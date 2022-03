ആന്ത്രാക്സും പ്ലേഗും; യുക്രെയ്നിൽ 30 ജൈവായുധ ലാബുകൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് റഷ്യ: വമ്പൻ വിവാദം

യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ സൈന്യം മുപ്പതിലധികം ജൈവായുധ ലബോറട്ടറികൾ കണ്ടെത്തിയെന്നു റഷ്യ. ഇവിടെ വൻകിട ജൈവായുധ ആയുധഗവേഷണവും നിർമാണവും നടന്നിരുന്നതായും റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ രാസായുധ പ്രതിരോധവിഭാഗം മേധാവി ഇഗോർ കിറില്ലോവ് അറിയിച്ചു. ഇതിനു പിന്നിൽ അമേരിക്കയാണെന്ന് കിറിലോവ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. മുൻപ് സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ഇത്തരത്തിൽ ലാബുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്നിലേത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. പെന്റഗൺ സ്ഥാപനമായ ഡിഫൻസ് ത്രെറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഏജൻസിയാണ് ഈ ലബോറട്ടറികളുടെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താക്കൾ. -കിറിലോവ് പറഞ്ഞു. അപകടകാരികളായ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ശേഖരണം, ഇവയെ യുഎസിലേക്കു കൈമാറ്റം ചെയ്യൽ, ജൈവായുധ ഗവേഷണം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നും കിറിലോവ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.



ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമായി പെന്റഗൺ നടപ്പാക്കുന്ന ‘ഡയഗ്നോസ്റ്റിസ്ക്സ്, സർവെയ്ലൻസ് ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് സൂനോട്ടിക് ഡിസീസസ് ഇൻ ദ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് യുക്രെയ്ൻ’ എന്ന പദ്ധതി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 12 ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവിൽ നടത്തുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. ജർമനി യുക്രെയ്ന്റെ സഹകരണത്തോടെ യുക്രെയ്ൻകാർക്കുള്ള നിരവധി സൂക്ഷ്മാണു രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തി. കൊറോണ വൈറസിന്റേതുൾപ്പെടെയുള്ള സാംപികളുകൾ സ്ലാവിക് വംശജരായ ആളുകളിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ച് അമേരിക്കയിലെ യുഎസ് ആർമിയുടെ വാൾട്ടർ റീഡ് റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി–കിറിലോവ് പറഞ്ഞു.

യുക്രെയ്നിലെ ജൈവായുധ പദ്ധതിയെ പിന്തുണച്ചതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു യുഎസ് ഉത്തരം പറയണമെന്നു റഷ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ വക്തവായ മരിയ സാഖരോവയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ യുഎസ് ഉത്തരം പറയണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഈ ചോദ്യം തന്നെ അസംബന്ധമാണെന്നായിരുന്നു പെന്റഗണിന്റെ നിലപാട്. ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തില്ലെന്ന് യുക്രെയ്നും നിഷേധിച്ചു. ആന്ത്രാക്സും പ്ലേഗുമുൾപ്പെടെ അസുഖങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മജീവി സ്ട്രെയ്നുകൾ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇവ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം നശിപ്പിച്ചെന്നുമുള്ള ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായി റഷ്യൻ സമ്പത്ത് ഘടന, 1991ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്ന ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. യുദ്ധത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുഎസും മറ്റു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതും നൈക്കി, ഷെൽ ഉൾപ്പെടെ വൻകിട ആഗോളകമ്പനികൾ പ്രവർത്തനം മതിയാക്കിയതുമാണു റഷ്യയെ സാമ്പത്തിക കുരുക്കിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തിരിച്ചും ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും അതു യൂറോപ്പിനു താങ്ങാനാകില്ലെന്നും റഷ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: US is running bio-labs with plague and anthrax in Ukraine, says Russia