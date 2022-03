എവിടെപ്പോയി മറഞ്ഞു റഷ്യയുടെ വ്യോമസേന? വികെഎസിന്റേത് നിഗൂഢ നീക്കം

യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ തുടങ്ങി വച്ച വമ്പൻ യുദ്ധം ആറാം ദിനം പിന്നിട്ട് മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ്. ഇരുസേനകളും കീഴടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാതെ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ഈ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിലും ലോകത്തെ യുദ്ധവിദഗ്ധരെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇത്രയും വിപുലമായ രീതിയിൽ യുദ്ധം നടത്തിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് റഷ്യ, തങ്ങളുടെ പുകൾപെറ്റ വ്യോമസേനയെ ഇതിൽ വേണ്ടവണ്ണം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നില്ല.



യുദ്ധമുണ്ടാകില്ല എന്ന ലോകത്തിന്റെ ശുഭപ്രതീക്ഷ അപ്പാടെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ടാണ് റഷ്യൻ സേന യുക്രെയ്നെ ഫെബ്രുവരി 24ന് ആക്രമിച്ചത്. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങൾ യുദ്ധവിദഗ്ധർ പ്രവചിച്ചതുപോലൊക്കെ തന്നെ നടന്നു. ക്രൂസ്, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് യുക്രെയ്ന്റെ റഡാറുകളും മറ്റ് വ്യോമനിയന്ത്രണ, വിമാനവേധ സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ റഷ്യ തകർത്തു. യുക്രെയ്ൻ വ്യോമത്താവളങ്ങളുടെ റൺവേകളും റഷ്യൻ മിസൈലുകൾ തകർത്തു.

ഈ പാറ്റേണിൽ അദ്ഭുതമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങൾ താരതമ്യേന ദുർബലരായ തങ്ങളുടെ എതിരാളികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതേ രീതി തന്നെയാണ്. സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരും അടുത്തതായി പ്രതീക്ഷിച്ചത് റഷ്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ യുക്രെയ്ൻ ആകാശത്തേക്കുള്ള എൻട്രിയാണ്. വികെഎസ് എന്നും പേരുള്ള റഷ്യൻ വ്യോമസേന യുഎസ് കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷിയിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ്. സുഖോയ്, മിഗ് തുടങ്ങി ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്തി നേടിയതും പല വ്യോമസേനകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളുടെ തറവാടു കൂടിയാണ് വികെഎസ്.

എന്നാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നിയോഗിക്കുന്നതിൽ റഷ്യ താമസമെടുക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. യുക്രെയ്നു സമീത്തായുള്ള മേഖലകളിൽ മുന്നൂറിലേറെ അത്യാധുനിക റഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നിലയുറപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇവ യുക്രെയ്നിലേക്കു കടക്കാതെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതു മൂലം റഷ്യൻ ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളെയും കവചിത വാഹനങ്ങളെയും സ്റ്റിങ്ങർ മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷ്യമിടാനും യുക്രെയ്നു പറ്റി. മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്ന റഷ്യൻ ആയുധവ്യൂഹങ്ങളെ യുക്രെയ്ന്റെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കും എളുപ്പം ആക്രമിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് യൂറോപ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു.

ഇത്രയും കരുത്തുറ്റ വ്യോമസേനയുണ്ടായിട്ടും റഷ്യ എന്തുകൊണ്ട് അതു വിനിയോഗിച്ച് യുക്രെയ്നിൽ കനത്ത വ്യോമാക്രമണം നടത്തുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് വിദഗ്ധർ പല വിശദീകരണങ്ങൾ പറയുന്നു. വിമാനങ്ങളിൽ നിന്നു കൃത്യമായി ലക്ഷ്യങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ആക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രസിഷൻ ഗൈഡഡ് മിസൈലുകളുടെയും ആയുധങ്ങളുടെയും ദൗർലഭ്യമാണ് ഒരു കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത്. സിറിയയിലും മറ്റും നീണ്ടനാളായി വ്യോമദൗത്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനാൽ പ്രസിഷൻ ആയുധങ്ങൾ വ്യോമസേനയ്ക്കു കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ആയുധങ്ങൾ ഇനിയും അനാവശ്യമായി കുറയ്ക്കാതിരിക്കാനാകും റഷ്യൻ വ്യോമസേനയുടെ നടപടിയെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

മറ്റൊരു കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്, സ്വന്തം ഗ്രൗണ്ട് സേനകളിൽ നിന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് വെടിയേൽക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്‌ലി ഫയർ സംഭവങ്ങൾ പേടിച്ചാണു വ്യോമസേനയുടെ ഈ പതുങ്ങലെന്നാണ്. സ്വന്തം സേനകളുടെ വിമാനവേധ തോക്കുകളിൽ നിന്നു വെടിയേറ്റ് വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങൾ തകരുന്ന സംഭവങ്ങൾ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. റഷ്യയുടെ കരസേനാവ്യൂഹങ്ങളും വായുസേനയും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനത്തിൽ വലിയ പാളിച്ചകളുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. അതു പോലെ തന്നെ പൈലറ്റുമാരുടെ പരിചയസമ്പത്തില്ലായ്മയും ഒരു കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നു.

റഷ്യ പോലെ ശക്തമായ ആയുധ വ്യവസായം ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ഒരു അഭിമാനപ്രശ്നം കൂടിയാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങളുടെ പ്രകടനം കുറഞ്ഞുപോയാൽ പിന്നീട് ഈ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ രാജ്യാന്തര ഓർഡറുകളെ അതു ബാധിക്കും. അക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താകാം വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങൾ പതുങ്ങുന്നതെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

English Summary: Mystery behind Russia not using advanced combat jets