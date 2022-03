റഷ്യൻ ‘മാടന്റെ’ സ്വത്ത് തേടിപ്പോയവർ ‘ചുരുളി’യിൽ കുടുങ്ങി, അമേരിക്കയ്ക്കും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും സംഭവിച്ചതെന്ത്?

വ്‌ളാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ സ്വത്ത്... ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്റലിജൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയെല്ലാം ഉറക്കം കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യമാണോ മിഥ്യയാണോ എന്നറിയാത്ത വൻ സ്വത്തുശേഖരം. ഇലോൺ മസ്‌കോ ജെഫ് ബെസോസോ അല്ല, മറിച്ച് വ്‌ളാഡിമിർ പുട്ടിനാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികൻ എന്നു ദുരൂഹതാ സിദ്ധാന്തക്കാർ പറയുന്നു. സ്വകാര്യസ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് പുട്ടിൻ പുലർത്തുന്ന രഹസ്യാത്മകതയും അന്വേഷിക്കാനുള്ള സങ്കീർണതയും ഇതിനെ കൂടുതൽ പ്രബലമാക്കുന്നു.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസും മറ്റു പാശ്ചാത്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും പുട്ടിന്റെ സ്വത്തിനുമേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും അതെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഇക്കാര്യം വീണ്ടും ഉയർന്നു വന്നത്. എന്നാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല ആ അന്വേഷണം.

പുടിന്റെ സ്വത്തുക്കളെപ്പറ്റി യാതൊരു രേഖകളുമില്ല. പുട്ടിന്റേതെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന സ്വത്തുക്കളിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടു ബന്ധിക്കുന്ന തെളിവുകളില്ല. തന്റെ അനുചരരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേരിൽ ബിനാമി രേഖകളിലാണ് പുട്ടിൻ സ്വത്തുക്കൾ കുന്നുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എതിരാളികൾ കരുതുന്നു.

2016ൽ രാജ്യാന്തര മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പനാമ പേപ്പേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ടിൽ 10 കോടി യുഎസ് ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു മെഗാ യാട്ടും, കരിങ്കടൽ തീരത്തു പണിത കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ ബംഗ്ലാവും പുട്ടിൻ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നെന്നു സംശയം ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേരിലായിരുന്നു ഉള്ളത്.

2018ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുട്ടിൻ സമർപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക സാക്ഷ്യ രേഖയിൽ സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ബർഗിൽ എണ്ണൂറു സ്‌ക്വയർഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു വീടും രണ്ട് പഴയ കാറുകളും ഒരു ഓഫ്‌റോഡ് വാഹനവുമാണ് തനിക്ക് സ്വത്തായുള്ളതെന്നു കാണിച്ചിരുന്നു. പ്രസിഡന്റെന്ന നിലയിൽ ഒരു വർഷം ഒരു കോടി രൂപയോളമാണു തന്റെ ശമ്പളമെന്നും കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതു ചുമ്മാതാണെന്നാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശകർ പറയുന്നു. വിഖ്യാതമായ പുട്ടിന്റെ വാച്ച് ശേഖരത്തിനു തന്നെ കോടിക്കണക്കിനു രൂപ വിലമതിക്കും. ഇതൊന്നും ഈ ആസ്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു.

2017ൽ യുഎസ് സെനറ്റിൽ റഷ്യൻ വ്യവസായിയും പുട്ടിന്റെ വലിയ വിമർശകവുമായ ബിൽ ബ്രൗഡർ, പുട്ടിന് 20,000 കോടി യുഎസ് ഡോളറിന്റെ ആസ്തിയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെയും തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ ബ്രൗഡർക്കായില്ല. ആഗോള മാധ്യമസ്ഥാപനമായ ഫോർബ്‌സ് പുട്ടിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ സാമ്പത്തിക അന്വേഷണമാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. എവിടെ നിന്നാണു പുട്ടിന് ഇത്രയും സ്വത്ത്. റഷ്യയിലെ സമ്പന്നരായ വ്യവസായി വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനകളാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നായിരുന്നു പ്രധാന വിമർശനം. പുട്ടിന് സംഭാവന നൽകാതിരിക്കാൻ വ്യവസായികൾക്ക് കഴിയില്ലത്രേ...

വർഷങ്ങളായി യുഎസും പാശ്ചാത്യ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികളും അന്വേഷിച്ചിട്ടും അഭ്യൂഹങ്ങളല്ലാതെ ഇതെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു തുമ്പും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഉപരോധവും പുട്ടിന്റെ വരുമാനത്തെയോ സാമ്പത്തികശേഷിയേയോ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കാനിടയില്ലെന്നാണു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ അനുമാനം.

