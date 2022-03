പുട്ടിൻ എല്ലാം നേരത്തേ തീരുമാനിച്ചു! കൃത്യമായ മാപ്പിങ്, മാർച്ച് 06ന് മുൻപ് കീഴടക്കാൻ പദ്ധതി, രേഖകൾ പുറത്ത്

അയൽരാജ്യമായ യുക്രെയ്‌നെതിരെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം ഔദ്യോഗികമായി വന്നത് ഫെബ്രുവരി 24 നാണ്. എന്നാൽ മുൻ സോവിയറ്റ് രാജ്യത്തിനെതിരെ പുട്ടിൻ നേരത്തെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പുറത്തുവന്ന രേഖകൾ കാണിക്കുന്നത്. യുദ്ധം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിഡിയോ പോലും പകർത്തിയിരുന്നു.



യുക്രെയ്നിനെതിരായ യുദ്ധത്തിനു വേണ്ട കൃത്യമായ മാപ്പിങ്, ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട, നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്ന രേഖകൾ റഷ്യൻ സൈനികരിൽ നിന്ന് ചോർന്നതാണ്. പുറത്തുവന്ന രേഖകൾ പുട്ടിൻ ജനുവരി 18 നാണ് യുക്രെയ്നെതിരായ യുദ്ധത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയത്.

റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് യുക്രെയ്നിനെതിരായ യുദ്ധത്തിന് ജനുവരി 18 ന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു എന്നാണ്. ജനുവരി മാസത്തിൽ തന്നെ യുക്രെയ്ൻ പിടിച്ചെടുക്കാൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നതായി ഇത് കാണിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 20ന് യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി മാർച്ച് 06 ന് മുൻപ് യുക്രെയ്ൻ പിടിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു റഷ്യയുടെ പ്രാഥമിക പദ്ധതി. എന്നാൽ, പിന്നീടാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിമറിഞ്ഞത്.

യുക്രെയ്ന്‍ അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുട്ടിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, വിഡിയോ യഥാർഥത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 21 നാണ് ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഫെബ്രുവരി 24 ന് അല്ല ഈ വിഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നേരത്തേ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇത് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യയുടെ ആസൂത്രിത അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഇടക്കിടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു എന്നാണ്. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ അതേ ടൈയും കറുത്ത സ്യൂട്ട് ജാക്കറ്റുമാണ് പുടിൻ ധരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതെല്ലാം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാകുന്നത്.

1945ന് ശേഷം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധമാണ് പുടിൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണും ബിബിസിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. യുക്രെയ്‌ൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ സദുദ്ദേശ്യപരമായ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ റഷ്യ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, യുക്രെയ്‌നിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നീണ്ട ഗൈഡ്ബുക്ക് ഉണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു.

ട്വിറ്ററിലെ ഉപയോക്താക്കൾ വിഡിയോയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 21 ന് പുറത്തിറക്കിയ മറ്റൊരു വിഡിയോയുമായി മറ്റ് സമാനതകളും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധമുണ്ടായാൽ പുട്ടിനെപ്പോലുള്ള നേതാക്കളെ ഉത്തരവാദിയാക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റാഡേറ്റ വെളിപ്പെടുത്തൽ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വിഡിയോകളുടെ മെറ്റാഡേറ്റ പുറത്തുവന്നതിന്റേ പേരിൽ നേരത്തേയും വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Leaked document from Russian troops showing war against Ukraine was approved on 18th January