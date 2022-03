ഒറ്റദിനത്തിൽ 40 പേരെ കൊല്ലും! ആരാണ് യുക്രെയ്നിലെത്തിയ ആ ‘കില്ലർ വാലി’

ഹിറ്റ്മാൻ എന്ന വിഡിയോഗെയിം പരമ്പരയിൽ ഏജന്റ് 47 എന്ന നായകകഥാപാത്രമുണ്ട്. പലവിധ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷ്യമിട്ടവരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന പഴുതുകളും പാളിച്ചകളുമില്ലാത്ത ഹിറ്റ്മാൻ. ലോകത്തിൽ ഇത്തരം പരിവേഷം ചാർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു മുൻസൈനികനുണ്ട്. വാലി... കാനഡ സൈന്യത്തിലെ മുൻ അംഗം. വിഡിയോ ഗെയിമിലെ ഏജന്റ് 47, പണത്തിനു വേണ്ടി കൊല നടത്തുന്ന വാടകക്കൊലയാളിയാണ്. എന്നാൽ വാലി അങ്ങനെയല്ല. മൂല്യങ്ങളും പരിശീലനവും നേടിയ ഒരു യഥാർഥ സൈനികൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം.



ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും വിഡിയോകളുമൊക്കെ ധാരാളം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ നാൽപതുകാരന്റെ യഥാർഥ പേര് അജ്ഞാതം. റോയൽ കനേഡിയൻ 22ാം റെജിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഇറാഖിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും വാലി യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2009–2011 കാലയളവിൽ കാണ്ഡഹാറിൽ ദൗത്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വച്ച് അവിടത്തെ തദ്ദേശീയരാണു വാലി എന്ന പേര് ഇദ്ദേഹത്തിനു നൽകിയത്. പിന്നീടതായി വിളിപ്പേര്. സംരക്ഷകൻ എന്നാണത്രേ ഈ വാക്കിന് അർഥം.

നാൽപതു വയസ്സുള്ള വാലി ഇപ്പോൾ വിവാഹിതനും ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ പിതാവുമായിരുന്നു. കംപ്യൂട്ടർ വിദഗ്ധൻ കൂടിയായ അദ്ദേഹം സൈനികസേവനത്തിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ശേഷം കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ നടത്തുന്ന യുദ്ധം വാലിയെ വീണ്ടും പടക്കോപ്പുകളണിയിച്ചു. യുക്രെയ്നു വേണ്ടി പോരാടാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം പേർ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ വാലിയും ചേർന്നു. യുക്രെയ്നിൽ മരിച്ചുവീഴുന്ന കുട്ടികളിൽ താൻ തന്റെ മകന്റെ മുഖം കാണുന്നെന്നതാണ് യുദ്ധത്തിലിറങ്ങാൻ കാരണമായി വാലി പറയുന്നത്. മാർച്ച് നാലിന് മുൻപ് സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്ന മൂന്ന് കനേഡിയൻ സൈനികർക്കൊപ്പം വാലി യുക്രെയ്നിലെത്തി റഷ്യയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. യുക്രെയ്നിൽ വാലി എത്തിയ ശേഷം പതിനഞ്ച് ദിനങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനകം തന്നെ ആറിൽ കൂടുതൽ റഷ്യൻ സൈനികർ വാലിയുടെ തോക്കിനിരയായെന്നാണു പ്രചരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.

എന്താണു വാലിയെ എതിരാളികളുടെ പേടിസ്വപ്നമാക്കുന്നത്? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ സ്നൈപ്പിങ് സ്കില്ലുകളുള്ളയാളാണു വാലിയെന്ന് യുദ്ധവിഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇറാഖിലെ മൊസൂളിൽ മക്മിലൻ ടാക്–50 സ്നൈപ്പർ റൈഫിൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്നരക്കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന ഒരു ഐഎസ് ഭീകരനെ വാലി വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏറ്റവും ദൂരമേറിയ സ്നെപ്പർ കൊലയാണ് ഇതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ നാൽപതോളം ശത്രുക്കളെ തന്റെ റൈഫിളിനിരയാക്കാൻ വാലിക്കു കഴിയുമത്രേ. ദിവസത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർ നല്ല സ്നൈപ്പർമാരായും, 7–10 വരെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർ മികവുറ്റ സ്നൈപ്പർമാരായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വച്ചുനോക്കുമ്പോഴാണു വാലി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മാരകശേഷിയുള്ള സ്നൈപ്പറായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്.

