റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം കള്ളം; അഭിനേതാക്കളെ‌ വച്ചുള്ള നാടകം! പുതിയ വാദം പ്രചരിക്കുന്നു

റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും സ്ഫോടനാത്മകമായ ശക്തി കൈവരിച്ച കാലയളവിലാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വായുവേഗത്തിലാണ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾക്കും ചിത്രങ്ങൾക്കുമൊപ്പം വ്യാജവിവരങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും വാദങ്ങളുമൊക്കെയുയരുന്നത്. പല വാദങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രചരിക്കുകയും പ്രശസ്തമാകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത് മറ്റൊരു വാദമാണ്.



യുക്രെയ്നിൽ നിന്നുള്ള യുദ്ധം വെറും നാടകമാണെന്നും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സൈനികരം മറ്റും അഭിനേതാക്കളാണെന്നും യുദ്ധരംഗങ്ങളൊക്കെ സെറ്റിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. മാധ്യമങ്ങളും സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങളുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളും കൂടി ഈ യുദ്ധത്തെ പർവതീകരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഈ വാദത്തിനു തെളിവായി ചില കാര്യങ്ങളും ഇവർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

പട്ടാളവേഷമണിഞ്ഞ ഒരു യുവാവും യുവതിയും തമ്മിൽ വ്യാജ രക്തം മുഖത്തു പുരട്ടുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ഈ കഥ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ വിഡിയോ യുദ്ധം കളവാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. വ്യാപകമായി ഈ വിഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. യുക്രെയ്ൻ ടിവി പരമ്പരയായ കണ്ടാമിന്റെ സെറ്റിൽ നിന്നു പകർത്തിയ ഒരു വിഡിയോയാണ് ഇതെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം. ഇതിനു യുദ്ധവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.

മറ്റൊന്നിൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ബോഡിബാഗുകളിൽ അടുക്കിയിട്ട രീതികളിൽ ഒട്ടേറെ മൃതദേഹങ്ങൾ കിടക്കുന്നതു കാണിക്കുന്നു. ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ ഇതിനു മുന്നിൽ വാർത്ത അവതരിപ്പിക്കുന്നതും കാണാം. ഇതിനിടയിൽ ഒരു മൃതദേഹം അനങ്ങുന്നതു കാണാം. ഇതും യുദ്ധവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ മരണങ്ങളും കളവാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്ന് ദുരൂഹസിദ്ധാന്തക്കാർ പറയുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇത് വിയന്നയിൽ നടന്ന ഒരു പ്രതീകാത്മക പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ്.

പ്രചരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഡിയോയിൽ ഉള്ളത് തടിയിൽ തീർത്ത ഡമ്മിതോക്കുകളുമായി സൈനികവേഷത്തിലുള്ളവരുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഇവരെല്ലാം വ്യാജസൈനികരാണെന്നും ഡമ്മി തോക്ക് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണെന്നും സിദ്ധാന്തക്കാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ, ഇത്തരം തോക്കുകളുമായി യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ യുക്രെയ്നിയൻ സന്നദ്ധസൈനികർ പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നത്.

ചുരുക്കത്തിൽ, യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം നാടകമാണുള്ളതെന്ന വാദം പച്ചനുണയും വലിയ ഒരു ചമയ്ക്കലുമാണെന്നു സമൂഹമാധ്യമ നിരീക്ഷകർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു.

English Summary: Ukraine invasion: False claims the war is a hoax go viral