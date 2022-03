റഷ്യയോട് പണിനോക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇവരല്ലെ ഹീറോകൾ... ദ്വീപിലെ സൈനികർക്കായി യുക്രെയ്ൻ സ്റ്റാംപ് ഇറക്കുന്നു

ക്രിമിയയ്ക്കു സമീപം കരിങ്കടലിലുള്ള ദ്വീപായ സ്നേക് ഐലൻഡിൽ റഷ്യൻ നാവികസേന, കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പോയി പണിനോക്കാൻ പറഞ്ഞ 13 യുക്രെയ്ൻ സൈനികരുടെ സ്മരണാർഥം യുക്രെയ്ൻ തപാൽ സ്റ്റാംപ് പുറത്തിറക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു ഈ സംഭവം നടന്നത്. റഷ്യ യുദ്ധം തുടങ്ങി കുറച്ചു ദിനങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ അവരുടെ നാവികസേന സ്നേക് ഐലൻഡിനു സമീപമെത്തി. ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സൈനികരോട് കീഴടങ്ങാൻ അറിയിച്ചു. സ്മിനി ദ്വീപെന്നും സ്നേക് ഐലൻഡിന് പേരുണ്ട്.



സ്നേക് ഐലൻഡ് പിടിച്ചെടുത്താൽ യുക്രെയ്ന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സമുദ്രമേഖല കുറയും. നയതന്ത്രപരവും സൈനികവുമായ ഈ ഗുണം പരിഗണിച്ചാണ് റഷ്യൻ നാവിക സേന തിരക്കിട്ട് അവിടെയെത്തിയത്. എന്നാൽ ദ്വീപിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈനികർ കീഴടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ലെന്നും തുടർന്നു നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നുമായിരുന്നു പിന്നീടു വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.

എന്നാൽ ഇവർ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലെന്നും റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ കസ്റ്റ‍ഡിയിലാണെന്നും പിന്നാലെ വാർത്ത പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

യുക്രെയ്ൻ നാവികസേനയും താമസിയാതെ ഇതു സ്ഥിരീകരിച്ചു. പക്ഷേ, യുക്രെയ്നിൽ നിന്നുള്ള ഈ ധീര സൈനികരുടെ കഥ അപ്പോഴേക്കും ലോകമെങ്ങും പ്രശസ്തി നേടിയിരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലിൻസ്കി ഹീറോ ഓഫ് യുക്രെയ്ൻ എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതി നൽകി ഇവരെ ആദരിച്ചു. ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങളും മറ്റും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പല യുക്രെയ്ൻകാരുടെയും യുക്രെയ്ൻ അനുകൂലികളുടെയും പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറുകളായി. ചിത്രങ്ങൾ ടീഷർട്ടുകളിലും കൊടികളിലുമൊക്കെ ഇടം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതോടെയാണു യുക്രെയ്ന്റെ തപാൽ വകുപ്പായ ഉക്ര്‌പോഷ്റ്റ സൈനികരുടെ പേരി‍ൽ സ്റ്റാംപിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എങ്ങനെ സ്റ്റാംപ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നു തീരുമാനിക്കാനായി പൊതുവോട്ടിങ് ഏർപ്പെടുത്താമെന്ന് ഉക്ര്‌പോഷ്റ്റ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നീട്, രൂപകൽപന ചെയ്ത സ്റ്റാംപുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടാമെന്നും ഇതിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും തീരുമാനമായി. ഇങ്ങനെ ഇട്ട 20 ഡിസൈനുകളിൽ, ബോറിസ് ഗ്രോഹ് എന്ന യുക്രെയ്നിയൻ കലാകാരൻ രൂപകൽപന ചെയ്ത സ്റ്റാംപിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടു ലഭിച്ചത്.

English Summary: Ukraine introduces new postage stamp ‘Russian warship, go f*** yourself!’ to honour Snake Island soldiers