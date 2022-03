യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധം: റഷ്യ ‘സൂയിസൈഡ്’ വജ്രായുധങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു തുടങ്ങി, തെളിവായി ദൃശ്യങ്ങൾ

യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധം മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്കു പിന്നിടുമ്പോള്‍ റഷ്യ തന്ത്രങ്ങള്‍ മാറ്റിത്തുടങ്ങിയിരിക്കാമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. യുക്രെയ്നെതിരെ പോരാടാൻ റഷ്യ പുതിയ സാധ്യതകള്‍ ആരായുകയാണ് എന്നാണ് ദി ഡ്രൈവ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. ഈ യുദ്ധത്തില്‍ ആളില്ലാ വിമാനങ്ങള്‍ (ഡ്രോണുകള്‍) ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ റഷ്യ കാര്യമായി നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഈ മേഖലയില്‍ റഷ്യയ്ക്കുള്ള കരുത്തു പരിഗണിച്ചാല്‍ അത് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണെന്നും നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നാണ് റഷ്യ തന്നെ പുറത്തുവിട്ട ചില വിഡിയോ ക്ലിപ്പുകള്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.



∙ സൂയിസൈഡ് ഡ്രോണുകള്‍ അപകടം വിതച്ചു തുടങ്ങി

സിറിയയിലേതു പോലെ യുദ്ധമുഖത്തു നിന്നുള്ള ആളില്ലാ വിമാനാക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് റഷ്യ പോസ്റ്റു ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തില്‍ ആദ്യമായി റഷ്യയുടെ സൂയിസൈഡ് (സ്വയം പൊട്ടിച്ചിതറി അപകടം വിതയ്ക്കുന്ന) ഡ്രോണുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ലോയിട്ടറിങ് മ്യുനിഷന്‍സ് (അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന യുദ്ധസാമാഗ്രികള്‍) യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി എന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

∙ ലോയിട്ടറിങ് മ്യൂണിഷന്‍ കീവില്‍ വെടിവച്ചിട്ടു

റഷ്യയുടെ ഒരു സാലാ കെവൈബി (ZALA KYB) ലോയിട്ടറിങ് മ്യുനിഷന്‍ കീവില്‍ വെടിവച്ചിട്ടതാണ് ഇത്തരം ആയുധങ്ങള്‍ റഷ്യ പ്രയോഗിച്ചു തുടങ്ങി എന്നിതിനുള്ള ആദ്യ തെളിവ്. ഇത്തരം ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അടുത്തിടെ നടന്ന പല യുദ്ധങ്ങളിലും നിര്‍ണായകമായിരുന്നു. ഇവയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കുക എന്നതും വളരെ വിഷമംപിടിച്ച കാര്യമാണ്. എളുപ്പത്തില്‍ ആക്രമിക്കാവുന്ന, പെട്ടെന്ന് എത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കെതിരെയാണ് സാലാ കെവൈബി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒപ്ടിക്കല്‍ പേലോഡാണ് ഇവയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് യുക്രെയ്ന്‍ വെപ്പണ്‍സ് ട്രാക്കര്‍ പോസ്റ്റുചെയ്ത ട്വീറ്റ് ഇതാ: https://bit.ly/3tXfSY7 - വിഡിയോ ഇവിടെ കാണാം: https://youtu.be/fwAiKJEhtWo . മറ്റൊരു ദൃശ്യം ഇവിടെ കാണാം: https://youtu.be/dKcFUwF3svA

റഷ്യ പകര്‍ത്തിയ ആളില്ലാ വിമാന ദൃശ്യങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്. തങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് യുക്രെയ്‌നില്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നു വിലയിരുത്തുന്ന ഫുട്ടെജ് ഇവിടെ കാണാം: https://bit.ly/3CI19UN ഇത്തരം വിലയിരുത്തലുകള്‍ റഷ്യയുടെ യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്.

യുദ്ധ മുഖത്തുനിന്നുള്ള വിഡിയോകള്‍ പുറത്തുവിടുക എന്നത് റഷ്യയ്ക്ക് അത്ര താത്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല. അക്കാര്യത്തിലും യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തില്‍ ചില ഇളവുകള്‍ നല്‍കുകയാണ് അവര്‍ എന്നു പറയുന്നു. അതും മാറുന്ന തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാം. തങ്ങള്‍ ഹോസ്‌റ്റൊമെല്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും റഷ്യ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ആക്രമണത്തിലാണ് ആന്റൊണോവ് എഎന്‍-225 മ്രിയ (Antonov An-225 Mriya) വിമാനം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ആ ആക്രമണം നടന്നതാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചില തര്‍ക്കങ്ങള്‍ തുടക്കം മുതല്‍ നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, റഷ്യ നടത്തിയ ഏത് ആക്രമണത്തിന്റെ വിഡിയോയാണ് പോസ്റ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്ത്മല്ല. എന്തായാലും ആ പ്രദേശത്തു നടന്നത് രക്തം വീഴ്ത്താത്ത ആക്രമണങ്ങളായിരുന്നു. കൂടാതെ എയര്‍പോര്‍ട്ടിന്റെ ആധിപത്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പല തവണ കൈമാറുകയും ഉണ്ടായി. എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിഡിയോ ഇവിടെ കാണാം: https://bit.ly/3MOPbxm

യുക്രെയന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളോഡിമിര്‍ സെലെന്‍സ്‌കി പറയുന്നത് റഷ്യന്‍ ആക്രമണത്തില്‍ ഇതുവരെ ഏകദേശം 1300 യുക്രെയ്ന്‍ പട്ടാളക്കാര്‍ മരിച്ചു എന്നാണ്. എഎഫ്പിയുടെ ട്വീറ്റ് കാണാം: https://bit.ly/3q1WGYc അതേസമയം ഒഡേസ നഗരത്തിലുള്ള യുക്രെയ്ന്‍ പട്ടാളക്കാര്‍ നഗരം കീഴടക്കാനുള്ള റഷ്യന്‍ ശ്രമം എളുപ്പമല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. റഷ്യയുടെ ടാങ്കുകളുടെ മുന്നേറ്റം തടയാനുള്ള പല തടസങ്ങളും നഗരത്തിലുടനീളം വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള ട്വീറ്റ് കാണാം: https://bit.ly/3CI7PlP

മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം യുക്രെയ്‌ന്റെ ടിബി-2 ഡ്രോണുകളും സജീവമാണ് എന്നതാണ്. ഇവയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള റഷ്യന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ പലതും ഫലവത്തായില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതിയാണെന്ന് ചില റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ടിബി-2 റഷ്യയുടെ ബിഎം-27ന് എതിരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ കാണാം: https://bit.ly/3IbpZO0

റഷ്യന്‍ സേനയും ആക്രമണങ്ങളില്‍ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. അവര്‍ മികൊലയിവില്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ വിഡിയോ കാണാം: https://bit.ly/3taXewH കീവിനു ചുറ്റുമുള്ള എണ്ണ ഖനന മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള റഷ്യന്‍ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ട്വീറ്റ് ഇവിടെ കാണാം: https://bit.ly/3tddkWQ

ലോകത്തെ ഏറ്റവും സൗകര്യമേറിയ നൗക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു റഷ്യന്‍ ഒലിഗാര്‍ക്കിന്റേതാണ്. അത് ഇറ്റാലിയന്‍ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു എന്നതാണ് മറ്റൊരു സംഭവവികാസം. അതേക്കുറിച്ചുള്ള ട്വീറ്റ് കാണാം: https://bit.ly/3IdHL3l ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ നൗക എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതാ മറ്റൊരു ട്വീറ്റ്: https://bit.ly/3MJyy6a

English Summary: Proof Of Russia Using Suicide Drones In Ukraine Emerges