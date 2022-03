ചെറിയൊരു യുദ്ധം ലോകമഹായുദ്ധമാകുമോ? യുക്രെയ്ന് ആയുധങ്ങൾ നൽകി ലോകശക്തികൾ

റഷ്യന്‍ ആക്രമണം നേരിടാനായി യുക്രെയ്‌ന് ആയുധം നല്‍കുമെന്ന് യുഎസ് സ്‌റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കന്‍ നേരത്തേ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പോര്‍വിമാനങ്ങളെ വീഴ്ത്താനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കരയില്‍ നിന്നും ആകാശത്തേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന മിസൈലുകളും യുദ്ധ ടാങ്കുകളെ തകര്‍ക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാവലിന്‍ ടാങ്ക് വേധ മിസൈലുകളും ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ന്‍ അധിനിവേശം ശക്തമായതോടെയാണ് ആയുധം നല്‍കാന്‍ അമേരിക്ക തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ലോക ശക്തികളെല്ലാം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും യുക്രെയ്ന് ആയുധങ്ങൾ നൽകാൻ മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ചെറിയൊരു യുദ്ധം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്.



യുക്രെയ്‌ന് ആവശ്യമുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ വ്യോമമാര്‍ഗം എത്തിക്കുമെന്നാണ് ബ്ലിങ്കന്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്‌ന് 350 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ സൈനിക സഹായം എത്തിക്കാനും അമേരിക്ക തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കക്കൊപ്പം നാറ്റോ അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളും യുക്രെയ്‌ന് സഹായഹസ്തവുമായി എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

യുക്രെയ്ന്‍ റഷ്യയില്‍ നിന്നും നേരിടുന്ന കര വ്യോമ ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടാന്‍ വേണ്ടിയാണ് സഹായം അനുവദിക്കുന്നതെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കുന്നു. യുക്രെയ്‌നിന്റെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അമേരിക്കന്‍ സഹായം ഉണ്ടാകുമെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഇതുവഴി അവര്‍ നല്‍കുന്നത്. ഏതെല്ലാം ആയുധങ്ങളാകും യുക്രെയ്‌ന് കൈമാറുകയെന്ന് അമേരിക്ക പരസ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ റഷ്യന്‍ വ്യോമാക്രമണത്തേയും ടാങ്കുകളേയും നേരിടാനുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് കൂടുതലായി എത്തുമെന്നാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

സൈനികര്‍ക്ക് തോളില്‍ വച്ചുകൊണ്ട് തൊടുക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന മാൻപാഡ്സ് ( man-portable air defense systems) ആയിരിക്കും ഇതില്‍ പ്രധാനമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിലും പ്രായോഗികമായും പോര്‍വിമാനങ്ങളെ തകര്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ആയുധമാണിത്. നാറ്റോ അംഗരാജ്യങ്ങളായ ലാത്വിയയും ലിത്വാനിയയും നേരത്തെ തന്നെ യുക്രെയ്‌ന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരുന്നു. റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകളും സ്റ്റിങ്ങറുകളുമായിരുന്നു ഇതില്‍ പ്രധാനം. റഷ്യന്‍ ആക്രമണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ആയുധങ്ങള്‍ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള പരിശീലനവും ലാത്വിയയും ലിത്വാനിയയും നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ സഹായം റഷ്യക്കെതിരെ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി പലയിടത്തും നല്‍കാന്‍ യുക്രെയ്‌നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പോളിഷ് നിര്‍മിത മാന്‍പാഡുകളായ പോളിഷ് പിയോറണ്ണും വൈകാതെ യുക്രെയ്‌നിലേക്കെത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. പോളിഷ് സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ ഇതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുമായുള്ള കരാര്‍ പ്രകാരം പിയോറണ്ണുകളെ ആദ്യം അമേരിക്കയിലെത്തിച്ച ശേഷമായിരിക്കും യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഇതുവരെ 14 റഷ്യന്‍ വിമാനങ്ങളെ വെടിവെച്ചിട്ടെന്നാണ് യുക്രെയ്ന്‍ അവകാശവാദം. ഇതില്‍ രണ്ട് il-76 വിമാനങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. റഷ്യയുടെ എട്ട് ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളും 100ലേറെ ടാങ്കുകളും തകര്‍ത്തുവെന്ന് യുക്രെയ്ന്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

English Summary: U.S. To Bolster Ukrainian Air Defenses As Russian Advance Grinds