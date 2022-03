റഷ്യന്‍ ട്രക്കുകളുടെ ശവപ്പറമ്പായി മാറുകയാണ് യുക്രെയ്‌നിലെ റോഡുകള്‍. സാധാരണ തോക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ പോലും യുദ്ധഭൂമിയിലേക്കുള്ള റഷ്യന്‍ ചരക്കു നീക്കത്തെ തടസപ്പെടുത്തിയതോടെ വിചിത്രമായ മുന്‍കരുതല്‍ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് റഷ്യ. ട്രക്കുകള്‍ക്ക് മുന്നിലും വശങ്ങളിലും പിറകിലുമെല്ലാം തടികള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സുരക്ഷാ കവചമാണ് റഷ്യന്‍ ട്രക്കുകള്‍ തീര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്.



മരങ്ങള്‍കൊണ്ടു തീര്‍ത്ത സുരക്ഷാ കവചവുമായി നീങ്ങുന്ന റഷ്യന്‍ കമാസ് (KAMAZ) ട്രക്കുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞു. യുക്രെയ്‌നിലുള്ള റഷ്യന്‍ വാഹനങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ V അടയാളവും ഇതില്‍ വ്യക്തമായി കാണാനാകും. റഷ്യന്‍ സൈനിക വാഹനങ്ങളോട് സാമ്യതയുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് യുക്രെയ്ന്‍ സൈന്യത്തിലുമുള്ളത്. സ്വന്തം വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള അനാവശ്യ ആക്രമണം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത്തരം അടയാളങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

റഷ്യന്‍ സേന കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ സാധനങ്ങളുടേയും സൈനികരുടേയും വിതരണ ശൃംഖല തകര്‍ക്കുകയെന്നത് യുക്രെയ്ന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രതിരോധ തന്ത്രവുമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഇന്ധനം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്രക്കുകളെയാണ് യുക്രെയ്ന്‍ സൈന്യം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ബെലാറസിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രിപ്യാറ്റ് നദിയിലെ പാലത്തിനോട് ചേര്‍ന്നും വലിയ തോതില്‍ റഷ്യന്‍ യുക്രെയ്ന്‍ സേനകള്‍ തമ്മില്‍ പോരാട്ടം നടന്നിരുന്നു.

വെടിയുണ്ടകളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി മരത്തടികള്‍ കൊണ്ടുള്ള സുരക്ഷാകവചങ്ങളാണ് റഷ്യന്‍ ട്രക്കുകളില്‍ തീര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്‌നിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന റഷ്യന്‍ ട്രക്കുകള്‍ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ തോക്കുകള്‍ കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് തീര്‍ക്കുന്നത്. യുക്രെയ്‌നിലെ യാത്രക്കിടെ എന്തെങ്കിലും യന്ത്രതകരാറുകള്‍ സംഭവിച്ച് പാതിവഴിയില്‍ ട്രക്കുകള്‍ നിന്നു പോവുകയെന്നത് റഷ്യന്‍ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ദുഃസ്വപ്‌നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

വാഹനത്തിനുള്ളിലേക്ക് മണ്ണും പൊടിയും കയറാതിരിക്കാനും ഈ തടി സുരക്ഷാ കവചം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. യുക്രെയ്‌നില്‍ പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു റഷ്യന്‍ ടി 72 ടാങ്കില്‍ ഇത്തരം മണല്‍ കൊണ്ടുള്ള സുരക്ഷാ കവചങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. റഷ്യന്‍ ടാങ്കുകളില്‍ പുറം ഭാഗത്ത് കൂടുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഈ സുരക്ഷാ കവചം ഡ്രോണുകളില്‍ നിന്നും ടാങ്ക് വേധ മിസൈലുകളില്‍ നിന്നും സുരക്ഷ നല്‍കാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

റഷ്യയുടേയും റഷ്യക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ബെലാറസിന്റേയും ക്രീമിയയുടേയും അതിര്‍ത്തികളില്‍ നിന്നും യുക്രെയ്‌നിന്റെ ഉള്‍പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സൈനിക നീക്കം വ്യാപിച്ചതോടെ വിതരണ ശൃംഖലക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. റഷ്യന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ നീക്കങ്ങളെ സജീവമായി നിലനിര്‍ത്തുന്ന ഇത്തരം സൈനിക, ചരക്കു നീക്കങ്ങളെ തകര്‍ക്കാന്‍ യുക്രെയ്ന്‍ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയതോടെയാണ് പുതിയ പ്രതിരോധം റഷ്യ തീര്‍ക്കുന്നത്. പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് കീവിന്റെ വടക്കന്‍ പ്രദേശത്ത് മൈലുകള്‍ നീളമുള്ള റഷ്യന്‍ സൈനിക വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

യുക്രെയ്ന്‍ സൈന്യത്തിനു പുറമേ സാധാരണക്കാരും റഷ്യന്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. പോര്‍വിമാനങ്ങളും ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചും റഷ്യന്‍ സേനക്കെതിരെ യുക്രെയ്ന്‍ പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളില്‍ ചെറുതും വലുതുമായ തകരാറുകള്‍ സംഭവിക്കുന്ന പല റഷ്യന്‍ സൈനിക വാഹനങ്ങളും പാതയോരത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളുടെ അടുത്തു നിന്നും ഉള്ളില്‍ കടന്നുമെല്ലാം എടുത്ത ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും പുറത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞു.

റേഡിയേറ്ററുകള്‍ അമിതമായി ചൂടാവാകാതിരിക്കാനും അതുവഴി വാഹനങ്ങള്‍ വഴിയില്‍ പണിമുടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഇത്തരം തടി പ്രതിരോധം കൊണ്ട് സാധിച്ചേക്കും. എന്നാല്‍ സൈനിക ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ റഷ്യന്‍ ട്രക്കുകളുടെ തടി പ്രതിരോധ മാര്‍ഗം എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പല വാഹനങ്ങളിലും സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളും ചുറ്റും കെട്ടിവെക്കുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമായിരിക്കും വരുത്തുകയെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.

