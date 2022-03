റഷ്യൻ വ്യോമസേനയുടെ കൈവശമുള്ള 500 കിലോ ഭാരമുള്ള ബോംബ് വടക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ ജനവാസമേഖലയിൽ വീണെന്ന് യുക്രെയ്നിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡിമിത്രോ കുലേബ. 12 ദിനമായി തുടങ്ങുന്ന യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യ യുദ്ധത്തിനിടെയാണു മന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ്. 500 കിലോയോളം ഭാരം വരുന്ന വമ്പൻ ബോംബിന്റെ ചിത്രവും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ചേർണീവിലെ ജനവാസമേഖലയിൽ വീണ ബോംബ് ഭാഗ്യവശാൽ പൊട്ടിയില്ല. എന്നാൽ ഇതേപോലെ മറ്റുപലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരം ബോംബുകൾ വീണു. അവ പൊട്ടുകയും ചെയ്തു. നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സഹായിക്കണം, റഷ്യയെ എതിർക്കാൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തരണം. – കുലേബ ട്വീറ്റിൽ അടിക്കുറിപ്പായി എഴുതി.



യുക്രെയ്നു മേൽ വ്യോമനിരോധിത മേഖല ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ യുഎസിനോടും മറ്റു നാറ്റോ അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളോടും അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ദിശമാറ്റുമെന്നും വ്യാപനം കൂട്ടുമെന്നുമുള്ള ഭീതിയാൽ ഈ ആവശ്യം നാറ്റോ നിഷേധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

ഫാബ് 500 എന്നു പേരുള്ള സോവിയറ്റ് കാലത്തെ ബോംബാണ് ചേർണീവിൽ വീണതായി കുലേബ പറയുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. വ്യോമസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ‘അൺഗൈഡഡ്’ വിഭാഗത്തിലുള്ള ബോംബാണ് ഫാബ് 500. 1954ൽ ആണ് ഈ ബോംബ് വികസിപ്പിച്ചത്. 1962ൽ ഇതിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പായ എം–62 പുറത്തിറക്കി. മിക്ക റഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കൊപ്പവും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ബോംബിന്റെ രൂപഘടന. രണ്ടര മീറ്റർ നീളവും 40 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ളതാണ് ഈ ബോംബ്.

ഫാബ് 500 ബോംബിന്റെ എം62 വകഭേദം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനനിൽ സോവിയറ്റ് വ്യോമസേന എൺപതുകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് സിറിയൻ സൈനിക ദൗത്യങ്ങളും റഷ്യ ഈ ബോംബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 570 മീറ്റർ മുതൽ 12 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള പൊക്കത്തിലാണ് ഈ ബോംബ് താഴേക്കിടുന്നത്. മണിക്കൂറിൽ 500 മുതൽ 2000 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗം ഇതു കൈവരിക്കും. മിലിട്ടറി കെട്ടിങ്ങൾ, റെയിൽവേ, എയർ സ്റ്റേഷനുകൾ, കവചിത വാഹന വ്യൂഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളെയാണ് ഈ ബോംബ് സാധാരണഗതിയിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

