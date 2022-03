റഷ്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ വെല്ലുവിളി! യുക്രെയ്ന് പഴയ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നൽകാൻ യുഎസ് – പോളണ്ട് നീക്കം

റഷ്യയ്ക്കെതിരായ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യുക്രെയ്നിന് പഴയ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നൽകാൻ പോളണ്ടുമായി സംസാരിച്ച് യുഎസ് അധികൃതർ. റഷ്യയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിനു കൂടുതൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്നും സഹായിക്കണമെന്നും നാറ്റോ അംഗരാജ്യങ്ങളോട് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമർ സെലിൻസ്കി അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. ഇതെത്തുടർന്നാണു നീക്കം.



ഈ നീക്കം ധാരണയിലെത്തിയാൽ പോളണ്ട് തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള സോവിയറ്റ് കാലത്തെ മിഗ് 29 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ യുക്രെയ്നു നൽകും. ഇതിനു പകരം എഫ് 16 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കുറച്ചുകാലയളവിനുള്ളിൽ യുഎസ് പോളണ്ടിനു നൽകും. എന്നാൽ എത്ര എഫ്16 യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണു നൽകുന്നതെന്നോ, പോളണ്ട് എത്ര യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണു യുക്രെയ്നു നൽകാൻ പോകുന്നതെന്നോ വ്യക്തതയില്ല.

യുഎസ് കോൺഗ്രസുമായി നടത്തിയ സൂം ചർച്ചയിൽ യുക്രെയ്നു മേൽ വ്യോമനിരോധന മേഖല ഏർപെടുത്താൻ സഹായിക്കണമെന്ന് സെലിൻസ്കി അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ആവശ്യം യുഎസും മറ്റു നാറ്റോ അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളും അംഗീകരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ റഷ്യയും യുഎസുമായുള്ള യുദ്ധമുഖം തുറക്കുമെന്ന് യുഎസ് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. വലിയ ആണവശക്തികളായ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയൊരു പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് ലോകത്തിനു ഹിതകരമല്ലാത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണു യുഎസ് സെനറ്റർമാരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാ‍ൽ യുക്രെയ്നെ വിമാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളും മറ്റ് ആയുധങ്ങളും നൽകി സഹായിക്കുന്നതിൽ യുഎസ് ഉപേക്ഷ കാട്ടരുതെന്നും പല സെനറ്റർമാർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട്.

യുഎസ് ഇതിനകം തന്നെ യുക്രെയ്നു സൈനിക സഹായം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് ആഭ്യന്തരസെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ 35 കോടി യുഎസ് ഡോളറിന്റെ സൈനിക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതു പ്രകാരം ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളെയും വിമാനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിടാവുന്ന സ്റ്റിങ്ങർ മിസൈലുകൾ യുഎസിൽ നിന്ന് യുക്രെയ്നു ലഭിച്ചിരുന്നു. ലോകത്ത് ആയുധക്കരുത്തിൽ 22ാം സ്ഥാനം മാത്രമുള്ള യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് യുക്രെയ്നിയൻ എയർഫോഴസ്. അടുത്തിടെ റഷ്യ ബോംബിട്ടു തകർത്ത വിന്നിറ്റ്സ്യ എയർബേസാണ് ആസ്ഥാനം. 1991ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്ന ശേഷം ലഭിച്ച സോവിയറ്റ് നിർമിത എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണ് യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേനയിൽ അധികവും. 36,300 സൈനികരും 225 എയർക്രാഫ്റ്റുകളും സേനയ്ക്കുണ്ട്.ഇതിൽ 37 മിഗ് 29 വിമാനങ്ങളും 12 സുഖോയ് 24 വിമാനങ്ങളും 17 സുഖോയ് 25 വിമാനങ്ങളും 32 സുഖോയ് 27 വിമാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടും.

പോളണ്ടിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ പോളിഷ് എയർഫോഴ്സിൽ 16,425 സൈനികരും 475 വിമാനങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്. 23 മിഗ് 29 വിമാനങ്ങൾ, 18 സുഖോയ് 22 ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ എന്നീ സോവിയറ്റ് നിർമിത വിമാനങ്ങളാണ് പോളിഷ് സേനയ്ക്കുള്ളത്. ഇതു കൂടാതെ 48 അമേരിക്കൻ നിർമിത എഫ്–16 ഫാൽക്കൺ, കുറച്ച് എഫ് 35 ലൈറ്റ്നിങ് 2 വിമാനങ്ങൾ എന്നിവയുമുണ്ട്.

