഷ്യാവകാശ ഗ്രൂപ്പുകളും ആരോപിച്ചു രംഗത്തെത്തി. ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് വാച്ചും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യാന്തര സംഘടനകൾ ഇത്തരം ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ആഗോളതലത്തിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട ക്ലസ്റ്റർ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ റഷ്യൻ സൈന്യം ഉപയോഗിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടുവെന്ന് സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു. ഇതിനിടെ, വാക്വം ബോംബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തെർമോബാറിക് ആയുധമാണ് റഷ്യ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് യുഎസിലെ യുക്രെയ്ൻ അംബാസഡർ ഒക്സാന മാർക്കറോവ ആരോപിച്ചു.

‘അവർ ഇന്ന് വാക്വം ബോംബ് ഉപയോഗിച്ചു. റഷ്യ യുക്രെയ്നിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന നാശം വളരെ വലുതാണ്,’ അംബാസഡർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, യുക്രെനിയൻ അവകാശവാദങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി ജെൻ സാക്കിയെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ അതൊരു യുദ്ധക്കുറ്റമായിരിക്കും. ഇത് വിലയിരുത്താൻ രാജ്യാന്തര സംഘടനകളുണ്ടെന്നും അവർ കുറിച്ചു.

∙ എന്താണ് വാക്വം ബോംബ്?

സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുരോഗതിയും യുദ്ധത്തിന്റെ അതിവേഗ സ്വഭാവവും പരിഗണിച്ച് മിക്ക ആയുധങ്ങളും നവീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ശത്രുക്കളുടെ താവളങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ മിക്ക ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ വാക്വം ബോംബിൽ ഒരു പുതിയ തരം വെടിമരുന്നാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ താപനിലയുടെയും മർദത്തിന്റെയും സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചാണ് തെർമോബാറിക് ആയുധങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്.

ചുറ്റുമുള്ള വായുവില്‍ നിന്ന് ഓക്‌സിജന്‍ വലിച്ചെടുത്ത് ഉയര്‍ന്ന ഊഷ്മാവിലാകും സ്‌ഫോടനം നടത്തുക. ഇതിലൂടെ സാധാരണ സ്‌ഫോടനാത്മകതയേക്കാള്‍ ശക്തിയുള്ള ഒരു സ്‌ഫോടന തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്‌ഫോടന പരിധിയിലുള്ള മനുഷ്യശരീരങ്ങളെ ബാഷ്പീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. 1960കളില്‍ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധകാലഘട്ടത്തിലാണ് അമേരിക്ക ആദ്യമായി തെർമൊബാറിക് ബോംബുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഇത്തരം ബോംബുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. സിറിയൻ ആഭ്യന്തരയുദ്ധകാലത്ത് റഷ്യ തെർമോബാറിക്‌ ബോംബുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

∙ വളരെ അപകടകരമായ യുദ്ധോപകരണം

ക്ലസ്റ്റർ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ പോലുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാജ്യാന്തര മാനുഷിക നിയമം വിലക്കുന്നുവെന്ന് ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ പറഞ്ഞു. സാധാരണക്കാരെ കൊല്ലുകയോ പരുക്കേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വിവേചനരഹിതമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് യുദ്ധക്കുറ്റമാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സ്ട്രാറ്റജിക് പോളിസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സീനിയർ അനലിസ്റ്റ് ഡോ. മാർക്കസ് ഹെല്ലിയർ ദി ഗാർഡിയനോട് പറഞ്ഞു. വാക്വം ബോംബുകൾ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സമുച്ചയത്തിനോ മറ്റ് കെട്ടിടത്തിനോ നേരെ വളരെ വിനാശകരമായ ആയുധമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

