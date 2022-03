റഷ്യയ്ക്കെതിരെ കെണിയൊരുക്കാൻ യുക്രെയ്ന് ലോകശക്തികളുടെ ആയുധങ്ങൾ

റഷ്യയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുടെയും സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ കുറവ് കാരണം വൻ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ലോകശക്തികൾ തന്നെ യുക്രെയ്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്ന് വേണ്ട ആയുധങ്ങളെല്ലാം രഹസ്യമായി എത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്.



യുക്രെയ്‌നിന് ദീർഘദൂര മിസൈൽ പ്രതിരോധവും സ്വിച്ച്‌ബ്ലേഡ് സായുധ ഡ്രോണുകളും നൽകുമെന്ന് അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ ആയുധങ്ങൾ റഷ്യൻ വിമാനങ്ങൾക്കും കവചങ്ങൾക്കും എതിരെ ദൂരെ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ സേനയെ പ്രാപ്‌തമാക്കും. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ ആയുധങ്ങളെല്ലാം യുക്രെയ്നിലേക്ക് വൈകാതെ തന്നെ എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

റഷ്യൻ വിമാനങ്ങളെയും മിസൈലുകളെയും താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ദൂരത്ത് വച്ച് വെടിവച്ചു വീഴ്ത്താനുള്ള കഴിവ് യുക്രെയ്നിനുണ്ട്. എന്നാൽ, വളരെ ദീർഘദൂര ടാർഗറ്റുകളെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ യുക്രെയ്നിന് ഇല്ല. ഇതിന് പരിഹാരമായി പുതിയ ആയുധങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ് അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഒരു സൈനിക സ്രോതസിൽ ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ സോവിയറ്റ്,റഷ്യൻ നിർമിത എസ്-300 ന് സമാനമായിരിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇത് യുഎസ് നിർമിത പാട്രിയറ്റ് സിസ്റ്റം പോലെ പൂർണമായും ഓട്ടമേറ്റഡ്, ഗ്രൗണ്ട് അധിഷ്ഠിത റഡാർ-മിസൈൽ ലോഞ്ചർ യൂണിറ്റായിരിക്കും. ടാർഗറ്റുകളെ കണ്ടെത്താനും ട്രാക്കുചെയ്യാനും വെടിവയ്ക്കാനും കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഈ സംവിധാനം. എസ് -300 എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ സൈനികര്‍ക്ക് ഇതിനകം തന്നെ അറിയാം.

അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് യുക്രെയ്നിന് 100 സ്വിച്ച്ബ്ലേഡ് ഡ്രോണുകൾ നൽകിയേക്കും. നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന, റിമോട്ട് നിയന്ത്രിത ഫ്ലൈയിങ് ബോംബുകൾ ഘടിപ്പിച്ച ഇത്തരം ഡ്രോണുകൾ റഷ്യൻ താവളങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ‘കാമികേസ് ഡ്രോണുകൾ’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്വിച്ച്ബ്ലേഡുകൾക്ക് റഷ്യൻ താവളങ്ങൾക്കു നേരെ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്താൻ സാധിച്ചേക്കും. റഷ്യൻ ടാങ്കുകൾക്കെതിരെ യുക്രെയ്നിയക്കാർ ഉപയോഗിച്ച ഗൈഡഡ് ഹീറ്റ് സീക്കിങ് മിസൈലുകളേക്കാൾ മികച്ച ആയുധമാണിതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

തോളിൽ കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് ആന്റി-എയർക്രാഫ്റ്റ് മിസൈലുകളായ 800 സ്റ്റിങ്ങറുകൾ കൂടി അമേരിക്ക നൽകുന്നുണ്ട്. 1990-കളിൽ റഷ്യൻ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വെടിവച്ച് വീഴ്ത്താൻ അമേരിക്ക അഫ്ഗാൻ സൈനികർക്ക് ഇത്തരം സ്റ്റിങ്ങറുകൾ നൽകിയിരുന്നു. റഷ്യൻ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കെതിരെയും സാവധാനത്തിൽ പറക്കുന്ന ഫിക്സഡ്-വിങ് യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾക്കെതിരെയും ഇത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

പാശ്ചാത്യ സഖ്യകക്ഷികൾ ഇതിനകം തന്നെ യുക്രെയ്നിയൻ സൈന്യത്തിന് 17,000 ഭാരം കുറഞ്ഞതും തോളിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്നതുമായ സ്വയം-ഗൈഡഡ് മിസൈലുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ കരയുദ്ധത്തിനു ഏറെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ശത്രുക്കളുടെ കവചിത വാഹനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ ഇവ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാം.

English Summary: U.S. Adds ‘Kamikaze Drones’ as More Weapons Flow to Ukraine