യുക്രെയ്നു മുകളിൽ വച്ച് മിസൈലേറ്റ് വിമാനം മൂന്നായി പിളർന്നു, മരിച്ചത് 298 പേർ, അന്ന് സംഭവിച്ചതെന്ത്?

റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തിനു വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. നേരത്തേയും നിരവധി തവണ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, 2014 ൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തം ലോകം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. യുക്രെയ്നു മുകളിൽ വച്ച് മിസൈലേറ്റ് മലേഷ്യൻ വിമാനം മൂന്നായി പിളർന്നു. അന്നത്തെ ദുരന്തത്തിൽ 298 പേരാണ് മരിച്ചത്.



2014 യുക്രെയ്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ക്രൂരമായ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന വർഷമാണ്. ലോകം അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വർഷവുമാണിത്. അന്നത്തെ യുക്രെയ്നിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന തെക്കൻ ഉപദ്വീപായ ക്രിമിയയെ റഷ്യ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു. അന്ന് കിഴക്കൻ യുക്രെയ്‌നിലെ വിഘടനവാദികളെയും റഷ്യൻ അനുകൂല വിമത ഗ്രൂപ്പുകളെയും റഷ്യ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതെല്ലാം അന്ന് യുക്രെയ്ൻ സേനയെ പിന്നോട്ട് നീക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ, റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

∙ മരിച്ചത് 298 നിരപരാധികൾ

കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിനു മുകളില്‍ വച്ച് മിസൈലേറ്റ മലേഷ്യയുടെ വിമാനം മൂന്നായാണ് തകർന്നു വീണത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 298 നിരപരാധികൾ മരിച്ചു. മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് 17 (MH17) ആണ് അന്നത്തെ ദുരന്തത്തിനിരയായത്. മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് 17 ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്ന് മലേഷ്യയിലെ ക്വാലാലംപൂരിലേക്ക് പറക്കുന്ന ഒരു യാത്രാ വിമാനമായിരുന്നു. ഇതിന് യുക്രെയ്‌നിൽ സ്റ്റോപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ അതിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് റൂട്ട് യുക്രെയ്‌നിന്റെയും റഷ്യയുടെയും അതിർത്തിക്ക് മുകളിലൂടെ കിഴക്കൻ യുക്രെയ്‌നിലെ സംഘർഷ മേഖലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയായിരുന്നു. എന്നാൽ, 33,000 അടി ഉയരത്തിൽ കിഴക്കൻ യുക്രെയ്‌നിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുമ്പോൾ വിമാനത്തെ ഒരു ഭൂതല മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി. ആക്രമണത്തിൽ യാത്രാ വിമാനം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തകർന്ന് കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ തകർന്നു വീണു, വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 298 യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും മരിച്ചു.

∙ ആരാണ് വിമാനം വെടിവച്ചത്?

കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ അനുകൂല ഗ്രൂപ്പുകളാണ് വിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വിമാനം തകർക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ബുക് 9 എം 83 ഭൂതല മിസൈൽ ആണെന്നും കണ്ടെത്തി. ഇത്തരം മിസൈലുകൾ റഷ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യൻ സൈന്യം ഈ മിസൈലുകൾ വിമത ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വായ്പ നൽകിയതാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, യാത്രാവിമാനം വെടിവച്ചിടുന്നതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണം റഷ്യ ഇന്നും നിഷേധിക്കുന്നു. 2014-ലെ സംഭവത്തിനു മുൻപ് മറ്റ് ചില യുക്രേനിയൻ സൈനിക വിമാനങ്ങളും റഷ്യ വെടിവച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്.

∙ എന്തുകൊണ്ടാണ് മലേഷ്യൻ വിമാനം സംഘർഷമേഖലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പറന്നത്?

അക്കാലത്ത്, യുക്രെയ്ൻ വ്യോമ പരിധിയിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഈ ഭാഗത്തു കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് എയർട്രാഫിക് കൺട്രോൾ അധികൃതരൊന്നും മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിരുന്നില്ല. 32,000 അടിക്ക് മുകളിലൂടെ വിമാനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി പറക്കാമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചത്.

മലേഷ്യൻ വിമാനം വെടിവെച്ചിട്ട ദിവസം മറ്റ് നിരവധി വിമാനങ്ങൾ സമീപത്ത് കൂടി പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ഉൾപ്പെടെ അതേ സോണിലൂടെ പറക്കാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ റഷ്യയ്ക്ക് നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ഈ സംഭവത്തിനു ശേഷം മിക്ക വിമാനങ്ങളെല്ലാം യുക്രേനിയൻ വ്യോമാതിർത്തിയും കിഴക്കൻ യുക്രേനിയൻ വ്യോമാതിർത്തിയും ഒഴിവാക്കി പറക്കാൻ തുടങ്ങി. വിമാനം തകരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ചില വിമാനങ്ങൾ ഈ വ്യോമപാത ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വഴി ഒഴിവാക്കുന്നതോടെ വിമാനങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ കൂടുതൽ ചെലവ് വരും. ഇതിനാൽ ചില വിമാനങ്ങളെങ്കിലും ഈ വഴി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ഇതിലൂടെ റഷ്യ ലക്ഷ്യമിട്ടത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ഈ ദുന്തത്തിന് ശേഷം യുക്രെയ്ൻ പ്രദേശങ്ങളെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി. ഇതിലൂടെ യുക്രെയ്‌നെ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ റഷ്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വ്യോമാതിർത്തിയിലൂടെ പറക്കാൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ സാധാരണയായി അവിടത്തെ സർക്കാരുകൾക്ക് പണം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതുവഴിയുള്ള വിരുമാനവും യുക്രെയ്ന് നഷ്ടമായി. യുക്രെയ്നിലേക്ക് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ കുറച്ച് വിമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

∙ അന്ന് സംഭവിച്ചതെന്ത്?

മലേഷ്യ എയർലൈൻസ് വിമാനം തകർന്നതിനു പിന്നിൽ റഷ്യയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നു മലേഷ്യയിലെ ക്വാലലംപുരിലേക്കു പറന്ന എംഎച്ച് 17 വിമാനം തകർത്തത് റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ മിസൈലാണെന്ന് രാജ്യാന്തര പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റഷ്യയുടെ ബക് മിസൈൽ ആണ് ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്നു സംഘം വ്യക്തമാക്കി. ഇതെവിടെ നിന്നാണു വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഓസ്ട്രേലിയ, ബെൽജിയം, മലേഷ്യ, നെതർലൻഡ്സ്, യുക്രെയ്ൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ സംയുക്ത സംഘമാണ് തങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. വിമാനത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഡച്ച് യാത്രികരായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു ഡച്ച് പൊലീസ് രാജ്യാന്തര വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക ക്രൈം സ്ക്വാഡിനെ നിയോഗിച്ചത്. റഷ്യയുടെ 53-ാം ആന്റി–എയർക്രാഫ്റ്റ് ബ്രിഗേഡിൽ നിന്നാണു മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ചതെന്നാണു വിവരം.

BUK-TELAR മിസൈലാണു വിമാനത്തിനു നേരെ പ്രയോഗിച്ചത്. ഈ മിസൈൽ വിക്ഷേപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ വാഹനങ്ങളും റഷ്യൻ സേനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവയായിരുന്നു. മിസൈൽ സംവിധാനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനു പിന്നിലുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നൽകണമെന്നും പൊതുജനങ്ങളോട് അന്വേഷണ സംഘം അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

റഷ്യൻ നിർമിത ബക് മിസൈലാണ് ബോയിങ് 777 വിമാനത്തെ തകർത്തതെന്ന് ഡച്ച് സേഫ്റ്റി ബോർഡ് 2015ലെ റിപ്പോർട്ടിലും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ വിമതരുടെ അധീനതയിലുള്ള പെർവോമയസ്ക് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണു മിസൈൽ തൊടുത്തതെന്നായിരുന്നു രാജ്യാന്തര പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ സംഘം പുറത്തുവിട്ട വിവരം. സംഭവത്തിനുശേഷം ശേഷം മിസൈൽ സാമഗ്രികൾ റഷ്യയിലെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റി. റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ പോരാടുന്ന വിമതരാണു സംഭവത്തിന്റെ പിന്നിലെന്നും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, യുക്രെയ്ൻ സൈന്യമാണ് ഉത്തരവാദികളെന്നായിരുന്നു റഷ്യയുടെ നിലപാട്.

