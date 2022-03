പുട്ടിന്റെ കാമുകി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഒളിവിൽ: രാജ്യം വിടേണ്ടി വരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ

യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ തുടങ്ങിയ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ അഭയം തേടിയ, പുട്ടിന്റെ രഹസ്യകാമുകിയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അലീന കബേവ പ്രതിസന്ധിയിലെന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇവർ ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്ന രാജ്യമായ സ്വിറ്റ്സർലൻ‍ഡിൽ ഇവർക്കെതിരെ വലിയ ജനരോഷം ഉയർന്നതിനാലാണ് ഇത്. ഒരു ലക്ഷത്തോളം സ്വിസ് പൗരൻമാർ അലീനയെ തിരിച്ചയയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വലിയ ഒപ്പുതേടൽ ക്യാംപെയ്ൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വർത്തമാന കാല ഈവാ ബ്രൗണായ അലീന കബേവയെ അഭിനവ ഫ്യൂററായ പുട്ടിനുമായി ഒരുമിപ്പിക്കൂ, അവരെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നു പുറത്താക്കൂ എന്നാണു ക്യാംപെയ്ൻ. ഹിറ്റ്ലറെയും കാമുകി ഈവാ ബ്രൗണിനെയും പുട്ടിനും അലീനയുമായി ഉപമിച്ചാണു ക്യാംപെയ്ൻ. എന്നാൽ ക്യാംപെയ്ൻ പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും അലീന സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭ്യൂഹം മാത്രമാണു നിലനിൽക്കുന്നത്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം അലീന കബേവ മുഖ്യധാരയിൽ വന്നിരുന്നില്ല. അലീന ഒളിവിലാണെന്നു തുടങ്ങിയ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നതിന് ഇതൊരു കാരണമായി.



യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ സൃഷ്ടിച്ച യുദ്ധ പ്രതിസന്ധിക്കു ശേഷം പുട്ടിന്റെ ഏറ്റവുമടുത്ത സർക്കിളിലുള്ള വ്യവസായികൾക്കുൾപ്പെടെ പ്രമുഖർക്കുമേൽ ഉപരോധമേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ അലീന കബേവയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. മുപ്പത്തിയെട്ടു വയസ്സുകാരിയായ അലീന ഒളിംപിക്സിൽ റഷ്യയെ പ്രതിനിധി പങ്കെടുത്തു സ്വർണമെഡൽ വാങ്ങിയ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് താരമാണ്. 1983 മേയ് 12നു ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലാണ് അവർ ജനിച്ചത്. അക്കാലത്ത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഒരു പ്രഫഷനൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായ മാറാറ്റ് കബേവിന്റെ പുത്രിയായാണ് അലീനയുടെ ജനനം. മൂന്നു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കായികമേഖലയിൽ അരങ്ങേറിയ അലീന ജിംനാസ്റ്റിക്സാണു തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

കൗമാരപ്രായമായപ്പോഴേക്കും അവർ മികച്ചൊരു ജിംനാസ്റ്റിക്സ് താരമായി. പിൽക്കാലത്ത് 14 വേൾഡ് ചാംപ്യൻഷിപ് മെഡലുകളും 21 യൂറോപ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ് മെഡലുകളും നേടിയ അലീന രണ്ടായിരാമാണ്ടിലെ സിഡ്നി ഒളിംപിക്സിൽ സ്വർണവും തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തെ ആതൻസ് ഒളിംപിക്സിൽ വെങ്കലവും നേടി.

വളരെ വിജയകരമായ ഒരു സ്പോർട്സ് കരിയറിന് ഈ വിധം ഉടമയായ അലീന, കായിക മേഖലയിൽ നിന്നു വിടവാങ്ങിയ ശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങാനാണു ശ്രമിച്ചത്. ആ ശ്രമം വിജയിക്കുകയും 2007 മുതൽ 2014 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പുട്ടിന്റെ യുണൈറ്റഡ് റഷ്യ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പാർലമെന്റിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാലയളവിൽ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച കുറേയേറെ ബില്ലുകൾക്ക് അനുകൂലമായി ഇവർ വോട്ടു ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 2014ൽ റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യമ കോർപറേറ്റ് സ്ഥാപനമായ നാഷനൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർപഴ്സൻ സ്ഥാനവും ഇവർക്കു ലഭിച്ചു.

2008ലാണ് ഇവർ പുട്ടിനുമായി അടുത്തതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അന്ന് പുട്ടിന് 56 വയസ്സും അലീനയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചുമായിരുന്നു. മോസ്കോ ആസ്ഥാനമാക്കി ഒരു മുൻ കെജിബി ചാരൻ നടത്തുന്ന പത്രമാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുറത്തറിയിച്ചത്. അത് റഷ്യയിലെ ഒരു ദേശീയ വിവാദമായി മാറാൻ അധികം സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല. അക്കാലത്ത് പുടിൻ വിവാഹിതനായിരുന്നു. യുവതികളായ പുത്രിമാരുമുണ്ടായിരുന്നു. 5 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം, തന്റെ ഭാര്യ ല്യൂദ്മില്ലയെ പുട്ടിൻ വിവാഹമൊഴിയുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ അലീനയുടെ മേൽ റഷ്യക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ശക്തമായി. പുട്ടിൻ ഇവരെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഉയർന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ.

എന്നാൽ വിവാഹം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ രഹസ്യമായി വിവാഹം നടന്നെന്നും അലീനയിൽ പുട്ടിന് ഇരട്ടക്കുട്ടികളുണ്ടായെന്നും ശക്തമായ അഭ്യൂഹമുണ്ട്. ഇതിനിടെ റഷ്യ – യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്നോടിയായി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുട്ടിൻ, അലീനയെയും ആ ബന്ധത്തി‍ൽ പിറന്ന കുട്ടികളെയും സൈബീരിയയിൽ പണിത അതിസുരക്ഷാ, അത്യാധുനിക ബങ്കറിൽ ഒളിപ്പിച്ചെന്ന് റഷ്യൻ പ്രഫസറും രാഷ്ട്രീയ പഠന വിദഗ്ധനുമായ വലേറി സോളോവി പറഞ്ഞിരുന്നു.

മംഗോളിയ, കാനഡ, കസഖ്സ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി അതി‍ർത്തി പങ്കിടുന്ന റഷ്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കാണു അൾട്ടായിയിലാണ് ഈ ഭൂഗർഭ ബങ്കറെന്നും അഭ്യൂഹം പരന്നിരുന്നു.

English Summary: ‘Unite Eva with Fuhrer’: Campaign urges the Swiss to give up Putin ‘lover’ Alina Kabaeva