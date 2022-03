യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം റഷ്യൻ വിമാനം വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി– വിഡിയോ

യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം റഷ്യൻ വിമാനം വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്ത്. റഷ്യൻ പോർവിമാനം വെടിവച്ചിട്ടതായി അവകാശപ്പെട്ട് യുക്രെയ്ൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തന്നെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്നിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള ചെർനിഹിവ് നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് മാർച്ച് 5ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം.



മാർച്ച് 5 ശനിയാഴ്ച അഞ്ച് റഷ്യൻ വിമാനങ്ങളും നാലു ഹെലികോപ്റ്ററുകളും തകർത്തതായി യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. മൊത്തം 44 റഷ്യൻ വിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും തകർത്തതായി യുക്രെയ്ൻ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച, രാജ്യത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള മൈക്കോലൈവ് മേഖലയിൽ മൂന്ന് റഷ്യൻ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം വെടിവച്ചിട്ടിരുന്നു.

UPD❗

Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик! pic.twitter.com/D3yiff8uyr — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2022

ഇതിനിടെ, ഞായറാഴ്ച മാസ്റ്റർകാർഡും വിസയും റഷ്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി പ്രസ്താവനയിറക്കി. റഷ്യൻ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന കാർഡുകളൊന്നും ഇനി അവരുടെ നെറ്റ്‌വർക്ക് പിന്തുണയ്‌ക്കില്ലെന്നും രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് നൽകുന്ന ഒരു കാർഡും റഷ്യൻ സ്റ്റോറുകളിലോ എടിഎമ്മുകളിലോ പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്നും മാസ്റ്റർകാർഡ് പറഞ്ഞു.

‘ഞങ്ങൾ ഈ തീരുമാനം നിസ്സാരമായി എടുക്കുന്നില്ല’ എന്ന് മാസ്റ്റർകാർഡ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഉപഭോക്താക്കളുമായും പങ്കാളികളുമായും സർക്കാരുകളുമായും ചർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് നീക്കമെന്നും അറിയിച്ചു.

