പുട്ടിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എതിരിടാൻ തയാറെന്ന് മസ്ക്: ആരു ജയിക്കുമെന്ന് വമ്പൻ ചർച്ച

ചുക്കു ചേരാത്ത കഷായമില്ലെന്നു പറയുന്നതു പോലെയാണ് ഇലോൺ മസ്കിന്റെ കാര്യം. രാജ്യാന്തര വിഷയങ്ങളാകട്ടെ, സിനിമയാകട്ടെ, ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയാകട്ടെ, ബഹിരാകാശമേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാകട്ടെ. മസ്ക് തന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കും. അതിൽ മിക്കതും വിവാദങ്ങളും ആയിരിക്കുമെന്നത് വേറെ കാര്യം.

യുക്രെയ്നും റഷ്യയുമായി യുദ്ധം കനത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് മസ്ക് വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനെയാണ്. യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യാതെ താനുമായി ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഇടികൂടി അങ്കം കുറിക്കാനുണ്ടോയെന്നാണു പുട്ടിനെ മസ്ക് വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുട്ടിൻ തോറ്റാൽ യുക്രെയ്നിൽ നിന്നു റഷ്യൻ സേന തിരികെപ്പോകണം. എന്താ, നിങ്ങൾ പോരാട്ടത്തിനുണ്ടോ? മസ്ക് ചോദിക്കുന്നു.

മസ്കിന്റെ വെല്ലുവിളി താമസിയാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തു. ശ്രദ്ധേയമായ പ്രതികരണങ്ങളുമായി വന്നതിൽ റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ മേധാവിയായ ഡിമിത്രി റോഗസിനുമുണ്ട്. പുട്ടിനെ ഒക്കെ എതിരിടാൻ താൻ വളർന്നിട്ടില്ലെന്നും പറ്റുമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അടിച്ചുതോൽപിക്കാനും റോഗോസിൻ ഇലോൺ മസ്കിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. വിഖ്യാത റഷ്യൻ കവി അലക്സാണ്ടർ പുഷ്കിന്റെ ഉദ്ധരണികളോടെയായിരുന്നു റോഗോസിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ഇതിനു മറുപടിയായി പുട്ടിൻ കരടിയുടെ മേൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യാജ ഫോട്ടോഷോപ് ചിത്രവും താൻ ഫ്ലെയിംത്രോവർ എന്ന ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രവും നൽകി, നിങ്ങളുടെ പോരാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെ മസ്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പുട്ടിനു വേണമെങ്കിൽ സഹായത്തിനായി തന്റെ കരടിയെയും കൊണ്ടുവരാമെന്നും താൻ ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ച് നേരിടുമെന്നും മസ്ക് വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ ചർച്ച ഉടലെടുത്തു.

മസ്ക് ശരിക്കും പറയുന്നതാണോ ഇതൊക്കെയെന്ന് ഒരു ഉപയോക്താവ് ചോദിച്ചു. ശരിക്കും പറഞ്ഞതാണെന്നു മസ്ക് മറുപടിയും നൽകി. പിന്നീട് മസ്കിന്റെയും പുട്ടിന്റെയും ശരീര ശേഷിയുടെ താരതമ്യമായി. 184 സെന്റിമീറ്റർ പൊക്കമുള്ള മസ്കിന് 169 സെന്റിമീറ്റർ പൊക്കമുള്ള പുട്ടിനെ പെട്ടെന്നു തോൽപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അൻപതുവയസ്സുള്ള മസ്കിനേക്കാൾ 19 വയസ്സ് കൂടുതലാണ് പുട്ടിന്. ഇതും നിർണായകമാകുമെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പുട്ടിന് ജൂഡോ ഉൾപ്പെടെ ആയോധനകലകളറിയാമെന്നും മസ്കിന്റെ പണിപാളാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു മറ്റു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. യുദ്ധക്കെടുതികളിൽ യുക്രെയ്ൻ ജനത വലയുമ്പോൾ ഇത്തരം തമാശ ട്വീറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും മസ്ക് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കണമെന്നും ചിലർ അഭ്യർഥിച്ചു.

യുദ്ധത്തിൽ വിവരസാങ്കേതിക മേഖല ഉൾപ്പെടെ താറുമാറായ യുക്രെയ്ന് മസ്കിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനിയായ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം സൗജന്യമായി നൽകുകയും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി നിലനിർത്താനായി ഒട്ടേറെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായ മിഖാലോ ഫെഡറോവിന്റെ അഭ്യർഥനപ്രകാരമായിരുന്നു ഇത്. ഡിഷ് ആന്റിനകളും അദ്ദേഹം അയച്ചുനൽകിയിരുന്നു. യുക്രെയ്നിൽ വൈദ്യുതിയും ചാർജിങ്ങുമൊക്കെ പ്രതിസന്ധിയിലായതിനാൽ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിലും മറ്റും മാറ്റവും വരുത്തിനൽകി.

English Summary: Putin can bring his bear, says Elon Musk in fresh challenge for a fight