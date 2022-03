മിസൈലുകളും മെഷീന്‍ഗണ്ണുകളും അടക്കം സര്‍വസജ്ജമായി യുക്രെയ്‌നിലെ കീവിന് സമീപത്തെ ഗ്രാമത്തിനു മുകളിലൂടെ പറക്കുകയായിരുന്നു റഷ്യന്‍ ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍. താഴെ മരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്ന യുക്രെയ്ന്‍ സൈനികരുടെ കെണിയിലേക്കായിരുന്നു ഈ ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ പറന്നു ചെന്നത്. യുക്രെയ്ന്‍ സേനയുടെ അപ്രതീക്ഷിത റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തില്‍ തീഗോളമായി താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഹെലിക്കോപ്റ്ററിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടെ യുക്രെയ്ന്‍ പിടിയിലായ സൈനികന്‍ യുദ്ധത്തിനെതിരെ പറയുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുടിന് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.



റഷ്യന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ എംഐ24 ഹെലിക്കോപ്റ്ററാണ് യുക്രെയ്ന്‍ ആക്രമണത്തില്‍ തകര്‍ന്നത്. താഴ്ന്ന് പറന്നു പോവുകയായിരുന്ന ഹെലിക്കോപ്റ്ററിലേക്ക് കൃത്യതയോടെ റോക്കറ്റ് പതിച്ചതാണ് ആക്രമണത്തിന്റെ മൂര്‍ച്ച കൂട്ടിയത്. റോക്കറ്റ് പതിച്ചയുടന്‍ തന്നെ ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ തീഗോളമായി മാറുന്നതും അല്‍പം മുന്നോട്ടു നീങ്ങി മൂക്കും കുത്തി താഴേക്ക് വീഴുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഹെലിക്കോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന പൈലറ്റിനും മറ്റ് യാത്രക്കാര്‍ക്കും തല്‍ക്ഷണം ജീവന്‍ നഷ്ടമായതായാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

എട്ട് റഷ്യന്‍ വിമാനങ്ങള്‍ തകര്‍ത്തുവെന്ന അവകാശവാദം യുക്രെയ്ന്‍ നടത്തിയ ദിവസം തന്നെയാണ് നാടകീയമായ രീതിയില്‍ ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ തകര്‍ക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്‌നെതിരായ യുദ്ധത്തില്‍ വായുവിലെ മേല്‍ക്കോയ്മ റഷ്യക്ക് നേടാനായിട്ടില്ലെന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് നാള്‍ക്കുനാള്‍ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്ന്‍ ആക്രമണത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം മുതല്‍ തന്നെ റഷ്യ വ്യോമ നിയന്ത്രണത്തിന് ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

പോളിഷ് നിര്‍മിത PPZR പയോറണ്‍ റോക്കറ്റാണ് റഷ്യന്‍ സൈനിക ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ തകര്‍ക്കാന്‍ യുക്രെയ്ന്‍ സൈനികര്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. താഴ്ന്ന് പറക്കുന്ന ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകള്‍ക്കെതിരെ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഈ ആയുധം. ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കീവിന് സമീപത്തെ കൊസാറോവിച്ച് മേഖലയില്‍ വച്ചായിരുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

സ്വന്തം സൈനികര്‍ തന്നെ പുട്ടിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നു. യുക്രെയ്ന്‍ പിടിയിലായ റഷ്യന്‍ സൈനികര്‍ കീവില്‍ വച്ച് നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയത്. 'റഷ്യക്കാര്‍ യുദ്ധം തടയാന്‍ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തു. യുക്രെയ്‌നോ റഷ്യയോ യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പുട്ടിന് മാത്രമാണ് യുദ്ധം വേണ്ടത്' എന്നായിരുന്നു കരാര്‍ സൈനികനായ ആന്ദ്രേ ച്വാറ്ററേസ്‌കി പറഞ്ഞത്.

English Summary: As eight Russian aircraft are shot down in one day, captured troops condemn invasion to TV cameras