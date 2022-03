ആയുധങ്ങളുമായി പറന്ന ഇറാന്റെ 2 ഡ്രോണുകളെ ഇസ്രയേലിന്റെ എഫ്–35 വെടിവച്ചുവീഴ്ത്തി – വിഡിയോ

എഫ്– 35 പോർവിമാനങ്ങള്‍ രണ്ട് ഇറാനിയന്‍ ചാര ഡ്രോണുകളെ വെടിവച്ചുവീഴ്ത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് ഇസ്രയേല്‍ സേന. ഹമാസിനു വേണ്ട ആയുധങ്ങളുമായി പറന്നു പോവുകയായിരുന്ന ഡ്രോണുകളെയാണ് എഫ് – 35 ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്രയേല്‍ സേന വിഴ്ത്തിയത്. ആദ്യമായാണ് ആദിര്‍ (പ്രതാപിയായ) എന്ന് ഇസ്രയേല്‍ വിളിക്കുന്ന അത്യാധുനിക എഫ്–35 സ്റ്റെൽത്ത് വിമാനങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്.



ഇസ്രയേലി പ്രതിരോധ സേന (IDF)യാണ് എഫ് 35 ഡ്രോണിനെ ലക്ഷ്യം വച്ച് തകര്‍ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. എഫ് 35 ചാരവിമാനത്തിലെ ക്യാമറയിലെടുത്ത ദൃശ്യങ്ങളാണിത്. അതേസമയം, ജെറ്റിലെ ഇലക്ട്രോ ഒപ്റ്റിക്കല്‍ ടാര്‍ഗെറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണോ അതോ പൈലറ്റിന്റെ ഹെല്‍മെറ്റിലെ ക്യാമറയിലാണോ ഇത് എടുത്തതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആകാശ പോരാട്ടങ്ങളില്‍ എഫ്–35 ഏര്‍പെടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലോകം കാണുന്നതും ഇതാദ്യമാണ്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചിലാണ് ഈ വിഡിയോ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇറാനില്‍ നിന്നുള്ള ഡ്രോണുകളെയാണ് തകര്‍ത്തതെന്നും ഇസ്രയേല്‍ സേന വെളിപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, ഇത് എവിടെ വച്ചാണ് നടന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചനകള്‍ നല്‍കുന്നുമില്ല. ഇസ്രയേലിന്റെ ദിശയില്‍ വരികയായിരുന്ന ഡ്രോണുകളെ വിദൂരത്തു നിന്നു തന്നെ തകര്‍ത്തുവെന്നാണ് ഇസ്രയേലി പ്രതിരോധ സേനയുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പോസ്റ്റു ചെയ്ത ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നത്. ഇത് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ എഫ്–35 ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണമാണെന്ന് ഇസ്രയേലി വ്യോമസേന അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇറാക്കില്‍ നിന്നോ സിറിയയില്‍ നിന്നോ ആകാം ഇറാന്‍ നിര്‍മിത ഡ്രോണുകള്‍ വിക്ഷേപിച്ചതെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. ഇസ്രയേലിന്റെ ജോര്‍ദാന്‍ അതിര്‍ത്തിയോട് ചേര്‍ന്നാണ് വെടിവച്ചിട്ടതെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. രണ്ട് ഡ്രോണുകള്‍ തകര്‍ത്തുകളഞ്ഞെങ്കില്‍ മൂന്നാമത്തെ ഡ്രോണ്‍ ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധോപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍ജീവമാക്കിക്കൊണ്ട് നിലത്തിറക്കുന്നതിലും ഇസ്രയേല്‍ വിജയിച്ചു. കരയിലുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ നിരീക്ഷക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡ്രോണിന്റെ വരവ് അവര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഗാസയിലേക്കുള്ള ആയുധങ്ങളുമായാണ് ഇറാന്‍ ഡ്രോണുകള്‍ വന്നതെന്നാണ് ഇസ്രയേലി സേനയുടെ ആരോപണം. ഡ്രോണുകളില്‍ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത കൈതോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളുടേയും മറ്റും ചിത്രങ്ങള്‍ ഇസ്രയേല്‍ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇറാന്റെ ഷഹാദ് 197 ഡ്രോണുകളെയാണ് വീഴ്ത്തിയതെന്നാണ് ഇസ്രയേല്‍ അറിയിക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത ആര്‍ക്യു 170 സെന്റിനെല്‍ ഡ്രോണുകളില്‍ നിന്നും പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് ഇറാന്‍ ഈ ഡ്രോണുകള്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അമേരിക്കന്‍ മോഡലിനേക്കാള്‍ ചെറുതും സാധാരണ പ്രൊപ്പല്ലര്‍ ഉപയോഗിച്ച് നീങ്ങുന്നവയുമാണ് ഇറാന്‍ നിര്‍മിത ഡ്രോണുകള്‍.

ഡ്രോണുകള്‍ വീഴ്ത്തിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടതിനു പിന്നാലെ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണവും മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇസ്രയേലി പ്രതിരോധ മന്ത്രി ബെന്നി ഗാറ്റ്‌സ് തന്നെ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. 'നേരിട്ടുള്ളതായാലും നിഴല്‍യുദ്ധമാണെങ്കിലും ഇറാന്‍ നടത്തുന്ന ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള പ്രകോപനത്തെ ലോകം തിരിച്ചറിയണം. ഇസ്രയേലിനെതിരെ മാത്രമല്ല പ്രാദേശിക സുസ്ഥിരതക്കും ആഗോള സമാധാനത്തിനും ഇത്തരം നീക്കങ്ങള്‍ ഭീഷണിയാണ്' എന്നായിരുന്നു ഇസ്രയേല്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

ഗാസയില്‍ ഇസ്രയേലിനെതിരെ പോരാടുന്നവര്‍ക്ക് ആയുധം എത്തിച്ചു നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇറാന്‍ ഡ്രോണുകളുടെ വരവെന്നാണ് ഇസ്രയേലി മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തത്. ഡ്രോണുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആയുധം എത്തിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തില്‍ അവര്‍ വിജയിച്ചോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയിലെ ഡ്രോണുകള്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് ഇസ്രയേല്‍ ഓപറേഷന്‍ ഗാര്‍ഡിയന്‍ ഓഫ് ദ വാള്‍സ് ആരംഭിച്ചത്. ഗാസയിലെ ഹമാസിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ഈ ആക്രമണം. ഇസ്രയേലിന്റെ ഈ ആക്രമണത്തിനെതിരെ ഹമാസ് ഡ്രോണുകള്‍ അടക്കം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആത്മഹത്യാ ഡ്രോണുകള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷെഹാബുകളെയും ഹമാസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

