റഷ്യൻ നേവിയുടെ ‘താമരാക്ഷൻ പിള്ള’: ഒരേയൊരു ‘രോഗി’ വിമാനവാഹിനി

യുക്രെയ്നുമായി റഷ്യ യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു. കര, വ്യോമ സേനകൾക്കൊപ്പം യുക്രെയ്നെ തെക്കു നിന്ന് ആക്രമിക്കാനായി റഷ്യയുടെ ബ്ലാക്ക് സീ ഫ്ലീറ്റും രംഗത്തുണ്ട്. നോർത്തേൺ, പസിഫിക്, കാസ്പിയൻ, ബാൾട്ടിക് എന്നിങ്ങനെ നാലു ഫ്ലീറ്റുകൾ കൂടി ബ്ലാക്ക് സീ ഫ്ലീറ്റിനു പുറമെ റഷ്യൻ നേവിക്കുണ്ട് . റഷ്യയുടെ നാവികസേനയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ശ്രദ്ധനേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ കൗതുകകരമായ വസ്തുകയെന്തെന്നാൽ, ശേഷി കൊണ്ട് ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ നാവികസേനയെന്ന ഖ്യാതിയുള്ള റഷ്യയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്ലീറ്റിലുമായി ഒരൊറ്റ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലാണ് ഉള്ളത്. റഷ്യയുടെ പ്രധാന എതിരാളികളായ യുഎസിന് 11 വിമാനവാഹിനികളുണ്ട്.



അഡ്മിറൽ കുസ്നെറ്റ്സോവ് എന്ന പടക്കപ്പലാണ് റഷ്യയുടെ ഏക വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ. കുസ്നെറ്റ്സോവ് ക്ലാസിലുള്ള ഏക കപ്പലും റഷ്യയുടെ ഏക ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പുമായ കുസ്നെറ്റ്സോവ് ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗിയെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ശീതയുദ്ധകാലത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പായ കുസ്നെറ്റ്സോവ്, റഷ്യയുടെ വടക്കൻ ഫ്ലീറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. വടക്കൻ ഫ്ലീറ്റിന്റെ ആസ്ഥാനമായ സെവെറോമോർസ്കിലാണ് കപ്പലിന്റെ ആസ്ഥാനവും. എന്നാൽ തുറമുഖം വിട്ട് കുസ്നെറ്റ്സോവ് പുറത്തുപോകുമ്പോൾ കെട്ടിവലിക്കാനുള്ള ടഗ്ബോട്ടുകളും, മെക്കാനിക്കുകളും യന്ത്രോപകരണങ്ങളം ഒപ്പം പോകും. എപ്പോഴാണു കുഴപ്പങ്ങളോ ബ്രേക്ക്ഡൗണുകളോ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നറിയാനൊക്കില്ല.

2009സ്‍ തുർക്കിക്കു സമീപം ഈ കപ്പലിനു സംഭവിച്ച തീപിടിത്തത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം അയർലൻഡിനു സമീപം ഈ കപ്പലിൽ നിന്നു വലിയ അളവിൽ എണ്ണച്ചോർച്ചയുണ്ടായി. 300 മെട്രിക് ടൺ എണ്ണ ഇതു മൂലം കടലിലൊഴുകി.2016ൽ ഈ കപ്പലിനെ ആദ്യത്തെ യുദ്ധദൗത്യത്തിനായി 2016ൽ സിറിയയിലേക്കു നിയോഗിച്ചു. എന്നാൽ വലിയ പരാജയമായിരുന്നു ഫലം. ഒരു സുഖോയ് 33, ഒരു മിഗ് 29 എന്നീ വിമാനങ്ങൾ കപ്പലിന്റെ അപാകതമൂലം കടലിലായി നശിച്ചു.

ലാറ്റ്വിയയിലെ റിഗ എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് കുസ്നെറ്റ്സോവ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. അതിനാൽ തന്നെ ആദ്യപേര് റിഗ എന്നു തന്നെയായിരുന്നു. 1985ൽ നീറ്റിലിറക്കിയപ്പോൾ ലിയോനിഡ് ബ്രഷ്നേവ് എന്നു പേരു നൽകി. പിന്നീട് ടിബിലിസി (അക്കാലത്ത് സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളിൽ ഒന്നായ ജോർജിയയുടെ തലസ്ഥാനം) എന്ന പേരു ലഭിച്ചു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ യഥാർഥ വിമാനവാഹിനി എന്ന നിലയിൽ വലിയ പ്രശസ്തിയും ആരാധകരും അക്കാലത്ത് കുസ്നെറ്റ്സോവിനുണ്ടായിരുന്നു.

ചരിത്രപരമായി മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചുളള കരയുദ്ധങ്ങളാണു ദൗത്യമെന്ന വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു റഷ്യ ഭരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കരുത്താർജിച്ചതോടെ ലോകത്തെ നയിച്ച രണ്ടു ശക്തികളിൽ ഒന്നായി ഇതു മാറി.ജോസഫ് സ്റ്റാലിന് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളിൽ അത്ര പ്രതിപത്തിയില്ലായിരുന്നു.

എന്നാൽ, ലോകസമുദ്രങ്ങളിൽ കരുത്ത് പകരുന്ന വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ ആവശ്യമാണെന്നു കണ്ടറിഞ്ഞ പിൽക്കാല സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ക്രൂഷ്ചേവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനായുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു.മോസ്ക്വ, ലെനിൻഗ്രാഡ് എന്നിവയിൽ തുടങ്ങിയ ആദ്യശ്രമങ്ങൾ കീവ്,മിൻസ്ക്, നോവോറോസിസ്ക്, ഗോർഷ്കോവ്, കുസ്നെറ്റ്സോവ്, വര്യാഗ്, ഉല്യാനോവ്സ്ക് തുടങ്ങിയ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്കു നയിച്ചു.

എന്നാൽ എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ തുടങ്ങിയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയിൽ റഷ്യൻ നേവിയുടെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ വിപുലപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതികളും കൂടിയാണ് പോയ്മറഞ്ഞത്. ഉല്യാനോവ്സ്ക് എന്ന മെഗാകരിയർ പദ്ധതിയും അതോടെ സ്വപ്നമായി അവസാനിച്ചു. യുഎസിന്റെ പ്രബലമായ നിമിറ്റ്സ് വിമാനവാഹിനിക്ക് ഒരു ബദലായിട്ടാണ് ഉല്യാനോവ്സ്ക് ആലോചിക്കപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ കൊണ്ട് തൃപ്തയാകേണ്ട സ്ഥിതിയും റഷ്യയ്ക്കു വന്നു.ലോകത്തിൽ ഇന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമായി 22 വിമാനവാഹിനികളാണു സർവീസിലുള്ളത്.

മേഖലാ താൽപര്യങ്ങൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയറുകൾ അത്ര വിപുലപ്പെടുത്താത്തതിന് ഒരു കാരണമായിരുന്നിരിക്കാം എന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്കു ശേഷം ലോകവ്യാപക സാന്നിധ്യമൊന്നും റഷ്യ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. മുൻ സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പും ഏഷ്യയിലെ ചിലമേഖലകളുമായിരുന്നു അവരുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. അതിനാൽ തന്നെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളുടെ വികസനത്തിന് അത്ര ശ്രദ്ധ റഷ്യയിൽ നിന്നു ലഭിച്ചില്ല.കര, വ്യോമ സേനകളെയും നവീന ആയുധങ്ങളുടെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ ഉൾപ്പെടെ പിൽക്കാല നേതാക്കൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയത്.

