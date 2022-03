യുക്രെയ്ന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പടക്കപ്പൽ കരിങ്കടലിൽ മുക്കി, പിന്നിൽ റഷ്യയോ?

യുക്രെയ്ൻ നാവികസേനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പടക്കപ്പലായ ഹെറ്റ്മാൻ സഹായ്ഡച്നി റഷ്യൻ കരിങ്കടലിൽ ഭാഗികമായി മുങ്ങിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പകുതി മുങ്ങിയ നിലയിലുള്ള ക്രിവാക് ത്രീ ക്ലാസ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഹെറ്റ്മാൻ കപ്പലിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. യുക്രെയ്നിലെ പിവ്ഡെന്നി ബഹ് നദി കരിങ്കടലിലേക്ക് ചെന്നു ചേരുന്നിടത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൈക്കലീവ് തുറമുഖനഗരത്തിനു സമീപമാണ് ഹെറ്റ്മാൻ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. നിക്കോലീവ് എന്നും ഈ തുറമുഖത്തിനു പേരുണ്ട്.



റഷ്യൻ നാവികസേനയുടെ കൈയിൽ പെടാതിരിക്കാനായി യുക്രെയ്ൻ തന്നെ കപ്പൽ മുക്കിയതാണെന്നും അതല്ല റഷ്യൻ നാവികസേനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മുങ്ങിയതാണെന്നും വാദങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ യുക്രെയ്ൻ തന്നെ മുക്കിയതാകാനാണു കൂടുതൽ സാധ്യതയെന്നു നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. 3100 ടൺ ഭാരമുള്ള കപ്പൽ റഷ്യൻ നാവികക്കരുത്തിനു മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ഇതിനെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യൻ സേനകൾക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് അതു വഴി വയ്ക്കും. ഇതിനാലാണ് യുക്രെയ്ൻ തന്നെ പടക്കപ്പൽ മുക്കിയതെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്.

യു130 എന്ന നാവിക നമ്പരുള്ള കപ്പൽ ഫ്രിഗേറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. വലുപ്പമുള്ള ഡെക്ക് ഗൺ (100 എംഎം) , ചെറിയ തോക്കുകൾ, മുങ്ങിക്കപ്പൽവേധ ഗ്രനേഡ് ലോഞ്ചറുകൾ, ടോർപിഡോ ട്യൂബുകൾ, ഹെലിക്കോപ്റ്റർ തുടങ്ങിയവയടങ്ങിയ കപ്പൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ നാവികസേനകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശരാശരിയാണെങ്കിലും യുക്രെയ്ൻ നാവികസേനയ്ക്ക് അതു വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെയും അഭിമാനത്തിന്റെയും ചിഹ്നമായിരുന്നു.

30 വർഷമായി യുക്രെയ്ൻ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമായ ഈ ഫ്രിഗേറ്റ് മൈക്കലീവിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണു പുതിയ സംഭവം. ഖെർസൻ തുറമുഖനഗരവും വീണതോടെ യുക്രെയ്ന്റെ നാവികമേഖലകളിൽ സമ്മർദ്ദം ഏറിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒഡേസയിൽ ഏതുനിമിഷവും ഒരു കടൽ വഴിയുള്ള ആക്രമണം യുക്രെയ്ൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ ആക്രമണം തുടങ്ങിയ ശേഷം കരസേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നേറ്റങ്ങളാണു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നതെങ്കിലും കരിങ്കടലിൽ വിന്യസിക്കപ്പെട്ട റഷ്യൻ നാവികസേനയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ടകുന്നുണ്ട്. യുക്രെയ്ന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്നേക്ക് ഐലൻഡ് ആക്രമിച്ചത് ഇത്തരമൊരു നീക്കമായിരുന്നു. കരിങ്കടലിലേക്ക് തുർക്കി റഷ്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചും വാർത്തകൾ ഉയർന്നിരുന്നു.നിലവിൽ റഷ്യയുടെ ബ്ലാക്ക് സീ ഫ്ലീറ്റാണ് യുക്രെയ്നെതിരെ പ്രധാനമായും കരിങ്കടലിൽ നിലകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ശേഷി കൊണ്ട് യുഎസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ രണ്ടാമത്തെ നാവികസേനയാണ് റഷ്യയുടേത്. ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ നാവികസേനകളിൽ 38ാംസ്ഥാനം മാത്രമാണു യുക്രെയ്നുള്ളത്. ഡിസ്ട്രോയറുകളോ അന്തർവാഹിനികളോ യുക്രെയ്നില്ല. ആകെയുള്ള ഒരു ഫ്രിഗേറ്റാണ് ഹെറ്റ്മാൻ. ഒരു കോർവെറ്റ്, 13 പട്രോളിങ് വെസലുകൾ, 10 എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ മാത്രമുള്ള യുക്രെയ്ൻ നാവികസേനയുടെ മുൻ ആസ്ഥാനം ക്രൈമിയയിലെ സെവാസ്റ്റൊപോളായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ തുറമുഖനഗരം 2014നു ശേഷം റഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് സീ ഫ്ലീറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.

