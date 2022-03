പുട്ടിനുമായി ബന്ധം: ഉപരോധത്തിൽ പെട്ട് ചെൽസി ഉടമയും; ഭീതിയിൽ ഭാര്യ

ഇന്ന് ഒരുപക്ഷേ വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ റഷ്യക്കാരൻ ശതകോടീശ്വരനായ റോമൻ അബ്രമോവിച്ചായിരിക്കും. അലക്സി മോർഡഷോവ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള റഷ്യൻ ധനികരുടെ പട്ടികയിൽ പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനമേ റോമൻ അബ്രമോവിച്ചിനുള്ളൂ. 1450 കോടി യുഎസ് ഡോളറിന്റെ ആസ്തി. എന്നാൽ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ശ്രദ്ധേയ ക്ലബ്ബായ ചെൽസിയുടെ ഉടമ എന്നത് റോമൻ അബ്രമോവിച്ചിനു രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തി നൽകി. അബ്രമോവിച്ച് ചെൽസി ഉടമയായ ശേഷമുള്ള കുറച്ചു വർഷങ്ങളിൽ ക്ലബ് കൈവരിച്ച അഭൂതപൂർവമായ വിജയങ്ങളും ഇതിനു കാരണമായി.



അബ്രമോവിച്ചിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായിരുന്നു ഐറിന മലൻഡിന. 2007 ൽ അബ്രമോവിച്ചും ഐറിനയും വേർപിരിഞ്ഞു. ലോകത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും ‘വിലപിടിപ്പുള്ള’ ഡിവോഴ്സായിട്ടാണ് ആ വേർപിരിയൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. 37.4 കോടിയോളം യുഎസ് ഡോളറാണ് അന്ന് ഐറിനയ്ക്ക് അബ്രമോവിച്ച് ജീവനാംശം നൽകിയത്. ഇതടക്കം, മുൻ എയർ ഹോസ്റ്റസായ അൻപ‍ത്തഞ്ചുകാരി ഐറിനയ്ക്ക് ഇന്ന് 65 കോടി യുഎസ് ഡോളർ (4946 കോടി രൂപ) ആസ്തിയുണ്ട്.

എന്നാ‍ൽ യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം പല ലോകരാജ്യങ്ങളും പുട്ടിനെതിരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുപ്പക്കാർക്കെതിരെയും ഉപരോധങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. പുട്ടിന്റെ ഏറ്റവുമടുത്ത അനുയായികളിലൊരാളായ അബ്രമോവിച്ചിനെയും അവർ വെറുതെ വിട്ടില്ല. യൂറോപ്പിൽ പലയിടത്തും നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നു. ബ്രിട്ടനിൽ അബ്രമോവിച്ചിന്റെ സ്വത്ത് മരവിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ എക്ലിപ്സ്, സോലാരിസ് തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ യാട്ടുകൾ പോലും പലയിടത്തും ഡോക്ക് ചെയ്തിടേണ്ടി വന്നു. ഈ സാഹചര്യമാണ് ഐറിന മലൻഡിനയെയും ആശങ്കയിലാക്കിയത്. അബ്രമോവിച്ചിനു നേരേയുള്ള നടപടികൾ തന്നെയും തന്റെ സ്വത്തിനെയും ബാധിക്കുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് അവർ. ബ്രിട്ടൻ വിട്ട് റഷ്യയ്ക്കു പോകേണ്ടിവരുമോയെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് പല ബ്രിട്ടിഷ് നിയമവിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വളരെ പരിമിതമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ബാല്യം ചെലവിട്ട അബ്രമോവിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികൻമാരിലൊരാളായത് സംഭവബഹുലമായ ഒരു കഥയാണ്. ലോകത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ റഷ്യയുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയുടെ വളർച്ചയും തളർച്ചയുമായും അതിനു ബന്ധമുണ്ട്.

1966ൽ റഷ്യയുടെ തണുത്തുറഞ്ഞ വടക്കൻ മേഖലയിലെ കോമി റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ഒരു ജൂതകുടുംബത്തിലാണ് അബ്രമോവിച്ചിന്റെ ജനനം. കുറേക്കാലം സൈനികനായി ജോലി നോക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം മെക്കാനിക്കായും തൊഴിലെടുത്തു. ഇതിനു ശേഷം തുടങ്ങിയ, കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കളിപ്പാട്ടക്കമ്പനി വൻ വിജയമായി. ഇതിനിടെ ഉടലെടുത്ത പെരിസ്ട്രോയിക്ക കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തെ നന്നായി സഹായിച്ചു. 1987 ൽ അബ്രമോവിച്ച് ആദ്യഭാര്യ ഓൾഗയെ വിവാഹം ചെയ്തു. വെറും 21 വയസ്സുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു ആ വിവാഹം.

സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്ന് കമ്യൂണിസം അസ്തമിച്ചതോടെ അബ്രമോവിച്ചിനും ഉയർച്ചയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. പിന്നീട് ബെറെസോവ്സ്കി എന്ന റഷ്യൻ വ്യവസായിയുമായി അബ്രമോവിച്ച് പങ്കാളിത്തം തുടങ്ങി. സിബ്നെഫ്റ്റ് എന്ന വമ്പൻ എണ്ണക്കമ്പനിയുടെ 90 ശതമാനം ഓഹരിയും തന്റെ 29 ാം വയസ്സിൽ അബ്രമോവിച്ചിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായി. അക്കാലത്തെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ബോറിസ് യെൽസിനുമായി അബ്രമോവിച്ചും ബെറെസോവ്സ്കിയും വലിയ ചങ്ങാത്തത്തിലായിരുന്നു. ബെറെസോവ്സ്കിയായിരുന്നു യഥാർഥ പവർ ബ്രോക്കർ.

എന്നാൽ യെൽസിൻ വീണ് പുട്ടിന്റെ കാലം തുടങ്ങിയതോടെ ബെറെസോവ്സ്കിയുടെ സ്ഥാനം തെറിച്ചു. പക്ഷേ, അബ്രമോവിച്ചുമായി പുട്ടിൻ നല്ല ബന്ധം പുലർത്തി. പിന്നീട് ഉയർച്ചകളുടെ കഥ മാത്രമേ അബ്രമോവിച്ചിന്റെ കരിയറിലുള്ളൂ. റഷ്യയിലെ ചില വ്യവസായികൾ അതിധനികരും ഭരണകൂടവുമായി അടുത്ത ബന്ധവും സ്വാധീനവും പുലർത്തുന്നവരുമാണ്. ഒലിഗാർക്കുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ നിർണായക സാന്നിധ്യമായി അബ്രമോവിച്ച് മാറി. 2003 ൽ ചെൽസി ക്ലബിനെയും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി. ആഡംബര വില്ലകളും സൂപ്പർ യാട്ടുകളും വിലപിടിപ്പുള്ള കാറുകളുമെല്ലാമുള്ള അബ്രമോവിച്ചിന്റെ ജീവിത രീതി ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

1990 ലാണ് അബ്രമോവിച്ച് ആദ്യഭാര്യ ഓൾഗയെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തത്. തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ ഐറിനയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഈ ബന്ധത്തിൽ 5 കുട്ടികളുണ്ട്. 2007 ൽ ഐറിനയുമായി വിവാഹബന്ധം പിരിഞ്ഞ ശേഷം മറ്റൊരു വമ്പൻ റഷ്യൻ വ്യവസായിയായ അലക്സാൻ‍ഡർ സൂക്കോവിന്റെ മകൾ ഡാഷയെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു. ഈ ബന്ധത്തിൽ 2 മക്കളുണ്ട്.

English Summary: Roman Abramovich's daughter hits out at Vladimir Putin and Russia's war on Ukraine