യുക്രെയ്ൻ ജൈവായുധം പക്ഷികളെ ഉപയോഗിച്ച് റഷ്യയിലെത്തിക്കാൻ യുഎസ് പദ്ധതി: വിവാദം

പ്രത്യേകം പരിശീലനം നൽകിയ ദേശാടനപ്പക്ഷികളെ ഉപയോഗിച്ച് റഷ്യയിൽ ജൈവായുധം പ്രയോഗിക്കാൻ യുഎസ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന് റഷ്യ. ഈ പക്ഷികൾ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും ഇവ റഷ്യയിലേക്ക് ആയുധങ്ങളുമായി പറക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണെന്നും റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ ഇഗോർ കൊനാഷെൻകോവ് പറഞ്ഞു. ഇഗോറിന്റെ വാദത്തിനെതിരെ വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.



യുക്രെയ്നിൽ യുഎസ് വലിയ തോതിൽ ജൈവായുധ വികസന പരീക്ഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തിയെന്നും യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള റെയ്ഡുകൾക്കിടയിൽ ഇത്തരം മുപ്പതോളം ലബോറട്ടറികൾ റഷ്യൻ സേന കണ്ടെത്തിയെന്നുമുള്ള റഷ്യയുടെ ഭാഷ്യം ആഗോളരംഗത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വഴിവച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ലബോറട്ടറികളിൽ മാരകമായ പ്ലേഗ്, ആന്ത്രാക്സ് അണുക്കളെ ആയുധങ്ങളെന്ന നിലയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇഗോർ പുതിയ വാദവുമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അണുക്കളെ റഷ്യയിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായാണു ദേശാടനപ്പക്ഷികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

ദേശാടനക്കിളികളെ കൂടാതെ വവ്വാലുകളെയും ഉരഗങ്ങളെയും കീടങ്ങളെയും ജൈവായുധ വാഹകരാക്കാനും ശ്രമമുണ്ടെന്നും ഇഗോർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാ‍ൽ ഈ വാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണെന്നാണു പാശ്ചാത്യ യുദ്ധനിരീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. ഇഗോർ ഇത്തരം വിചിത്രവാദങ്ങൾ ദീർഘകാലമായി പറയുന്നുണ്ടെന്നും ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച യുക്രെയ്ൻ ദേശീയവാദികൾ 80 ടൺ അമോണിയ ഹർകീവിലേക്ക് റഷ്യയുടെ പേരിൽ സ്ഫോടനം നടത്തി ജനവികാരം ഇളക്കിവിടാനായി കൊണ്ടുവന്നെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നതായും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യുഎന്നിലും റഷ്യ ഇതേ വാദം പറഞ്ഞിരുന്നു. യുക്രെയ്ന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിവഴി ജൈവായുധ ആക്രമണം പുറപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് യുഎന്നിലെ റഷ്യൻ പ്രതിനിധിയായ വസിലി നെബൻസ്യ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ഇപ്പോഴത്തെ റഷ്യൻ വാദത്തിൽ എത്രത്തോളം കഴമ്പുണ്ടെന്നു വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും യുദ്ധങ്ങളിൽ പക്ഷികളെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. രണ്ടു ലോകയുദ്ധങ്ങളിലും പ്രാവുകളെ സൈനിക ദൗത്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പോലെ ആശയവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ അത്ര വികസിക്കാത്ത അക്കാലത്ത് സന്ദേശവാഹകരായിട്ടായിരുന്നു പ്രാവുകളുടെ പ്രധാന നിയോഗം. പിന്നീട് യുഎസ് പ്രോജക്ട് പീജിയൻ എന്ന പേരിൽ പരീക്ഷണം നടത്തി. പ്രാവുകളെ ഷെല്ലുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കു നയിച്ചു സ്ഫോടനം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഈ പദ്ധതി പക്ഷേ വലിയ രീതിയിൽ പാളി.

1942ൽ ബാറ്റ് ആൻഡ് ബോംബർ പ്രോഗ്രാം എന്ന പേരിൽ വവ്വാലുകളെ ബോംബ് വാഹകരാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധപദ്ധതിയുടെ ഗവേഷണത്തിനും യുഎസ് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. ഇതും വിജയമായില്ല.

English Summary: Russia Is Now Claiming the US Trained Birds to Deliver Ukrainian Bioweapons