വിദേശത്ത് നിന്ന് 70 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ എത്തി? റഷ്യയ്ക്കെതിരെ തിരിച്ചടിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ

യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തില്‍ 70 സോവിയറ്റ് കാലത്തെ പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് സൂചന. യുക്രെയ്ന്‍ ജനപ്രതിനിധികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സോഷ്യല്‍മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലും മാധ്യമങ്ങളിലുമാണ് 70 പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ റഷ്യയെ നേരിടാന്‍ എത്തുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുള്ളത്. പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ എത്തിക്കുന്നതിന് യുക്രെയ്ന്‍ പൈലറ്റുമാര്‍ പോളണ്ടിലേക്ക് എത്തി എന്നുവരെയുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.



യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലെ വിദേശകാര്യ സുരക്ഷാ നയസമിതി അംഗവും യൂറോപ്യന്‍ കമ്മിഷന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ യോസെപ് ബോറെല്‍ യുക്രെയ്‌ന് നല്‍കുന്ന സൈനിക സഹായത്തില്‍ പോര്‍വിമാനങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്ന്‍ പൈലറ്റുമാര്‍ ഇതിനകം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോര്‍വിമാനങ്ങളായിരിക്കും അവര്‍ക്ക് നല്‍കുകയെന്നും അതുവഴി പരിശീലനത്തിനും മറ്റുമുള്ള സമയം ലാഭിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. മിഗ് 29 ഫുള്‍ക്രം, സുഖോയ് 25 ഫ്രോഗ്ഫൂട്ട് എന്നിവയാണ് യുക്രെയ്ന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍.

യുക്രെയ്ന്‍ പൈലറ്റുമാര്‍ പോളണ്ടിലെത്തിയെന്ന് പേരുവെളിപ്പെടുത്താത്ത യുക്രെയ്ന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒഫിഷ്യലിനെ ഉദ്ധരിച്ച് അമേരിക്കന്‍ മാധ്യമമായ പൊളിറ്റികോ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. യുക്രെയ്ന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗവും സെര്‍വന്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിള്‍ പാര്‍ട്ടിക്കാരിയുമായ ഗലീന ട്രെറ്റിയകോവയും സമാനമായ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് വൈകാതെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്തു. പോളണ്ട്, സ്ലൊവാക്യ, ബള്‍ഗേറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നായി മിഗ് 29, സുഖോയ് 25 വിമാനങ്ങള്‍ യുക്രെയ്‌നിലേക്കെത്തുമെന്നാണ് പൊളിറ്റികോ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തത്.

ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ വക്താവ് പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരുന്നു. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ അംഗരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ യുക്രെയ്‌ന് നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് വക്താവ് അറിയിച്ചത്. ഇതിനൊപ്പം യുക്രെയ്ന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗം ഗലീന തന്റെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. യുക്രെയ്‌ന് പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയവും സുരക്ഷാപരവുമായ കാരണങ്ങളാല്‍ പോളണ്ട് അക്കാര്യം രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കാമെന്നും അതാകാം ഗലീന പോസ്റ്റ് പിന്‍വലിക്കാനിടയായതെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണമുണ്ട്.

യുക്രെയ്‌ന് പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ പോളിഷ്, സ്ലൊവാക്യന്‍ സര്‍ക്കാരുകള്‍ തയാറായിട്ടില്ലെന്നും പൊളിറ്റികോ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പൊളിറ്റികോ യൂറോപിന്റെ ഹാന്‍സ് വൊണ്‍ ഡെര്‍ ബുക്കാഡ് പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്ന യുക്രെയ്‌ന്റെ ആവശ്യത്തെ പോളണ്ട് നിരാകരിച്ചു എന്നാണ് ട്വീറ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് വിരുദ്ധമായ റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ഹാന്‍സ് വൊണ്‍ ഡെര്‍ ബുക്കാഡിന്റെ സ്ഥാപനമായ പൊളിറ്റികോ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് തന്റെ അമേരിക്കയിലെ സഹ പ്രവര്‍ത്തകനായ പോള്‍ മക്ലാരി പോളണ്ടിലേക്ക് യുക്രെയ്ന്‍ പൈലറ്റുമാര്‍ എത്തിയ വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തതായി ഹാന്‍സ് കൂട്ടിചേര്‍ത്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോഴും പോളണ്ട് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വാചകം കൂടി ഹാന്‍സ് ട്വീറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

English Summary: Reports That Ukraine Is About To Get 70 Donated Fighter Jets Don't Add Up